Зеленський: Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити

Президент України Володимир Зеленський розповів про спеціальний пакет підтримки бізнесу та працівникам.

Про це він сказав у відеозверненні. Повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу країну. Після перемоги. Як дати більше сил країні – поки ми боремось. Створений спеціальний пакет допомоги. Бізнесу та працівникам", - сказав президент.

За його словами, ФОПи першої і другої групи повністю звільняються від ЄСВ.

Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних Сил та інших захисних формувань, у тому числі тероборони.

"Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Усе це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення", - додав Зеленський.

Також, за його словами, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

"І це тільки перша частина великого пакету допомоги. Урядової підтримки. Усі керівники центральної влади мають чітке завдання: розробити таку систему дій, щоб відновлення України було швидким. Та орієнтувалося на людей.

На те, щоб ми всі повернулися до звичайної роботи. Коли повернемо наш мир", - зазначив він.

Зеленський також подякував усім власникам і керівникам підприємств, "які продовжують працювати і виконують зобовʼязання перед працівниками".

"Платити зарплату людям – навіть якщо компанія не працює, як раніше – це захищати Україну. Держава всі свої зобовʼязання виконує. Проіндексовані пенсії – вже у людей. Зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути", - резюмував він.

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