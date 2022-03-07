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Окупанти готуються до наступу на Вишгород, Гостомель, Ірпінь, Суми та Запоріжжя, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 7 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти готуються до наступу на Вишгород, Гостомель, Ірпінь, Суми та Запоріжжя, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 7 березня

Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 07.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, на Поліському напрямку російський окупант зосереджує основні зусилля на оточенні Києва. На основних напрямках відзначається зосередження в районі н.п. Гостомель до 2 БТГр; в районі н.п. Буча – до 3 БТГр, посилених танковими підрозділами; в районі н.п. Бородянка – до 2 БТГр; в районі н.п. Ситняки – до 2 БТГр.

На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на місцеве населення.

За даними Генштабу ЗСУ, триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород.

Також, ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу у напрямках: на н.п. Гостомель, Ірпінь, Стоянка.

"На Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу двох загальновійськових армій та танкової дивізії Центрального воєнного округу, основні зусилля зосередив на напрямках: н.п. Бровари – до 2 БТГр; в районах н.п. Семенівка, Мена, Бобровиця – до 3 БТГр; н.п. Бориспіль - до 4 БТГр.

Російський загарбник намагається забезпечити тактичну перевагу в Броварському і Бориспільському районах. Окупанти здійснюють спроби встановити контроль над Черніговом та зосереджують підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу біля його південних околиць. Намагаються здійснити підготовку до наступу на Суми", - йдеться у зведення.

На Слобожанському напрямку противник силами підрозділів танкової армії, двох загальновійськових армій та армійського корпусу намагається продовжити наступ у напрямку на Дніпро.

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Зазначається, що основні зусилля зосереджує на напрямках Канева, Дніпра та Сєверодонецька. Здійснює перегрупування для продовження наступу на визначених напрямках з метою взяття під контроль Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя, з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.

Окупанти здійснювали неодноразові спроби прорвати оборону в районі н.п. Старомлинівка, а також захопити н.п. Зачатівка, проте понесли значні втрати та відійшли в район н.п. Любимівка.

Одночасно ворог намагається прорвати оборону міста в районах зах. околиці Маріуполь, Старий Крим. Успіху не має.

"На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі в Херсонській області. Основні зусилля зосереджує на напрямках: Миколаїв – до 2 БТГр, Вознесенськ – до 2 БТГр, Білгород-Дністровський – до БТГр, Запоріжжя – до 4 БТГр; Маріуполь – до 3 БТГр.

Противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на місто Запоріжжя. Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь", - додають у Генштабі.

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На Бессарабському напрямку противник активних дій не здійснює, але військовослужбовці оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

Незважаючи на велику кількість військ окупанти мають низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон Захисникам України і цивільному населенню.

Ми захищаємо Нашу Українську землю! Україна – щит Європи та всього цивілізованого Світу! Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Суми? Ну-ну.
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07.03.2022 12:45
+16
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07.03.2022 12:56
+14
Їх у двері виставляєш, так вони в вікно лізуть! РоSSіяни, та йдіть вже по своїх срубах до мамок! Нам вже нема де вас ховати в ваших пакетиках!
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07.03.2022 12:50
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Суми? Ну-ну.
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07.03.2022 12:45 Відповісти
заблокируйте этот канал https://www.youtube.com/watch?v=YIAFZw7HbQE
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07.03.2022 12:48 Відповісти
я уже задолбался на этого ублюдка репорты кидать. нужно, наверное, в телегу, там где инфобезопастность, но у меня нет телеги.
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07.03.2022 12:50 Відповісти
Информация принята.
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07.03.2022 18:18 Відповісти
Присоединяйтесь http://t.me/cyberfrontwar
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07.03.2022 18:20 Відповісти
+
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07.03.2022 12:53 Відповісти
страйк в дорозі
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07.03.2022 12:54 Відповісти
Не треба дивитися, це кацапське мудило, от і все. Ви ж Соловйова не дивитесь?
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07.03.2022 12:59 Відповісти
Кинул жалобу на этого сидора.
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07.03.2022 13:03 Відповісти
!!!! Блокировать каналы пропагандонов нам ее получится, пока есть кацапский офис Ютуб.
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07.03.2022 18:39 Відповісти
на мою думку, це останні серьозні потуги окупантів,якшо так збирають армії
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07.03.2022 12:50 Відповісти
Їх у двері виставляєш, так вони в вікно лізуть! РоSSіяни, та йдіть вже по своїх срубах до мамок! Нам вже нема де вас ховати в ваших пакетиках!
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07.03.2022 12:50 Відповісти
Маю надію, що водосховища на Дніпрі вже почали спускати. щоб кацапи не затопили міста на Дніпрі? Чи "дуже розумним" керівникам не до цього? Хто в курсі - прошу повідомити.
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07.03.2022 12:52 Відповісти
Усі до одного здохнете, москалі!
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07.03.2022 12:52 Відповісти
Зомби снова атакуют.путлер будет идти до последнего кацапского Ваньки, .
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07.03.2022 12:52 Відповісти
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07.03.2022 17:23 Відповісти
Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь" наша арта iх там добре мае привiтати
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07.03.2022 12:54 Відповісти
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07.03.2022 12:56 Відповісти
Цікаво, як саме: дорожню техніку з Криму пригнали чи місцевих під стволами автоматів примушують злітну смугу латати?
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07.03.2022 14:08 Відповісти
Готовность номер раз! Проверили семечки в карманах и ростовые кульки! Готовность номер ноль! Нистриояйте, янаученияехал!
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07.03.2022 12:57 Відповісти
Кто мне может ответить на вопрос? А почему крымский мост до сих пор стоит и функционирует ??? По нему же и заганяют основную подмогу в Крым и на юг Украины!
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07.03.2022 13:01 Відповісти
Так((
А під Київ заганяють через чорнобильську зону.

Всі бої в районі Ірпінь-Буча-Гостомель через відкритий шлях для підкріплення ворога паливом та іншим забезпеченням. Невже ЗСУ не може провести спецоперацію по знезкодженню цього коридору. Там лісисто-болотиста місцевість. Якщо знищити дорогу - вони ніяк не проїдуть і загрузнуть в багнюці
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07.03.2022 13:08 Відповісти
Удар возможен только авиацией, дальше,думаю, нет нужды пояснять.
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07.03.2022 13:58 Відповісти
Хороший вопрос! Почему еще не раздолбали?
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07.03.2022 13:08 Відповісти
Гм, дані, опубліковані штатами ще до початку агресії, були явно занижені. Я згадую деякі ток-шоу, де всякі експерти говорили про недостатню чисельність військ ерефії для повноцінного наступу. Як виявилося - то їх навіть забагато. Ніколи не забуваймо надзвичайно велику допомогу у постачанні малими ракетами від США та Великобританії. Джавеліни, енлави та стінгери дуже суттєво погіршили можливості ерефії до окупації. Недарма вона від люті в безсиллі стала бомбити мирні квартали міст і сіл.
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07.03.2022 13:14 Відповісти
Забув додати: так як у ерефії забули вирішальну допомогу по лендлізу для ссср у роки другої свтової. Та ще й бурчали: кляті амрикоси занадто пізно відкрили другий фронт. Один в один як тепер деякі із охвісу в Києві.
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07.03.2022 13:18 Відповісти
Это сколько же мертвецов в армии кацапстана еще пока дышат?
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07.03.2022 13:26 Відповісти
Готуються до наступу? Невже помилися і приготували чисту білизну?
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07.03.2022 13:27 Відповісти
хай готуються, але їм пізда.
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07.03.2022 13:41 Відповісти
Кто-нибудь объяснить может: почему "кафиры"? Украинский генштаб правоверные хариджиты захватили?
Может тогда им лучше впасть в рассуждение о малом и большом грехе, и в толкование благочестивого поступка для правоверного?
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07.03.2022 14:32 Відповісти
В Луцке умельцы создали катапульту для коктейлей Молотова и назвали ее "ДжаВолына"
Были бы чертежи, через пару дней в Украине были бы катапультные войска.
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07.03.2022 14:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nl6T0MnqSVo
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07.03.2022 14:48 Відповісти
ПРИЗЫВАЮ СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ ДЕВУШЕК СНАЙПЕРОВ И ИСТРЕБЛЯТЬ ВРАГОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! УБИВАЙТЕ ПУТИНЦЕВ ВО ИМЯ ХРИСТА! УБИВАЙТЕ ИХ ВО СЛАВУ СВЯТОГО ДУХА! СПАСЕМ УКРАИНУ ОТ ГЕНОЦИДА! ЛУЧШАЯ СНАЙПЕРША ВЕЛИКО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ УКРАИНКА! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НАУКИ ПОМОГАТЬ СИЛАМ УКРАИНЫ ЗНАНИЯМИ! ФИЗИКА И ХИМИКА НАШИ СОЮЗНИЦЫ! ПРИЗЫВАЮ СТУДЕНТОВ!!! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! ОСТАВЛЯЙТЕ ПОДОБНЫЕ КОММЕНТАРИИ! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ПУТИЦАМ И КАДЫРОВЦАМ!
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07.03.2022 16:07 Відповісти
НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА БОЛТОВНЮ С ВАТНИКАМИ! ОКАЗЫВАЙТЕ ПОМОЩЬ АОИНАМ УКРАИНЫ! ИЩИТЕ МАЛЕНЬКИЕ ВОННЫЕ ТАЙНЫ РФ В ИНТЕРНЕТЕ!
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07.03.2022 16:09 Відповісти
СМЕРТЬ ВРАГАМ УКРАИНЫ!
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07.03.2022 16:10 Відповісти
ПУТИНСКИЕ МРАЗИ ПЛПНИРУЮТ ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА!
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07.03.2022 16:11 Відповісти
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ТЕХНИКОВ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ СИЛАМ АТО!!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ!
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07.03.2022 16:12 Відповісти
Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Джерело: https://censor.net/ua/n3322442


Думаю це неправильне ствердження - Український народ знищує російську агресію, а не обороняється, це різні речі, десь так
Ми повинні знищити всіх агресорів до одного, це різні поняття навідміну від оборони.
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07.03.2022 17:12 Відповісти
2 Варти у кадировцев видать отбитие у доблесной Нац. гвардии
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07.03.2022 20:29 Відповісти
 
 