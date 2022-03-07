СБУ затримала у Рівному чоловіка, який передавав інформацію ворожим спецслужбам

Співробітники служби безпеки України в Рівному затримали чоловіка, який передавав ворожим спецслужбам інформацію про ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облпрокуратури, інформує Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що чоловік і до запровадження воєнного стану, і в період його дії, на шкоду територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України, передавав представникам держави-окупанта відомості щодо особистих транспортних засобів військовослужбовців ОК "Захід" ЗСУ, про місце розташування та шляхи проникнення до військової частини розташованої у м. Дубні Рівненської області, а також у період військового стану інформацію про рух вантажних локомотивів по станції Рівне", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що наразі вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру в державній зраді та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Згідно із санкцією статті за такий злочин передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна", - підсумували у прокуратурі.