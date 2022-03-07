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Унаслідок обстрілів окупантів загорілася школа в Чернігові: одна людина зазнала травм

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Чернігові російський снаряд влучив у школу №19 і спричинив пожежу, унаслідок якої травмувалася людина.

Про це із посиланням на речницю ГУ ДСНС Чернігівщини Ірину Щукіну пише Суспільне Чернігів, передає Цензор.НЕТ.

"У Чернігівській школі №19 внаслідок обстрілів виникла пожежа. Вчора ввечері влучили в дах будівлі, він загорівся, - йдеться в повідомленні.

За словами Ірини Щукіної, травмувалася 1 людина. На місці пожежі працювали підрозділи ДСНС.

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Також була інформація, що снаряд влучив у школу №20, однак пожежі там не було.

Автор: Наталя Джума
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07.03.2022 11:42 Відповісти
 
 