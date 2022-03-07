Грузія запевнила у солідарності з Україною і "не бачить" загроз для Тбілісі, - прем’єр Гарібашвілі

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що грузинська влада повністю солідарна з Україною, попри кілька неоднозначних кроків з моменту початку повномасштабної війни.

Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбувається в Україні, категорично неприйнятно. Ми сподіваємося, що міжнародна спільнота зробить усе можливе, аби ця війна скінчилась якнайшвидше… Від імені уряду хочу висловити нашу повну солідарність і підтримку Україні та українському народу. Ми підтримуємо Україну на всіх рівнях, і будемо продовжувати це робити", - сказав Іраклій Гарібашвілі.

Він додав, що Грузія відправила для постраждалих від війни українців 140 тонн гуманітарної допомоги, і що цей процес триватиме.

Гарібашвілі заявив також, що не бачить наразі ніякої загрози для Грузії. "Попри виклики і провокації, ми збережемо в країні мир, безпеку та стабільність", - сказав він.

У заяві прем'єр фактично проігнорував скандал, що розгоряється через діалог Тбілісі та Москви.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Росія оголосила про намір послабити торговельні обмеження для Грузії, зокрема для молочної продукції. Пресслужба російського регулятора стверджує, що у вихідний день, у суботу, попри розпал російської війни проти України, відбулися переговори представників ветеринарних служб РФ, Білорусі, Грузії та Азербайджану.

Грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну. Уряд Грузії запевнив Україну, що не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на ринок Росії, бо їхня країна сама має дефіцит молока та молочної продукції на власному ринку.

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Утім, в той самий час як грузинський МЗС переконував українських дипломатів у щирості цієї позиції, відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.

Раніше небажання офіційного Тбілісі дозволити виїзд до України грузинських добровольців призвело до відкликання для консультацій українського посла.