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Грузія запевнила у солідарності з Україною і "не бачить" загроз для Тбілісі, - прем’єр Гарібашвілі

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Грузія запевнила у солідарності з Україною і

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що грузинська влада повністю солідарна з Україною, попри кілька неоднозначних кроків з моменту початку повномасштабної війни.

Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбувається в Україні, категорично неприйнятно. Ми сподіваємося, що міжнародна спільнота зробить усе можливе, аби ця війна скінчилась якнайшвидше… Від імені уряду хочу висловити нашу повну солідарність і підтримку Україні та українському народу. Ми підтримуємо Україну на всіх рівнях, і будемо продовжувати це робити", - сказав Іраклій Гарібашвілі.

Він додав, що Грузія відправила для постраждалих від війни українців 140 тонн гуманітарної допомоги, і що цей процес триватиме.

Гарібашвілі заявив також, що не бачить наразі ніякої загрози для Грузії. "Попри виклики і провокації, ми збережемо в країні мир, безпеку та стабільність", - сказав він.

У заяві прем'єр фактично проігнорував скандал, що розгоряється через діалог Тбілісі та Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин Грузії з Росією, - МЗС

Нагадаємо, днями стало відомо, що Росія оголосила про намір послабити торговельні обмеження для Грузії, зокрема для молочної продукції. Пресслужба російського регулятора стверджує, що у вихідний день, у суботу, попри розпал російської війни проти України, відбулися переговори представників ветеринарних служб РФ, Білорусі, Грузії та Азербайджану.

Грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну. Уряд Грузії запевнив Україну, що не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на ринок Росії, бо їхня країна сама має дефіцит молока та молочної продукції на власному ринку.

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Утім, в той самий час як грузинський МЗС переконував українських дипломатів у щирості цієї позиції, відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.

Раніше небажання офіційного Тбілісі дозволити виїзд до України грузинських добровольців призвело до відкликання для консультацій українського посла.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
ГАРІБАШВІЛІ-ЦЕ ПРОДАЖНА БРЕХЛИВА ШЛЬОНДРА...
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07.03.2022 11:11
+26
Як вони всі швидко в кацапів брехати вчаться. Грузія, білорусія вам нормальне життя надоїло?
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07.03.2022 11:13
+16
прем'єр Гарібашвілі --гандон,виришвипи,мутлиснаплети
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07.03.2022 11:13
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ГАРІБАШВІЛІ-ЦЕ ПРОДАЖНА БРЕХЛИВА ШЛЬОНДРА...
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07.03.2022 11:11 Відповісти
Як вони всі швидко в кацапів брехати вчаться. Грузія, білорусія вам нормальне життя надоїло?
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07.03.2022 11:13 Відповісти
прем'єр Гарібашвілі --гандон,виришвипи,мутлиснаплети
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07.03.2022 11:13 Відповісти
козел із грузії
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07.03.2022 11:29 Відповісти
Ні таких друзів нам не треба.
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07.03.2022 11:15 Відповісти
Ану розкажіть блді яку ви там "тиху економічну гавань" для Рашки готовите, щоб санкції обходити? Червяки
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07.03.2022 11:17 Відповісти
иванов, ти або будьоновку зніми, або кацапстан, ********* чи ерефію- навчись без придиху писати.
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07.03.2022 11:30 Відповісти
Под угрозой разрыва отношений он ещё не так запоёт и... доложит сверху 140 тонн плитку шоколада
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07.03.2022 11:19 Відповісти
Грузини - не білоруси - вже мабуть відчув і очко завібрувало.
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07.03.2022 11:30 Відповісти
Ну звичайно ти збережеш в себе мир. бо ти вже ліг під куйла. а куйлу головне контроль над країно. не вдається політично нагнути, як Луку, то куйло тоді вдається до "денацифікації". так що для грузин все ще попереду. народ зараз скине того продажного ватного прем'єра.. і куйло полізе знову танками в Грузію. і замість ЄС Грузії світить тільки ОДКБ..
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07.03.2022 11:20 Відповісти
А эти все мечутся, никак не определятся - умные они или красивые?
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Ви наступні
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Грузия маленькая страна, которая понесла ощутимые потери в 2008. Не удивительно, что они очень осторожно действуют. Вот если кому и можно кидать предьявы, так это белорусской области и её хатоскрайнему народцу. Не хватает яиц воевать, так хотя бы разведданные могли бы передавать Украине.
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07.03.2022 11:21 Відповісти
Прийшов час визначитись всім людям землі, хто за добро хто за зло, хто за демократію, чи автократію, хто за щасливе життя, а хто за ягель на обід.
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07.03.2022 11:31 Відповісти
Розвіддані від білорасєян це як донор хворий на СНІД...
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07.03.2022 12:23 Відповісти
Українці НАРЕШТІ повинні зрозуміти з"грузинського уроку",ЧОМУ ОЛІГАРХА не можна робити Президентом...

апропо..Інший олігарх БЕЗРОЗДІЛЬНО ПРАВИТЬ ПРИДНІСТРОВ"ЯМ...
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07.03.2022 11:23 Відповісти
Нічого не грозить, росіяни постійно на пару метрів по-троху кардони переносять. Це називається нічого не грозить?
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07.03.2022 11:25 Відповісти
Це куплений політик. Думаю доволі швидко у нього виникнуть проблеми з народом після таких заяв.
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07.03.2022 11:27 Відповісти
Правительство Грузии оказывает финансовую поддержку России! Это аморально, поддерживать международного преступника!!!

https://www.youtube.com/watch?v=cfqgnnDlbtY
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07.03.2022 11:29 Відповісти
СВОЛОТА КАЦАПСЬКА
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07.03.2022 11:30 Відповісти
и решила одновременно помочь "северным генацвале" наладить транспортный хаб в обход санкций.
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07.03.2022 11:31 Відповісти
ще один ху*ЛОСОС....
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07.03.2022 11:32 Відповісти
Ну конечно же что прокацапское правительство Грузии не видит угрозы
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07.03.2022 11:34 Відповісти
Звичайно загроз не бачите! Дупу Путіну підлизали і не бачать загроз. Ну-ну, ще прийде по вашу душу.
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07.03.2022 11:34 Відповісти
Грузини не закрили небо і кордони для російських "уристів. Скоро з Мордору до вас навала мокшанців буде. Бо у вас Тик-ток і фейсбук, море, іжа и інші плюшки. А потім Путін прийде до вас з танками захищати русскоязічних.
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Грузинская власть не заслуживает доверия не только в Украине , но даже и в самой Грузии .
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Пологаю время заключения Гарибашвили за сдачу интересов Грузии приближается.
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07.03.2022 11:39 Відповісти
Они там собираются в Россию санкционные товары гнать, типа "белорусских креветок", хотят сделать перевалочную базу. Думаю, США им малехо шары прикрутит по этому поводу.
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07.03.2022 11:44 Відповісти
НЕПОВАГА!!! Базарні міняли. У самих є втрати територій, але "гроші не смердять". Так кацо?
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07.03.2022 12:37 Відповісти
Падало
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07.03.2022 12:42 Відповісти
Захлебнитесь генацвале тепер молоком.

МьІ вам помогали в 2008 году. Благодаря нашим "Букам" і спецам в Грузии бьІли сбитьІ 8 русских самолетов.

Благодаря Ющенку и Квасневскому, которьІе приехали в Тбилиси, русня не пошла на штурм вашей столицьІ.

ВьІ нас предали, окромя тех ребят, которьІе вюют вместе с нами. Неужели вам гордьІе горцьІ так страшна ваша гнилая власть??

ВьІпускайте из тюрьмьІ Саакашвили, он освободит Абхазию и Южную Осетию. У вас же власть пид....я

А если генацвале не можете етого сделать, оденьте женские юбки, накрасьте губьІ и можете спеть "Сулико".
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07.03.2022 12:57 Відповісти
 
 