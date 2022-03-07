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Ми не хотіли цієї війни. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми захищаємося від вторгнення вже 12-й день, ми ніколи не хотіли цієї війни, але її принесли до нас. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, з нашого життя.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"На нашому прапорі немає крові. Немає й ніколи не буде чорних плям, жодних свастик. Український прапор – це земля. Мирна, родюча, золота й без танків. Це небо – мирне, чисте, блакитне й без ракет. Так було. І так буде", - зауважив глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, крім могили, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА...
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07.03.2022 11:47
+12
Из опрошенных украинских олигархов и крупных бизнесменов только трое смогли сказать журналистам «Украинской правды» о том, что президент РФ путин - военный преступник. Это были Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Сергей Тигипко.

Константин Жеваго, Александр Ярославский и Юрий Косюк уклонились от ответа.

Ответа от Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа не последовало вообще, а как связаться с Геннадием Боголюбовым в УП не знают.

Семья Герег и Вадим Новинский пообещали подготовить свои ответы со временем, а Петра Порошенко УП решила не спрашивать лишний раз.

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/5/683321/
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07.03.2022 11:52
+2
Славік, йди свіжим повітрям подихай і тоді повертайся. Або краще не повертайся. Гуляй де інде.
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07.03.2022 11:55
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ПІДТРИМУЮ ПРЕЗИДЕНТА...
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07.03.2022 11:47 Відповісти
Славік, йди свіжим повітрям подихай і тоді повертайся. Або краще не повертайся. Гуляй де інде.
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07.03.2022 11:55 Відповісти
як там на московії, хуіло вас вже їбе?)))))
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07.03.2022 12:02 Відповісти
Ну как бы это Франция объявила экономическую войну кацапским свиньям. Франция начала конфисковывать караблики жирных хряков. Не надо принижать помощь союзников. Я уверен, есть ещё куча других моментов, о которых в сми пока не напишут.
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07.03.2022 11:56 Відповісти
ПРОШУ ТОВАРИСТВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ЦЮ ГНИДУ!
А РЕДАКТОРА ПРОШУ ЗАБАНИТИ.

Вячеслав 43a0ae0b
Я вже три дні за ним слідкую.

З'ЯВЛЯЄЬБСЯ ВИКЛЮЧНО В НОВИНАХ, ДЕ ЙДЕТЬСЯ ПРО УРЯД І КОНКРЕТНО ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО.
ПОСТІЙНО ГАНИТЬ ПРЕЗИДЕНТА.
МЕТА - СТВОРИТИ В СУСПІЛЬСТВІ НЕГАТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАДИ. ПОСІЯТИ СУМНІВ І ПРОТЕСТНІ НАСТРОЇ.

Я вже неоднаразово наголошував. Я і багото хто з дописувачів до війни негативно ставились до влади. Але зарах це не має ніякого значення. Війна - і ми одне ціле!
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07.03.2022 12:03 Відповісти
Из опрошенных украинских олигархов и крупных бизнесменов только трое смогли сказать журналистам «Украинской правды» о том, что президент РФ путин - военный преступник. Это были Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Сергей Тигипко.

Константин Жеваго, Александр Ярославский и Юрий Косюк уклонились от ответа.

Ответа от Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа не последовало вообще, а как связаться с Геннадием Боголюбовым в УП не знают.

Семья Герег и Вадим Новинский пообещали подготовить свои ответы со временем, а Петра Порошенко УП решила не спрашивать лишний раз.

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/5/683321/
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07.03.2022 11:52 Відповісти
Гереги це такі суки, що вже і триколори підготували, якшо шо, то бігом вивішать на своїх сраних епіцентрах.
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07.03.2022 11:59 Відповісти
А Новинський?
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07.03.2022 12:04 Відповісти
Його позиція завжди одна. Це краще ніж зрадники чи пристосуванці.
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07.03.2022 12:26 Відповісти
Ох вовочка и пистун... всю жизнь мечтал на касапа поохотиться...
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07.03.2022 11:58 Відповісти
Давайте уже на південь, дуже чекаю.
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07.03.2022 12:02 Відповісти
Умно и все в точку..
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07.03.2022 12:10 Відповісти
США и НАТО менее чем за неделю предоставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия - New York Times
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07.03.2022 12:18 Відповісти
хоч на третьому році поясніть гаранту, що за конституцією у нас синьо-жовтий прапор, а не жовто-блакитний
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07.03.2022 12:23 Відповісти
Мля. Какое сейчас это имеет значение идиот?
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07.03.2022 21:09 Відповісти
я конечно хз. но помойму это наш Черчилль. Ему удачи и успеха.
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07.03.2022 13:05 Відповісти
Знаете ли Вы что Черчилль ********* дружественный хранцузский флот када оне (хранцузы) капитулировали ? И это не помешало иму быть самим собой.
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07.03.2022 13:08 Відповісти
Ніхто не бажає вмерти від геноциду РФ. Тому треба вбивати паразитів РФ де тільки бачимо.
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07.03.2022 13:48 Відповісти
Ну що пане Президенте, гасло "Армія Мова Віра" виявилось правильним ? Звичайно зараз не час згадувати, як Ви його критикували і переслідували пана Порошенка, але ж, але ж ...
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07.03.2022 17:25 Відповісти
Звёздный час ЗЕ! Видосиков море и все смотрят, разинув рот от восторга. Рождение нового спасителя
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07.03.2022 21:19 Відповісти
 
 