Повне ембарго російської нафти та газу зупинить вбивства українських дітей та не стане потрясінням для Заходу, - ДТЕК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ДТЕК як найбільша енергетична компанія України і найбільший приватний видобувач газу та найбільший трейдер зробила заяву щодо російсько-української війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заява розміщена на сайті компанії.
"Ми з упевненістю заявляємо, що російську агресію проти України продовжує підживлювати лише розрахунок на збереження надприбутків від продажу вуглеводнів. Поточні рекордні ціни на нафту та газ зміцнюють впевненість агресора щодо наявності грошей на нові крилаті ракети проти українських міст", - сказано в заяві.
ДТЕК нагадав, що провідні країни світу розпочали консультації щодо ембарго на купівлю російської нафти.
"Ми від імені 250 000 енергетиків, газовиків та шахтарів просимо захистити життя наших дітей у їхніх будинках та ухвалити рішення про повне ембарго російської нафти та газу.
При цьому сорти нафти URALS і ESPO повинні стати токсичними і не мати змоги перепродуватися через посередників.
Повне ембарго не спричинить потрясіння Західний світ. У світі достатньо виробників, здатних наростити видобуток і компенсувати втрати російської нафти. Також є рішення на рівні урядів щодо використання стратегічних запасів.
Щодо газу, європейські країни мають не менше 7 місяців для накопичення альтернативного ресурсу та трансформації свого енергоспоживання до опалювального сезону", - зазначили в компанії.
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Константин Жеваго, Александр Ярославский и Юрий Косюк уклонились от ответа.
Ответа от Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа не последовало вообще, а как связаться с Геннадием Боголюбовым в УП не знают.
Семья Герег и Вадим Новинский пообещали подготовить свои ответы со временем, а Петра Порошенко УП решила не спрашивать лишний раз.
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/5/683321/
ЖТО ЖЕ НАДО - обозвать Украинскую правду желтой прессой!!!!!!
Да Вы даже не в курсе украинских СМИ
Вам не соромно?
07.03.2022 02:00
Да , Гереги оборзели !!!
Хоча.....
Це так, як в анекдоті про переповнений тролейбус: "Мужчина, якщо ви вже лежите на мені, то хоча б рухайтесь!"
если ты нивзубногой в экономике и в том,как устроено государство-лучше завали хлебало
Приватні - навпаки, платять державі податки і зацікавлені в прибутках.