ЗСУ знищили понад 30 вертольотів російської армії на аеродромі під Херсоном, а також 3 колони ворога на підступах до Миколаєва, - Командування морської піхоти ЗСУ
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У ніч на понеділок українські захисники знищили понад 30 вертольотів російських окупантів на Чорнобаївському аеродромі під Херсоном, а також знищили на підступах до Миколаєва 3 ворожі колони минулої доби.
Про це повідомляє прес-служба Командування морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка. Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що після знищення ворожих колон на Миколаївщині українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та 7 одиниць гаубиць Д-20.
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