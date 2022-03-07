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Подоляк Михайло (296) закрите небо (71)

Судячи з усього, нашим друзям на Заході приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Судячи з усього, нашим друзям на Заході приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі, - Подоляк

Друзям України, мабуть, приємно пити каву в кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта та дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять із лиця землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка або Будапешта. Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які в прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, помираючи, все-таки борються", - написав Подоляк у Twitter у понеділок.
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Топ коментарі
+43
Знову не прикрите хамство союзникам?Зброю хто нам поставляє?Що б було без н-лавів та джавелінів?Подоляк розкаже про дороги замість зброї?
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07.03.2022 10:54
+25
європа щось винна подоляку?Хто дорого будував і з застережень союзників насміхався?
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07.03.2022 10:59
+16
Таким тоном нічого не добєтеся. Нажаль. Наші дипломати вже засудили язик главкома. Хочете взагалі без допомоги залишитися.
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07.03.2022 10:54
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***** думал, что тут ему что то обломиться. Обломилось, еще и как.
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07.03.2022 12:49 Відповісти
Наші друзі місяць кричали про небезпеку,але влада нікуя не зробила щоб посилити оборону,вивезти дітей,жінок,стареньких подалі від місць можливого удару,результат гуманітарна катастрофа,дякуючи нашим військовим поки тримаємость. Закінчиться війна ми в них обов'язково запитаємо про Чорнобиль,Бучу,Гостомель,Ірпінь,Київ,Чернігів,Харків,Херсон,Каховку! Тепер в них всі кругом винні,а вони ***** герої!!!
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07.03.2022 11:32 Відповісти
едешь по автобану фуры и легковушки иногда ВІТАЮТЬ. жилье - во франции останавливались в деревушке деньги отказались брать. ругают нато как и мы. так шо всьо чотко, звичайні люди нас розуміють і підтримують.
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07.03.2022 11:33 Відповісти
Что толку от этого постоянного нытья. Уже сколько лет нихера никто в мире не может сделать с Рашкой. Санкции, уговоры, переговоры.... Все упёрлись как бараны - сдохнем, но не отступим. Политики и дипломаты наши никакие. Просто пустое место. Допустили уничтожение страны. И сейчас истерики на весь мир.
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07.03.2022 11:35 Відповісти
Вам, ***, 4 месяца все кричали: готовьтесь.
А вы слюной брызгали во все стороны, обвиняя Запад и США, что мешают им "процветать". Нам начали оружие поставлять, но ни разу Зе не вышел встречать самолёты, как самолёты гереги с масками. Даже не поблагодарили.
В Раде кричали, дай денег на оборону, Зе сказало, что дороги строить надо. Построил?
Если бы в Раде взрослые дяди и тёти не наступали Зе и его ко по башке, Украины может и не было уже.
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Союзникам велика дяка за санкції та зброю, але у нас тут не зовсім війна - це відвертий геноцид мирного населення, порушення усіх міжнародних норм і правил, вчинення величезної кількості військових злочинів з боку кацапні. Тут вже справа навіть не в НАТО, а взагалі у реакції всього цивілізованого світу. Чому в 1993 році ніщо не заважало ООН прийняти, а НАТО виконати рішення про безполітну зону на Балканах? Воюючі країни не були членами НАТО. А тепер ООН не знає, що робити? Дивна організація, у якій окремим "членам" можна робити, що завгодно...
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07.03.2022 11:47 Відповісти
Ураааа!!!
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07.03.2022 12:01 Відповісти
А потом американцы будут делать игры Call of Duty как американская армия сражалась против путина!
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07.03.2022 12:58 Відповісти
А-а, конзерва-подоляк самовідкрилася. Щось протухлим засмерділо, нє?
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07.03.2022 13:15 Відповісти
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