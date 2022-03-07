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Рівне (388) СБУ (10003) спецслужби (258) державна зрада (1073)

СБУ затримала у Рівному чоловіка, який передавав інформацію ворожим спецслужбам

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

СБУ затримала у Рівному чоловіка, який передавав інформацію ворожим спецслужбам

Співробітники служби безпеки України в Рівному затримали чоловіка, який передавав ворожим спецслужбам інформацію про ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облпрокуратури, інформує Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що чоловік і до запровадження воєнного стану, і в період його дії, на шкоду територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України, передавав представникам держави-окупанта відомості щодо особистих транспортних засобів військовослужбовців ОК "Захід" ЗСУ, про місце розташування та шляхи проникнення до військової частини розташованої у м. Дубні Рівненської області, а також у період військового стану інформацію про рух вантажних локомотивів по станції Рівне", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що наразі вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру в державній зраді та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Згідно із санкцією статті за такий злочин передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна", - підсумували у прокуратурі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Допросить и врасход
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07.03.2022 12:59
+7
Дайте його мені.
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07.03.2022 12:58
+7
За яйця і на гілляку
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07.03.2022 12:59
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Дайте його мені.
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07.03.2022 12:58 Відповісти
Ставай в чергу...
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07.03.2022 15:51 Відповісти
За яйця і на гілляку
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07.03.2022 12:59 Відповісти
Допросить и врасход
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07.03.2022 12:59 Відповісти
За совєцьких часів, коли панувала російська мова, назва міста Дубно не відмінялась. В українській мові відміняється. В вікні, в Дубні...
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07.03.2022 13:23 Відповісти
Я з Дубна. Назва міста не відмінюється лише кацапською мовою.

http://pravopys.net/sections/112/

Тут можна знайти пояснення
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07.03.2022 13:24 Відповісти
Вибачай, навіть не думав, що у нас такий правопис.
Мабуть недавно поміняли.
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07.03.2022 13:34 Відповісти
Ще раз уважно перечитав правопис (він від 2015 року). Моя думка, що вже перестаралися.
Зверни увагу - там лише назва Дубно має середній рід.
А я колись вчив, що всі географічні назви середнього(невизначеного) роду в однині (на відміну від множини) - не відмінюються.
Конго, Мароко, Осло.....
А Афіни, Дарданели (множина) - відмінюються.

І погодься - якось рже вухо: "спіймали в Дубні" тоді вже так само "спіймали в Ослі"?

Щось вони перемудрили, чи не так?
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07.03.2022 13:52 Відповісти
Словник діючий, тому я видалив свій комент.
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07.03.2022 13:54 Відповісти
яка ж гадюка
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07.03.2022 13:02 Відповісти
воно ще живе ?
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07.03.2022 13:02 Відповісти
Дяка спецам СБУ- таку тварюку нелегко виявити.
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07.03.2022 13:02 Відповісти
Це не чоловік.це хер зна що розстріляйте нах
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07.03.2022 13:05 Відповісти
Предателей нужно уничтожать точка
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07.03.2022 13:05 Відповісти
І це стерво платники податків будуть годувати з десяток років замість того щоб годувати своїх воїнів?! Нехай Європа і США хоч головою об стовп "турбується" але під час війни Раді слід би тимчасово прийняти закон про смертну кару для зрадників і диверсантів.
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07.03.2022 13:37 Відповісти
Так, тримати під вартою у сарайчику, а на даху накреслити сатанинсьтку позначку, щоб російські пілоти бачили, що бомбити
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07.03.2022 13:58 Відповісти
 
 