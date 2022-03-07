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ЗСУ знищили понад 30 вертольотів російської армії на аеродромі під Херсоном, а також 3 колони ворога на підступах до Миколаєва, - Командування морської піхоти ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ знищили понад 30 вертольотів російської армії на аеродромі під Херсоном, а також 3 колони ворога на підступах до Миколаєва, - Командування морської піхоти ЗСУ

У ніч на понеділок українські захисники знищили понад 30 вертольотів російських окупантів на Чорнобаївському аеродромі під Херсоном, а також знищили на підступах до Миколаєва 3 ворожі колони минулої доби.

Про це повідомляє прес-служба Командування морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка. Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що після знищення ворожих колон на Миколаївщині українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та 7 одиниць гаубиць Д-20.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+79
Даже если на половину правда, то все равно дофига!
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07.03.2022 10:17
+59
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07.03.2022 10:20
+48
То є правда. Учора повз мого будинку та гаражі тягали ту техніку. А гаубиці стояли в 3-х км від житлового масива Кульбакіне.
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07.03.2022 10:21
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вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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07.03.2022 16:26 Відповісти
"выведен из строя" -уничтожен. Все споры о количестве техники, выведенной из строя в Большой войне америк название) начались уже после 1991 года. Тогда и появились такие словосочетания Маривановнаговорила, докажите,неможетбыть. Горе историк танкового дела Свирин вообще поделил боеготовность танков на четыре категории, а про самолеты и нечего говорить. Но когда все таки открыли архивы. Солонин записал летчиков о причинах разгрома в Белоруссии ВВС, тот прямо ответил летчики сели в машины с семьями и просто уехали. А после все техчасти уехали, но самолеты бросили. После артобстрела ни один вертолет не взлетит. Видео обстрела батареи под Николаевом есть. Итоги налета поразительные, сгорело все, машины подвоза, снарядные ящики,упраление огнем. Валялись россыпью снаряды. Артдивизион перестал существовать. Но точность ! Видели в ЮТУБЕ жд перевозки в рузге техники для "операции" -везут газели, пазики, самослвалы, даже нашли колхозные бензовозы ГАЗ 52. рузге ведет "маневренные бои" Хотели взять Николаев и "на Одессу", скверно "перенацелили удар" по плану "Б" и докладывают фурерку -мы вырвались на оперативный простор"в степях Украины. А дальше.....
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07.03.2022 16:57 Відповісти
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