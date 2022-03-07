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Порошенко закликав закрити українське небо і дати більше зброї: ядерне ураження не знатиме кордонів

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Порошенко закликав закрити українське небо і дати більше зброї: ядерне ураження не знатиме кордонів

Петро Порошенко в інтерв´ю американському телеканалу Fox News вкотре закликав союзників закрити небо над Україною. П’ятий Президент наголосив: повітряні атаки російських окупантів на атомні електростанції несуть загрозу всьому світу. Порошенко також закликав надати Україні більше літаків, ударних безпілотників та протитанкових засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Це надзвичайно важливо – тримати під захистом українське небо, протиповітряний захист нашої землі. Звісно ж, нам потрібні військові літаки з тим, щоб захистити українські атомні електростанції. Ядерне ураження не знає кордонів. І навіть стаття 5 Договору про НАТО не захистить у такому випадку від катастрофічного божевілля Путіна", – зазначив Порошенко.

"Нам потрібні винищувачі також для того, щоб захищати наше цивільне населення. І ті 72 винищувачі, які сьогодні перебувають в Польщі, Словаччині, Німеччині, ми негайно їх потребуємо. Це питання годин, адже кожна година зволікання коштує сотні українських життів", – наголосив п’ятий президент.

"В нас одні з найкращих пілотів у світі. Ними вже збито більше сотні російських винищувачів та гелікоптерів. І я навіть не знаю, чи хтось може собі це уявити, що наша армія, яку я мав за честь як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України в 2014-2019 роках створювати, є нині настільки потужною", – зазначив Петро Порошенко.

"Нам також потрібні атакувальні безпілотні літаки, дрони. Ми маємо Байрактари з Туреччини, і вони є дуже ефективними. Прошу, скоординуйтеся з усіма країнами-членами НАТО і забепечте нам постачання цієї зброї", – сказав Порошенко.

Також читайте: Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва. ФОТОрепортаж

"Третє – Джевеліни, NLAW, інші протитанкові ракетні системи. Проти нас діють близько 1,5 тисяч російських танків та бронетранспортерів. Для наших воїнів неможливим протистояти їм з легкою зброєю, особливо коли йдеться про танки. Ця зброя і справді є дуже ефектвиною, і вона нам однозначно потрібна. Як потрібні нам і комплекси протиракетної оборони, Стінгери. Потреба в них також є невідкладною. Прошу вас, нам їх потрібні тисячі для захисту не лише України. Адже на нашій землі ми захищаємо і європейську, і глобальну безпеку", – наголосив п’ятий президент.

Читайте: НАТО не закриє небо над Україною, бо відповідає за життя власного населення, - Бербок

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Слышишь ты, урод. Благодаря твоему яичному парню- мы имеем сейчас вот это- недофинансирование армии- в 2019 -2021 годах- ее профинансировали на 40 процентов всего в 2021г. В армии в 2022!!!!!****, не хватает броников и касок, как в 2014году!!! Постоянные наезды на партнеров- вы нагненаете, майские шашлычки, блеать, мир в глазках путлера, давайте встетимся, поговорим!!! О чем можно разговариватьс людоедом и крокодилом??? Почему вся фсбшная шобла дерьмаки-татаровы-тимашенки все рядом у гринпоца до сих пор? А вспомнить посаженных на ровном месте военных, волонтеров, дело о клистронах, вагнеровцах, катерах, отказ финансирования Нептунов, вместо финансирования армии - велыке крадивныцтво ТВОЕГО, дрянь, бабла в карманы. И это тысячная часть "заслуг" твоего кумира. Счет твой зеля получит большой, не сомневайся. Вся его заслуга сейчас только в том- что не сдрыснул из Киева и отдал карт бланш боевых действий- нормальным военным, в том числе и Муженко, которого он нагло выставил из армии. Во всех наших победах сейчас заслуга ВСЕЙ НАШЕЙ АРМИИ, наших славных воинов, нашего стойкого народа, и просто небывалая для всего мира поддержка партнеров и оружием и деньгами и санкциями. И никакого отношение зеля не имеет к большинству всего этого. Это не благодаря- а вопреки ему. Продолжай лизать его яйца, если нет мозгов. Такие как ты мне напоминают русский зомбиленд путлерососов.
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07.03.2022 10:42
+15
просят закрыть небо и забыли что 400-600 тысяч мужиков просят обычное стрелковое оружие.
его тоже нет.
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07.03.2022 10:13
+12
не по темі.
хто знає, чи арештували тих ментів, підарасів що проводили блатних поза чергою на блокпостах?
що про це відомо.
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07.03.2022 10:10
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не по темі.
хто знає, чи арештували тих ментів, підарасів що проводили блатних поза чергою на блокпостах?
що про це відомо.
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07.03.2022 10:10 Відповісти
Про блатних в черзі - це була постановка , яку потім вкинули массово по всім каналам. Хто це зробив , думаю , пояснювати не треба
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07.03.2022 10:13 Відповісти
Слабенька відмазка
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07.03.2022 10:15 Відповісти
Це не відмазка. Читайте у ФБ Євгена Жукова.
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07.03.2022 10:22 Відповісти
кацап иди на хер
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07.03.2022 10:51 Відповісти
докажіть що це постановка.
я бачив там здоровенну чергу і бачив блатних.
машину поліції і підараса з автоматом.
це по Вашому, спектакль???
чи Ви маєте відношення до ментів?
чи до блатних.
запитую тому що бачив і тому що це біль.
де докази постановки?????
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07.03.2022 10:25 Відповісти
Язиком можна гори перевернути
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07.03.2022 10:12 Відповісти
мистер ікс иди *****!
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07.03.2022 10:14 Відповісти
просят закрыть небо и забыли что 400-600 тысяч мужиков просят обычное стрелковое оружие.
его тоже нет.
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07.03.2022 10:13 Відповісти
Та бронікі треба!
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07.03.2022 10:16 Відповісти
Пущай дают ПВО,сами закроем
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07.03.2022 10:17 Відповісти
Ну, не надо!!! Мы сегодня все за Украину.
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07.03.2022 10:20 Відповісти
Мы за Украину, а этот ******* сеет рознь
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07.03.2022 10:22 Відповісти
Кто? Viktor Viktor?
Это да.
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07.03.2022 10:24 Відповісти
ти звичайнісінький тупий кацап
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07.03.2022 10:22 Відповісти
В тебе дах поїхав? ...і дивіться, тут всі, як один, виявляється голосували за Петра...заднім числом, звичайно.
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07.03.2022 10:23 Відповісти
В спам. Ти ворог.
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07.03.2022 10:24 Відповісти
Слышишь ты, урод. Благодаря твоему яичному парню- мы имеем сейчас вот это- недофинансирование армии- в 2019 -2021 годах- ее профинансировали на 40 процентов всего в 2021г. В армии в 2022!!!!!****, не хватает броников и касок, как в 2014году!!! Постоянные наезды на партнеров- вы нагненаете, майские шашлычки, блеать, мир в глазках путлера, давайте встетимся, поговорим!!! О чем можно разговариватьс людоедом и крокодилом??? Почему вся фсбшная шобла дерьмаки-татаровы-тимашенки все рядом у гринпоца до сих пор? А вспомнить посаженных на ровном месте военных, волонтеров, дело о клистронах, вагнеровцах, катерах, отказ финансирования Нептунов, вместо финансирования армии - велыке крадивныцтво ТВОЕГО, дрянь, бабла в карманы. И это тысячная часть "заслуг" твоего кумира. Счет твой зеля получит большой, не сомневайся. Вся его заслуга сейчас только в том- что не сдрыснул из Киева и отдал карт бланш боевых действий- нормальным военным, в том числе и Муженко, которого он нагло выставил из армии. Во всех наших победах сейчас заслуга ВСЕЙ НАШЕЙ АРМИИ, наших славных воинов, нашего стойкого народа, и просто небывалая для всего мира поддержка партнеров и оружием и деньгами и санкциями. И никакого отношение зеля не имеет к большинству всего этого. Это не благодаря- а вопреки ему. Продолжай лизать его яйца, если нет мозгов. Такие как ты мне напоминают русский зомбиленд путлерососов.
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07.03.2022 10:42 Відповісти
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07.03.2022 11:00 Відповісти
За весь 2021 рік жодного літра пального для армії не закупили. Зате дороги для рашиських танків норм побудували
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Уродом мальчик себя называй ,сраться нехер .Может ты сейчас на одном посту со мной стоишь и гадишь не известно за что .Да,я Петра поддерживал всегда ,зелю ненавидел ,полез туда куда не надо ,НО сейчас мне нравится его разговор(РАЗГОВОР) с западом ,который сцыт .Мне много лет и я взял оружие потому что знаю что с ним делать .Мы защищаем народ а не зелю или петю .Утихни и служи если конечно служишь .Кацапы только и хотят что бы посрались а ты льешь воду на их мельницу .Я тебя прощаю ,но больше так не делай .
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07.03.2022 13:38 Відповісти
Между прочим, урод ты конченный, за Петю мною ни одного слова не было сказано. И только у гребанных кацапов всегда горит пукан при упомингании Порошенко. Вот так взрываются тухлые консервы. А нравящееся тебе гопническое хамство зеленского-говорит о том, что ты такой же из подворотни, как твой кумир. Помогло ему это хамство? Или на нас, украинцев, будут смотреть, как на таких же уродов , как и русня? Если хам политик, то на страну все смотрят , как на недоразвитую. И нам ПОКА ничего не говорят, просто из уважения к нашему народу и ситуации в стране. Поэтому ты идешь в сторону русского корабля, а еще раз напишешь мне, будешь идти еще дальше, без сантиментов.
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07.03.2022 13:49 Відповісти
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07.03.2022 14:15 Відповісти
Прекратите. Он имеет полное право сказать то, что считает нужным.
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07.03.2022 10:21 Відповісти
кацапе, не маскуйся під українця
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07.03.2022 10:24 Відповісти
Отбивайся асфальтом, гринпоц.
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07.03.2022 11:16 Відповісти
Зайздрошчу ўкраінцам. У іх адразу два Прэзідэнты, і абодва - найлепшыя ў свеце!

А ў нас - аніводнага... (((
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07.03.2022 10:29 Відповісти
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07.03.2022 10:35 Відповісти
Не флуди. В спам.
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07.03.2022 10:36 Відповісти
О! Как хорошо шо ты за Свинарчуковские клистроны вспомнил. И как? Хорошо Зеле заплатили за сдачу канала поставки?
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Порошенко не идеал, но говорит он всё правильно
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07.03.2022 11:03 Відповісти
А десь в США здох великий прихильник серіалів Скоти , слуга народу, Папік та іншого лайна. А ще оманського найобу українців.
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07.03.2022 12:38 Відповісти
А кто из политиков говорит сейчас неправильно?
Но меня покоробило Я Я Я .... в этом тексте(...що наша армія, яку я мав за честь як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України в 2014-2019 роках створювати, є нині настільки потужною..." и коробит продолжающийся дебильный срач в комментах 25% на 73%
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07.03.2022 12:32 Відповісти
Галю, зроби ти стільки ж для армії та країни, ми тебе залюбки теж послухаєм. А поки ти тільки кіздіш на Цензоре. Про "найвеличнийшого" препіздента всесвіту слухала мовчки, тобі же подобалось і зовсім тебе це не обурювало .
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07.03.2022 12:43 Відповісти
"Гетьман наше всё" недалеко пішло від "Про "найвеличнийшого"". Мені не подобається ні перше, ні друге. Наша Армія - це перш за все усі наші мужні українці, вони боронять Країну, не перебираючі , який краще: п"ятий чи шостий.
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07.03.2022 12:59 Відповісти
Чернігів благає про Стінгери!
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07.03.2022 11:12 Відповісти
"Если мы будем тратить деньги на стингеры, мы не сможем строить дороги" - почти цитата
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07.03.2022 11:22 Відповісти
 
 