Повне ембарго російської нафти та газу зупинить вбивства українських дітей та не стане потрясінням для Заходу, - ДТЕК

ДТЕК як найбільша енергетична компанія України і найбільший приватний видобувач газу та найбільший трейдер зробила заяву щодо російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заява розміщена на сайті компанії.

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"Ми з упевненістю заявляємо, що російську агресію проти України продовжує підживлювати лише розрахунок на збереження надприбутків від продажу вуглеводнів. Поточні рекордні ціни на нафту та газ зміцнюють впевненість агресора щодо наявності грошей на нові крилаті ракети проти українських міст", - сказано в заяві.

ДТЕК нагадав, що провідні країни світу розпочали консультації щодо ембарго на купівлю російської нафти.

"Ми від імені 250 000 енергетиків, газовиків та шахтарів просимо захистити життя наших дітей у їхніх будинках та ухвалити рішення про повне ембарго російської нафти та газу.

При цьому сорти нафти URALS і ESPO повинні стати токсичними і не мати змоги перепродуватися через посередників.

Повне ембарго не спричинить потрясіння Західний світ. У світі достатньо виробників, здатних наростити видобуток і компенсувати втрати російської нафти. Також є рішення на рівні урядів щодо використання стратегічних запасів.

Щодо газу, європейські країни мають не менше 7 місяців для накопичення альтернативного ресурсу та трансформації свого енергоспоживання до опалювального сезону", - зазначили в компанії.

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