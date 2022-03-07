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Новини Війна в Україні
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Ірпінь (319) Київ (13826) Кличко (2810) Буча (498) Гостомель (110) Ворзель (17)

Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь, - Кличко

Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців.

Про це повідомив у своєму зверненні мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Віт також підтвердив, що окупанти вбили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка.

"Загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко. Коли роздавав людям хліб і ліки. Це — мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам‘ять Юрій Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Піклувався про людей", - зауважив Кличко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ми переможемо
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Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 11:35 Відповісти
Слава загиблим. Смерть окупантам!
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Все як в Чечні, не могли взяти місто, тільки залишалось бомбити все.
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Подозреваю, что теми пазиками и газелями, которые отправили для якобы эвакуации будут подвозить боеприпасы и топливо для обстрелов подступов к Киеву.
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07.03.2022 11:39 Відповісти
хороша ціль для "бандермобілів" з кулеметами. )
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07.03.2022 11:45 Відповісти
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.
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07.03.2022 11:43 Відповісти
 
 