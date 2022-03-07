Фінські виробники продуктів йдуть із російського ринку через війну в Україні

У відповідь на військове вторгнення російських військ на територію України фінські виробники продуктів Valio і Paulig оголосили, що залишають російський ринок.

Про це йдеться у офіційних повідомленнях компаній, передає Цензор.НЕТ.

"У Valio немає етичних передумов для продовження роботи в Росії, тому ми припиняємо свою діяльність у РФ", – заявив гендиректор Valio Анніккі Хурме.

У Valio є завод плавлених сирів у Підмосков'ї, партнери з контрактного виробництва та офіси продажів у Петербурзі та Москві. У Росії у компанії Valio працює близько 400 осіб.

Річний оборот російських підприємств Valio становить близько 85 млн євро. Дочірня компанія Valio у Росії на 100% належить фінській.

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Про вихід із російського ринку заявив і фінський виробник кави Paulig.

"Компанія Paulig йде з Росії. Процес здійснюватиметься з урахуванням інтересів співробітників, клієнтів та місцевого законодавства. Процес почнеться негайно, і зараз оцінюється докладний графік", – заявили в компанії.

Росія та прилеглі країни – один із напрямків діяльності Paulig. Paulig має завод обсмажування кави в Твері. Її продукція продається переважно у Росії. У РФ у компанії Paulig працює близько 200 співробітників, уточнив виробник.

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