Унаслідок обстрілів окупантів загорілася школа в Чернігові: одна людина зазнала травм
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У Чернігові російський снаряд влучив у школу №19 і спричинив пожежу, унаслідок якої травмувалася людина.
Про це із посиланням на речницю ГУ ДСНС Чернігівщини Ірину Щукіну пише Суспільне Чернігів, передає Цензор.НЕТ.
"У Чернігівській школі №19 внаслідок обстрілів виникла пожежа. Вчора ввечері влучили в дах будівлі, він загорівся, - йдеться в повідомленні.
За словами Ірини Щукіної, травмувалася 1 людина. На місці пожежі працювали підрозділи ДСНС.
Також була інформація, що снаряд влучив у школу №20, однак пожежі там не було.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0GePZiMlY