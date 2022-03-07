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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 290 танків, 999 броньованих машин, 46 літаків, 68 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 290 танків, 999 броньованих машин, 46 літаків, 68 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од,

артилерійських систем –117 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 23 од,

літаків – 46 од,

гелікоптерів – 68 од,

автомобільної техніки - 454 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
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07.03.2022 10:24
+32
літаків - 46 од, гелікоптерів - 68 од
Парашные вертолёты временно вырвались вперёд.
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07.03.2022 10:25
+24
Все буде Україна!
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07.03.2022 10:25
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07.03.2022 10:24 Відповісти
Так что медведь ( раша) залез в улей ( Украину ) и ПОМРЕ від укусів
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07.03.2022 10:27 Відповісти
И ещё 1 корабль 💥💥💥.Слава Украине! Слава ЗСУ!
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07.03.2022 10:34 Відповісти
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07.03.2022 10:37 Відповісти
Превращаются из пахарей в по харе кацапской армейским ботинком!
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07.03.2022 16:18 Відповісти
Не понад 11 000 "осіб",а тварин.
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07.03.2022 10:24 Відповісти
Животные - ангелы, по сравнению с этим дерьмом!
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07.03.2022 10:26 Відповісти
Окупантів
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07.03.2022 10:27 Відповісти
не тварин, а істот !
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07.03.2022 11:39 Відповісти
літаків - 46 од, гелікоптерів - 68 од
Парашные вертолёты временно вырвались вперёд.
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07.03.2022 10:25 Відповісти
вертольоти перемогли!
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07.03.2022 10:26 Відповісти
Пока ещё идёт борьба
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07.03.2022 10:35 Відповісти
Плюс 30шт под Херсоном сегодня ночью
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07.03.2022 10:29 Відповісти
Ушли в отрыв !!!
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07.03.2022 10:36 Відповісти
Все буде Україна!
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07.03.2022 10:25 Відповісти
Давайте бороться с оккупантами вместе! https://stoprussia.net
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20.03.2022 15:30 Відповісти
Ваше подключение не является приватным

Злоумышленники могут попытаться украсть ваши данные с stoprussia.net (например, пароли, сообщения или данные кредитных карт).

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Не продолжать
Help me understand Що це було,мабуть НЛО,не сіло,не впало,по небу плило?
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20.03.2022 21:10 Відповісти
Такое впечатление что кацапы пригоняют свою старую технику на утилизацию в Украину.
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07.03.2022 10:28 Відповісти
І свою живу силу з тією ж метою…
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07.03.2022 10:31 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500725327487815680
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07.03.2022 10:29 Відповісти
залутали
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07.03.2022 10:32 Відповісти
де мелиорация продолжается
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07.03.2022 10:32 Відповісти
Ворог зазнав втрат під Херсоном

У Чорнобаївці окупанти вирішили частково розмістити свій авіапарк. "Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - прозвітували у Командуванні морської піхоти.

Там також додали, що упродовж 6 березня на підступах до Миколаєва вдалося знищити 3 колони ворога. Бійці ЗСУ захопили трофеї: велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та гаубиці.
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07.03.2022 10:39 Відповісти
eto za vse boi za herson ili za eto nochj poutjuzhili kacapov?
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07.03.2022 10:47 Відповісти
ЗСУ атакували загарбників вночі проти 7 березня. "Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави", - наголосили наші морські піхотинці.
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07.03.2022 10:58 Відповісти
Так ЗМІ пишуть ще про 30 гелікоптерів орків, знищених на землі у Херсонській області? То їх порахували?
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07.03.2022 10:45 Відповісти
конечно. Пока были целые.
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07.03.2022 10:58 Відповісти
А где комментарии от петуха жириновского ? Он же обещал что русские танки через двое суток будут в Киеве.
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07.03.2022 10:51 Відповісти
А он ещё живой?!
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07.03.2022 10:56 Відповісти
Та вроде да. Ковид не убил эту падлюку.
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07.03.2022 10:59 Відповісти
Жириновский сейчас в гардеробе перед концертом у Кабыбздона.
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07.03.2022 16:20 Відповісти
Седня посмотрел выпуск тварюги Скабевой что бы узнать что они говорят о войне.
Я был в шоке от их выпуска,они говорят что за 12 дней войны они "уничтожили" внимание
69 самолетов на земле,26 в небе. подбили около 785 танков и так далее.
Если бы у Украины было бы 100 самолетов эти кафиры не смогли бы ездить по Украине колонами.
Сплошная ложь цинизм и исковеркование фактов.
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07.03.2022 10:58 Відповісти
**** Беева должна болтаться рчдом с ******
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07.03.2022 11:26 Відповісти
И девять турецьких безпілотників (це коли їх було тільки шість).
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07.03.2022 12:00 Відповісти
Самолеты - не отставать!
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07.03.2022 11:09 Відповісти
так держать!
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07.03.2022 16:27 Відповісти
 
 