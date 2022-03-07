Словенія має намір передати Україні всі доступні в ЄС станції StarLink, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд Словенії почав збирати усі доступні в Євросоюзі станції Starlink, щоб передати їх до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Словенія збирає всі доступні в ЄС станції прийому супутникового інтернету StarLink. Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями. Дякую Янезу Янші за таку ініціативу", – зазначив Шмигаль.
Cупутникова система Starlink – проект компанії SpaceX Ілона Маска, покликаний забезпечити високошвидкісний супутниковий доступ до мережі Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим чи взагалі недоступним.
Для підключення до Starlink необхідні спеціальні термінали. За даними Центру протидії дезінформації, система в Україні буде працювати тільки для військових.
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АТ "Байкал Електронікс" випускає чіпи "Байкал", АТ МЦСТ - "Ельбрус", НТЦ "Модуль" - "Нейро-Б", а МТЦ "Елвіс" - "Скіф").
Медіа писали, що чіпсети "Ельбрус" мали бути завершені до 2025 року, і найпотужнішу модель передбачалося використовувати для систем зберігання даних
НЕ ВСТИГЛИ ))))