Порошенко закликав закрити українське небо і дати більше зброї: ядерне ураження не знатиме кордонів

Петро Порошенко в інтерв´ю американському телеканалу Fox News вкотре закликав союзників закрити небо над Україною. П’ятий Президент наголосив: повітряні атаки російських окупантів на атомні електростанції несуть загрозу всьому світу. Порошенко також закликав надати Україні більше літаків, ударних безпілотників та протитанкових засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Це надзвичайно важливо – тримати під захистом українське небо, протиповітряний захист нашої землі. Звісно ж, нам потрібні військові літаки з тим, щоб захистити українські атомні електростанції. Ядерне ураження не знає кордонів. І навіть стаття 5 Договору про НАТО не захистить у такому випадку від катастрофічного божевілля Путіна", – зазначив Порошенко.

"Нам потрібні винищувачі також для того, щоб захищати наше цивільне населення. І ті 72 винищувачі, які сьогодні перебувають в Польщі, Словаччині, Німеччині, ми негайно їх потребуємо. Це питання годин, адже кожна година зволікання коштує сотні українських життів", – наголосив п’ятий президент.

"В нас одні з найкращих пілотів у світі. Ними вже збито більше сотні російських винищувачів та гелікоптерів. І я навіть не знаю, чи хтось може собі це уявити, що наша армія, яку я мав за честь як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України в 2014-2019 роках створювати, є нині настільки потужною", – зазначив Петро Порошенко.

"Нам також потрібні атакувальні безпілотні літаки, дрони. Ми маємо Байрактари з Туреччини, і вони є дуже ефективними. Прошу, скоординуйтеся з усіма країнами-членами НАТО і забепечте нам постачання цієї зброї", – сказав Порошенко.

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"Третє – Джевеліни, NLAW, інші протитанкові ракетні системи. Проти нас діють близько 1,5 тисяч російських танків та бронетранспортерів. Для наших воїнів неможливим протистояти їм з легкою зброєю, особливо коли йдеться про танки. Ця зброя і справді є дуже ефектвиною, і вона нам однозначно потрібна. Як потрібні нам і комплекси протиракетної оборони, Стінгери. Потреба в них також є невідкладною. Прошу вас, нам їх потрібні тисячі для захисту не лише України. Адже на нашій землі ми захищаємо і європейську, і глобальну безпеку", – наголосив п’ятий президент.

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