УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12839 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордономВійна в Україні
3 745 7
війна (56124) Словенія (122) Євросоюз (6990) Денис Шмигаль (2690) Starlink (102)

Словенія має намір передати Україні всі доступні в ЄС станції StarLink, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

Словенія має намір передати Україні всі доступні в ЄС станції StarLink, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд Словенії почав збирати усі доступні в Євросоюзі станції Starlink, щоб передати їх до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Словенія збирає всі доступні в ЄС станції прийому супутникового інтернету StarLink. Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями. Дякую Янезу Янші за таку ініціативу", – зазначив Шмигаль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни отримують сучасний космічний зв’язок Starlink від Ілона Маска, - Бутусов. ВIДЕО

Cупутникова система Starlink – проект компанії SpaceX Ілона Маска, покликаний забезпечити високошвидкісний супутниковий доступ до мережі Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим чи взагалі недоступним.

Для підключення до Starlink необхідні спеціальні термінали. За даними Центру протидії дезінформації, система в Україні буде працювати тільки для військових.

Також читайте: Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink , - Зеленський провів розмову з Маском

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зв*язок дуже важливий.
показати весь коментар
07.03.2022 11:32 Відповісти
Російські гаджети залишилися без "мозків": усі виробники чіпів потрапили під санкції
Російські гаджети залишилися без "мозків": усі виробники чіпів потрапили під санкції Російські виробники процесорів АТ "Байкал Електронікс", АТ МЦСТ, НТЦ "Модуль" та МТЦ "Елвіс" потрапили під санкції США через агресію Росії
https://internetua.com/rossiiskie-gadjety-ostalis-bez-mozgov-vse-proizvoditeli-csipov-popali-pod-sankcii
АТ "Байкал Електронікс" випускає чіпи "Байкал", АТ МЦСТ - "Ельбрус", НТЦ "Модуль" - "Нейро-Б", а МТЦ "Елвіс" - "Скіф").
Медіа писали, що чіпсети "Ельбрус" мали бути завершені до 2025 року, і найпотужнішу модель передбачалося використовувати для систем зберігання даних

НЕ ВСТИГЛИ ))))
показати весь коментар
07.03.2022 11:28 Відповісти
Придется открывать старые ламповые заводы. Вспоминать, как дилды вступали в связь
показати весь коментар
07.03.2022 11:30 Відповісти
Бесперебойная защищенная связь это наиважнейший элемент в армии. Это я к тому, если кто-то станет писать, что слишком мало или это нам не нужно, как это поможет и тд.
показати весь коментар
07.03.2022 11:28 Відповісти
Какие настроения у вас в стране? Для нас это ОЧЕНЬ важно знать.
показати весь коментар
07.03.2022 11:31 Відповісти
Брожение. На первых часах войны повылазила вата, но энтузиазм быстро исчез. Сейчас разговоры про войну в полголоса. В целом, ни шатко ни валко.
показати весь коментар
07.03.2022 11:37 Відповісти
 
 