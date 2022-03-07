В Україні створили Telegram-канал, який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися

На допомогу тим, хто втратив зв'язок з дітьми та загубив їх внаслідок війни в Україні, було створено телеграм канал пошуку.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм каналі повідомив про створення телеграм каналу пошуку дітей. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зробити запит пошуку можна за посиланням https://t.me/poshuk_znyklyh. У запиті необхідно вказати:





ім’я та прізвище зниклої людини

її рік народження

обставини, за яких вона зникла

коли востаннє був зв’язок із нею

її контактний номер



За допомогою пошукової бази також можете знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.



Також просимо усіх максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей.

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