Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ

У Міжнародному суді ООН в понеділок розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на МЗС України.

7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України" - заявили в МЗС.

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Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

- Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;

- Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федераціі негайно припинити бойові дії", - Дмитро Кулеба.

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