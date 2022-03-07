Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили боротьбу України з російською агресією
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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили боротьбу України з російською агресією та допомогу громадянам Індії під час війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав президент України Володимир Зеленський у твітері у понеділок.
"Поінформував прем'єр-міністра Індії про боротьбу України з російською агресією. Індія цінує допомогу своїм громадянам під час війни та налаштованість України на прямий мирний діалог на найвищому рівні. Висловив подяку за підтримку українського народу", - написав Зеленський.
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Гаррі Поттер
Західний світ так і не зміг засвоїти велику істину, описану Астольфом де Кюстіном:
Росія створена з брехні.
Все російське - брехня.
Історія, ідеологія - фальсифікація від початку до кінця.
Населення Росії - раби без роду та племені. "Івани без пам"яті" не пам'ятають, бо не знають.
Минуле Росії - фальшивка.
Правда - брехня.
Майбутнього взагалі нема.
У житті російського раба взагалі немає гідної мети, немає сенсу, йому нема куди прагнути.
Рабство в Росії не скасували, а модифікували так, що воно органічно вписалося в реалії 20-го та після 21-го століття.
Мислення російського раба - шизофренія.
Прямо зараз росіяни вбивають російських та російськомовних українців на території України, щоб росіянам стало краще жити, і не бачать у цьому жодної суперечності.
АКСІОМА.