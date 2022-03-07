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Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ

У Міжнародному суді ООН в понеділок розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на МЗС України.

7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України" - заявили в МЗС.

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Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

- Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;

- Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федераціі негайно припинити бойові дії", - Дмитро Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба звернувся до Заходу: "Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть хоч щось!"
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це надовго затягнеться .цей суд.Військові злочини, не мають строку давності
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07.03.2022 12:35 Відповісти
Аби ***** дожило до того часу.
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07.03.2022 12:40 Відповісти
Краще б просто зараз здохло у власній сечі.
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07.03.2022 12:41 Відповісти
Довго засідають! Рішення суду вже і так відоме - винен! Міжнародна спільнота - виконавчя влада в вигляді збройних сил всіх держав, моє негайно принудити путлера до миру! Вогонь по роSSії!!!
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07.03.2022 12:46 Відповісти
Ну, если этот суд проходит под эгидой ООН, то можно только догадываться, каким будет вердикт. Что-то вроде безмерного порицания и глубочайшего осуждения.
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07.03.2022 12:46 Відповісти
Главное поймать за хвост ***** Шойгу и медведа
Первые кандидаты на повешенье
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07.03.2022 12:51 Відповісти
Да не суд ООН, Міжнародний трибунал в Гаазі повинен винести Путіну вирок. ООН - корумпована, не дієздатна контора.
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07.03.2022 13:46 Відповісти
@просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи @ - с таким самим успіхом кожен з нас може помахати пальчиком Путіну "но-но, перестань!"

Якісь телепні складають такі "вимоги"..
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07.03.2022 14:50 Відповісти
WANTED DEAD, NOT ALIVE!
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07.03.2022 16:09 Відповісти
путин *****!
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07.03.2022 16:18 Відповісти
У Міжнародному суді ООН в понеділок розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді. Джерело: https://censor.net/ua/n3322437


Я Б СИЛЬНО НЕ РОЗРАХОВУВАВ НА ЦЕЙ СУД - КРЕМЛІВСЬКИЙ КАРЛІК ЗАЗДЕЛЕГІДЬ ПОВИХОДИВ ЗІ ВСІХ ЄВРОПЕЙСЬКИЇ ЮРИДИЧНИХ СТРУКТУР І ВИДАВ УКАЗ НЕ ВИЗНАВАТИ ЇХ ЮРИСДИКЦІЮ НАД РАСЄЙСЬКИМИ ГРОМАДЯНАМИ (І НАД СОБОЮ ЗВІСНО).
Тому хто його і може порішити, так це Україна своєю перемогою і загибель Кремляндії раз і назавжди під тягарем санкцій
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07.03.2022 16:48 Відповісти
 
 