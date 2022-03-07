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Водії, плануйте маршрут не більше 300 км на день, тримайте запас палива, їдьте регіональними дорогами, - Найєм

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Водії, плануйте маршрут не більше 300 км на день, тримайте запас палива, їдьте регіональними дорогами, - Найєм

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розказав, як зараз краще їздити автомобільними шляхами України.

Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Найєм визнав, що логістика продуктів і людей стає дедалі важчою через блок-пости та великий потік транспорту. Він анонсував системне вирішення цієї проблеми, а поки закликав водіїв дотримуватися кількох правил.

"👉 Пропускайте вперед продовольчі вантажівки. Наразі це одна з найголовніших задач уряду: забезпечити всі населені пункти їжею;

👉 При можливості обирайте залізницю для подорожі. УЗ працює в посиленому режимі на евакуацію;

👉 Плануйте маршрут. Розбийте дорогу на ділянки не більше 200-300 км. на один день шляху;

👉 Використовуйте регіональні дороги для об'їздів, це дозволить розвантажити магістралі для постачання палива та продуктів;

👉 Плануйте ночівлю заздалегідь, зв'яжіться з місцевими волонтерами в чатах, або спитайте при в'їзді в місто;

👉 Тримайте запас палива, витрати можуть бути в два-три рази більше за норму;

👉 Будьте ввічливі, по можливості пропускайте вантажний транспорт. Кожна вантажівка сьогодні доставляє паливо, провізію, медикаменти в наші міста", - написав Найєм.

Він наголосив, що ворог розраховує на паніку та знекровлення міст. А задача українців - зберегти ланцюжки постачання для всіх, хто на фронті або залишається вдома.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
О, чмо проснулось
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07.03.2022 10:59
+2
Від Харкова до Полтави 110км-їдуть півдня,від Полтави до Кременчука ще 110-і знову півдня.Отака ***** малятка,любі хлопчики й дівчатка.Десь так.
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07.03.2022 10:59
+2
Вчера люди с Днепра в 5 вечера решили вывезти детей в Ужгород. Прошло почти сутки, еще даже до Винницы не доехали, стоят в огромной очереди на заправке в районе Немирова... уже пожалели что выехали, не против бы вернуться обратно, только бензина нет. Не едьте в ту сторону массово
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07.03.2022 11:02
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Від Харкова до Полтави 110км-їдуть півдня,від Полтави до Кременчука ще 110-і знову півдня.Отака ***** малятка,любі хлопчики й дівчатка.Десь так.
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07.03.2022 10:59 Відповісти
О! Старый знакомый, продавшийся за бооольшие деньги. Великий спец по транспортной логистике.
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07.03.2022 12:26 Відповісти
О, чмо проснулось
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07.03.2022 10:59 Відповісти
А откуда оно вешает?
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07.03.2022 11:31 Відповісти
как обычно, из жопы
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07.03.2022 14:35 Відповісти
Вчера люди с Днепра в 5 вечера решили вывезти детей в Ужгород. Прошло почти сутки, еще даже до Винницы не доехали, стоят в огромной очереди на заправке в районе Немирова... уже пожалели что выехали, не против бы вернуться обратно, только бензина нет. Не едьте в ту сторону массово
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07.03.2022 11:02 Відповісти
А що зажає виділити полосу виключно для спеціального транспорту, а бєжєнці хай стоять у черзі?
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Если так сделать, то наша полиция коррупцией будет заниматься, а именно - за деньги пускать в эту полосу мажоров всяких
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Все уроды зелёные повылазили, чтоб учить людей как лучше выжить. Сволочи
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07.03.2022 11:24 Відповісти
Водії, якщо немає потреби їздити, не їздіть. Не заважайте військовим.
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07.03.2022 12:47 Відповісти
 
 