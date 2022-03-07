Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ
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У Міжнародному суді ООН в понеділок розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на МЗС України.
7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
"Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України" - заявили в МЗС.
Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:
- Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;
- Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.
"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федераціі негайно припинити бойові дії", - Дмитро Кулеба.
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Первые кандидаты на повешенье
Якісь телепні складають такі "вимоги"..
Я Б СИЛЬНО НЕ РОЗРАХОВУВАВ НА ЦЕЙ СУД - КРЕМЛІВСЬКИЙ КАРЛІК ЗАЗДЕЛЕГІДЬ ПОВИХОДИВ ЗІ ВСІХ ЄВРОПЕЙСЬКИЇ ЮРИДИЧНИХ СТРУКТУР І ВИДАВ УКАЗ НЕ ВИЗНАВАТИ ЇХ ЮРИСДИКЦІЮ НАД РАСЄЙСЬКИМИ ГРОМАДЯНАМИ (І НАД СОБОЮ ЗВІСНО).
Тому хто його і може порішити, так це Україна своєю перемогою і загибель Кремляндії раз і назавжди під тягарем санкцій