Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь, - Кличко

Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних мешканців.

Про це повідомив у своєму зверненні мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Віт також підтвердив, що окупанти вбили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка.



"Загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко. Коли роздавав людям хліб і ліки. Це — мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам‘ять Юрій Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Піклувався про людей", - зауважив Кличко.

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