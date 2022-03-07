СБУ затримала у Рівному чоловіка, який передавав інформацію ворожим спецслужбам
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Співробітники служби безпеки України в Рівному затримали чоловіка, який передавав ворожим спецслужбам інформацію про ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Рівненської облпрокуратури, інформує Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що чоловік і до запровадження воєнного стану, і в період його дії, на шкоду територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України, передавав представникам держави-окупанта відомості щодо особистих транспортних засобів військовослужбовців ОК "Захід" ЗСУ, про місце розташування та шляхи проникнення до військової частини розташованої у м. Дубні Рівненської області, а також у період військового стану інформацію про рух вантажних локомотивів по станції Рівне", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що наразі вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру в державній зраді та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Згідно із санкцією статті за такий злочин передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна", - підсумували у прокуратурі.
Будь ласка, зачекайте...
http://pravopys.net/sections/112/
Тут можна знайти пояснення
Мабуть недавно поміняли.
Зверни увагу - там лише назва Дубно має середній рід.
А я колись вчив, що всі географічні назви середнього(невизначеного) роду в однині (на відміну від множини) - не відмінюються.
Конго, Мароко, Осло.....
А Афіни, Дарданели (множина) - відмінюються.
І погодься - якось рже вухо: "спіймали в Дубні" тоді вже так само "спіймали в Ослі"?
Щось вони перемудрили, чи не так?