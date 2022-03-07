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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 290 танків, 999 броньованих машин, 46 літаків, 68 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:
особового складу - понад 11 тис. осіб,
танків ‒ 290 од,
Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
артилерійських систем –117 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 23 од,
літаків – 46 од,
гелікоптерів – 68 од,
автомобільної техніки - 454 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+56 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.03.2022 10:24
+32 Zelya Vsyo
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+24 ПравдаЛюбка
показати весь коментар07.03.2022 10:25
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Help me understand Що це було,мабуть НЛО,не сіло,не впало,по небу плило?
У Чорнобаївці окупанти вирішили частково розмістити свій авіапарк. "Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - прозвітували у Командуванні морської піхоти.
Там також додали, що упродовж 6 березня на підступах до Миколаєва вдалося знищити 3 колони ворога. Бійці ЗСУ захопили трофеї: велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та гаубиці.
Я был в шоке от их выпуска,они говорят что за 12 дней войны они "уничтожили" внимание
69 самолетов на земле,26 в небе. подбили около 785 танков и так далее.
Если бы у Украины было бы 100 самолетов эти кафиры не смогли бы ездить по Украине колонами.
Сплошная ложь цинизм и исковеркование фактов.