9 136 26
Ми не хотіли цієї війни. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ми захищаємося від вторгнення вже 12-й день, ми ніколи не хотіли цієї війни, але її принесли до нас. Ми ніколи не мріяли вбивати, але нам доводиться вибивати ворога з нашої землі, з нашого життя.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"На нашому прапорі немає крові. Немає й ніколи не буде чорних плям, жодних свастик. Український прапор – це земля. Мирна, родюча, золота й без танків. Це небо – мирне, чисте, блакитне й без ракет. Так було. І так буде", - зауважив глава держави.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.03.2022 11:47
+12 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.03.2022 11:52
+2 Олексій Панкратов
показати весь коментар07.03.2022 11:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А РЕДАКТОРА ПРОШУ ЗАБАНИТИ.
Вячеслав 43a0ae0b
Я вже три дні за ним слідкую.
З'ЯВЛЯЄЬБСЯ ВИКЛЮЧНО В НОВИНАХ, ДЕ ЙДЕТЬСЯ ПРО УРЯД І КОНКРЕТНО ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО.
ПОСТІЙНО ГАНИТЬ ПРЕЗИДЕНТА.
МЕТА - СТВОРИТИ В СУСПІЛЬСТВІ НЕГАТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАДИ. ПОСІЯТИ СУМНІВ І ПРОТЕСТНІ НАСТРОЇ.
Я вже неоднаразово наголошував. Я і багото хто з дописувачів до війни негативно ставились до влади. Але зарах це не має ніякого значення. Війна - і ми одне ціле!
Константин Жеваго, Александр Ярославский и Юрий Косюк уклонились от ответа.
Ответа от Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа не последовало вообще, а как связаться с Геннадием Боголюбовым в УП не знают.
Семья Герег и Вадим Новинский пообещали подготовить свои ответы со временем, а Петра Порошенко УП решила не спрашивать лишний раз.
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/5/683321/