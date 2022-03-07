Трупи російських десантників, знищених у бою під Миколаєвом 6 березня. ВIДЕО 18+
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З'явилося відео мертвих російських десантників, знищених українськими захисниками вчора у бою під Миколаєвом.
Відео оприлюднив у своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Трупи російських десантників, знищених у бою під Миколаєвом 6 березня. Залишки роти втекли, залишивши 6 бойових машин БМД-2, 1 бронетранспортер БТР-Д, 4 самохідні знаряддя Нона-С. Відео зняв народний депутат Роман Костенко, Народний Герой, який бореться у складі спецпідрозділу та особисто бере участь у контактних боях із російськими військами", - повідомив Бутусов.
Топ коментарі
+88 Максим Пушкар
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+75 Rino Onix
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Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
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Слава нації
Смерть москалям.
Усе вы врете фашисты.... Сынок просто лёг отдохнуть.
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Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Фарш невозможно провернуть назад
И мяса из него не восстановишь...
ВЕЗИТЕ ЕЩЕ МЯСА!
Смерть окупантам-кацапам
Еще надо по рос. телевиденю показать, чтоб другим неповадно было.