Словенія має намір передати Україні всі доступні в ЄС станції StarLink, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд Словенії почав збирати усі доступні в Євросоюзі станції Starlink, щоб передати їх до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Словенія збирає всі доступні в ЄС станції прийому супутникового інтернету StarLink. Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями. Дякую Янезу Янші за таку ініціативу", – зазначив Шмигаль.

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Cупутникова система Starlink – проект компанії SpaceX Ілона Маска, покликаний забезпечити високошвидкісний супутниковий доступ до мережі Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим чи взагалі недоступним.

Для підключення до Starlink необхідні спеціальні термінали. За даними Центру протидії дезінформації, система в Україні буде працювати тільки для військових.

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