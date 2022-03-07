ЗСУ знищили понад 30 вертольотів російської армії на аеродромі під Херсоном, а також 3 колони ворога на підступах до Миколаєва, - Командування морської піхоти ЗСУ

У ніч на понеділок українські захисники знищили понад 30 вертольотів російських окупантів на Чорнобаївському аеродромі під Херсоном, а також знищили на підступах до Миколаєва 3 ворожі колони минулої доби.

Про це повідомляє прес-служба Командування морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка. Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що після знищення ворожих колон на Миколаївщині українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та 7 одиниць гаубиць Д-20.

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