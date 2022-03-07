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Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили боротьбу України з російською агресією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили боротьбу України з російською агресією

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили боротьбу України з російською агресією та допомогу громадянам Індії під час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це написав президент України Володимир Зеленський у  твітері у понеділок.

"Поінформував прем'єр-міністра Індії про боротьбу України з російською агресією. Індія цінує допомогу своїм громадянам під час війни та налаштованість України на прямий мирний діалог на найвищому рівні. Висловив подяку за підтримку українського народу", - написав Зеленський.

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У Индии с росией много общих военньіх проектов. Индию раися кидает, конечно. Но на совбезе Индия воздержалась.
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07.03.2022 11:22 Відповісти
тому переконувати індусів ТРЕБА.

Гаррі Поттер

Західний світ так і не зміг засвоїти велику істину, описану Астольфом де Кюстіном:
Росія створена з брехні.
Все російське - брехня.
Історія, ідеологія - фальсифікація від початку до кінця.
Населення Росії - раби без роду та племені. "Івани без пам"яті" не пам'ятають, бо не знають.
Минуле Росії - фальшивка.
Правда - брехня.
Майбутнього взагалі нема.
У житті російського раба взагалі немає гідної мети, немає сенсу, йому нема куди прагнути.
Рабство в Росії не скасували, а модифікували так, що воно органічно вписалося в реалії 20-го та після 21-го століття.
Мислення російського раба - шизофренія.
Прямо зараз росіяни вбивають російських та російськомовних українців на території України, щоб росіянам стало краще жити, і не бачать у цьому жодної суперечності.
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07.03.2022 11:38 Відповісти
Брать в плен только россиян, которые дают согласие воевать на стороне Украины
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Звільнені,обміняні рузьке знову повертаються зі зброєю.

АКСІОМА.
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07.03.2022 11:40 Відповісти
МОДИ
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07.03.2022 11:38 Відповісти
Індусам дуже добре живеться в США. Вже й конгресмени з них є. При цьому у війську та в поліції вони не служать. Їм так зручніше.
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07.03.2022 13:43 Відповісти
 
 