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Верещук про гуманітарні коридори: Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ірина Верещук закликає світову спільноту натиснути на агресора, аби допомогти врятувати мирне населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ , посилаючись на Facebook Ірини Верещук.

" Гуманітарні коридори. Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути. А тепер росіяни кажуть, що готові відкрити коридори, але в бік РФ. Тобто вони хочуть, щоб наші громадяни йшли на територію РФ. Абсурдно, цинічно, неприйнятно.

Закликаю весь цивілізований світ натиснути на Росію. Нам потрібні гуманітарні коридори. Треба виводити цивільних українців та іноземців з гарячих зон.

Тільки офіційні повідомлення української влади! Тільки вони є підставою роботи гуманітарних коридорів на українській території."

Дивіться також: Окупант не дотримується домовленостей щодо гуманітарних коридорів, - брифінг Верещук щодо евакуації мирних мешканців. ВIДЕО
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І обстрілюватиме далі. Кацапам нема віри
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07.03.2022 11:18 Відповісти
 
 