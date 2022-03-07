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Фінські виробники продуктів йдуть із російського ринку через війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фінські виробники продуктів йдуть із російського ринку через війну в Україні

У відповідь на військове вторгнення російських військ на територію України фінські виробники продуктів Valio і Paulig оголосили, що залишають російський ринок.

Про це йдеться у офіційних повідомленнях компаній, передає Цензор.НЕТ.

"У Valio немає етичних передумов для продовження роботи в Росії, тому ми припиняємо свою діяльність у РФ", – заявив гендиректор Valio Анніккі Хурме.

У Valio є завод плавлених сирів у Підмосков'ї, партнери з контрактного виробництва та офіси продажів у Петербурзі та Москві. У Росії у компанії Valio працює близько 400 осіб.

Річний оборот російських підприємств Valio становить близько 85 млн євро. Дочірня компанія Valio у Росії на 100% належить фінській.

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Про вихід із російського ринку заявив і фінський виробник кави Paulig.

"Компанія Paulig йде з Росії. Процес здійснюватиметься з урахуванням інтересів співробітників, клієнтів та місцевого законодавства. Процес почнеться негайно, і зараз оцінюється докладний графік", – заявили в компанії.

Росія та прилеглі країни – один із напрямків діяльності Paulig. Paulig має завод обсмажування кави в Твері. Її продукція продається переважно у Росії. У РФ у компанії Paulig працює близько 200 співробітників, уточнив виробник.

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Топ коментарі
+13
Кацапи з радістю повернуться в злиденний совок, для їх личинок найбільша радість це, війна.
'папа, каво-нєбудь убіл уже?)'
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07.03.2022 12:02
+10
Ще плюс 600 безробітних на Росії, kiitos Suomi
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07.03.2022 12:02
+7
ЛАПАТНІКІ ДО КОНЦА СВОІХ ЛАПАТНИХ ДНЄЙ БУДУТ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ...
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07.03.2022 12:01
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ЛАПАТНІКІ ДО КОНЦА СВОІХ ЛАПАТНИХ ДНЄЙ БУДУТ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ...
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07.03.2022 12:01 Відповісти
Кацапи з радістю повернуться в злиденний совок, для їх личинок найбільша радість це, війна.
'папа, каво-нєбудь убіл уже?)'
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07.03.2022 12:02 Відповісти
Ще плюс 600 безробітних на Росії, kiitos Suomi
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07.03.2022 12:02 Відповісти
В НАТО треба вступати і якнайшвидше, бо і Фінляндії буде те, що і Україні!
Це питання лише часу!
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07.03.2022 12:10 Відповісти
Чого ти раніше не казав?)) давно б вступили, раніше за Фінів...)))
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07.03.2022 12:14 Відповісти
Вже в процесi вступу. Парламент Фінляндії оримав необхiдну кiлькiсть пiдписiв вiд населення та буде розглядати вступ до НАТО.
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07.03.2022 13:05 Відповісти
Дуже велика частка західного бізнесу які нібито йдуть з расєї передають бізнес расєйським партнерам, підприємства продовжують працювати навіть постачання комплектуючих за кордону не припиняється, такі бувають санкції...
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07.03.2022 12:12 Відповісти
поки що,.....
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07.03.2022 12:17 Відповісти
Хах, щось мені говорить, що Ґудман не Робін Ґууд!, а ********!
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07.03.2022 12:25 Відповісти
Так, твоя роз'***** дупа, яка же і говорить, не помиляється)) я дійсно не Робін Гуд...
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07.03.2022 12:35 Відповісти
Ти навіть не Saul Goodman, ти ********!
Соси дальше путінський член!
Тільки дивись не подавись!
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07.03.2022 13:23 Відповісти
Мені твій, підарський, досвід не цікавий...)))
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07.03.2022 13:54 Відповісти
Тепер тільки брюква та хрюква.

Зато кацапи показали всьому Світу свою непереможну армію. 😁
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07.03.2022 12:13 Відповісти
Кацапам только пальмовое масло, только хардкор!
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07.03.2022 12:26 Відповісти
Поки країни , які виробляють пальмове масло , не почнуть одна за одною відмовлятися від поставок
РФ досить великий ринок ..., але порівняно з нормальними країнами - дрібниця
А своїми діями дуже хоче перетворитися у парію , з якою бридяться працювати навіть напіврозвинуті країни ...
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07.03.2022 12:51 Відповісти
 
 