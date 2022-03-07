Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 290 танків, 999 броньованих машин, 46 літаків, 68 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од,

артилерійських систем –117 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 23 од,

літаків – 46 од,

гелікоптерів – 68 од,

автомобільної техніки - 454 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.