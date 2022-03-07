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В Житомирській області окупанти ракетами знищили будівлю військкомату - 1 загиблий та 3 поранених
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Житомирської ОДА розповів про обстріли міст на півночі області: у Малині у військкоматі загинула людина, в Овручі під завалами шукають родину.
Про це на брифінгу вранці 7 березня повідомив голова ОДА, яка зараз стала військовою адміністрацією, Віталій Бунечко - інформує Цензор.НЕТ.
6 березня близько 21:00 були завдані авіаудари по місту Малин Коростенського району, внаслідок чого зруйновано двоповерхову будівлю військкомату, знищено три легкові автомобілі.
Попередньо 1 особа загинула та 3 особи зазнали травм. Ударною хвилею пошкоджено вікна у будівлі 13 ДПРЧ, розташованої на відстані близько 100 м від будівлі військкомату. Жертв та постраждалих серед особового складу пожежно-рятувального підрозділу немає.
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Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар07.03.2022 12:57 Відповісти Мені подобається 0
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