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Повне ембарго російської нафти та газу зупинить вбивства українських дітей та не стане потрясінням для Заходу, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повне ембарго російської нафти та газу зупинить вбивства українських дітей та не стане потрясінням для Заходу, - ДТЕК

ДТЕК як найбільша енергетична компанія України і найбільший приватний видобувач газу та найбільший трейдер зробила заяву щодо російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заява розміщена на сайті компанії.

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"Ми з упевненістю заявляємо, що російську агресію проти України продовжує підживлювати лише розрахунок на збереження надприбутків від продажу вуглеводнів. Поточні рекордні ціни на нафту та газ зміцнюють впевненість агресора щодо наявності грошей на нові крилаті ракети проти українських міст", - сказано в заяві.

ДТЕК нагадав, що провідні країни світу розпочали консультації щодо ембарго на купівлю російської нафти.

"Ми від імені 250 000 енергетиків, газовиків та шахтарів просимо захистити життя наших дітей у їхніх будинках та ухвалити рішення про повне ембарго російської нафти та газу.

При цьому сорти нафти URALS і ESPO повинні стати токсичними і не мати змоги перепродуватися через посередників.

Повне ембарго не спричинить потрясіння Західний світ. У світі достатньо виробників, здатних наростити видобуток і компенсувати втрати російської нафти. Також є рішення на рівні урядів щодо використання стратегічних запасів.

Щодо газу, європейські країни мають не менше 7 місяців для накопичення альтернативного ресурсу та трансформації свого енергоспоживання до опалювального сезону", - зазначили в компанії.

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Топ коментарі
+17
Перекривайте цапам все. що можна.Смерть цапам!
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07.03.2022 13:01
+5
Не Вам , кацап, мне указывать
ЖТО ЖЕ НАДО - обозвать Украинскую правду желтой прессой!!!!!!
Да Вы даже не в курсе украинских СМИ
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07.03.2022 13:11
+4
Из опрошенных украинских олигархов и крупных бизнесменов только трое смогли сказать журналистам «Украинской правды» о том, что президент РФ путин - военный преступник. Это были Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Сергей Тигипко.

Константин Жеваго, Александр Ярославский и Юрий Косюк уклонились от ответа.

Ответа от Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа не последовало вообще, а как связаться с Геннадием Боголюбовым в УП не знают.

Семья Герег и Вадим Новинский пообещали подготовить свои ответы со временем, а Петра Порошенко УП решила не спрашивать лишний раз.

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/5/683321/
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07.03.2022 13:01
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Перекривайте цапам все. що можна.Смерть цапам!
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07.03.2022 13:01 Відповісти
Из опрошенных украинских олигархов и крупных бизнесменов только трое смогли сказать журналистам «Украинской правды» о том, что президент РФ путин - военный преступник. Это были Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Сергей Тигипко.

Константин Жеваго, Александр Ярославский и Юрий Косюк уклонились от ответа.

Ответа от Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа не последовало вообще, а как связаться с Геннадием Боголюбовым в УП не знают.

Семья Герег и Вадим Новинский пообещали подготовить свои ответы со временем, а Петра Порошенко УП решила не спрашивать лишний раз.

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/5/683321/
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07.03.2022 13:01 Відповісти
Не поширюйте провокаційні дописи жовтої преси. І не флудіть.
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07.03.2022 13:05 Відповісти
Вы защищаете олигархов ?
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07.03.2022 13:07 Відповісти
Ні. І повторюю- не флудіть.
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07.03.2022 13:09 Відповісти
Не Вам , кацап, мне указывать
ЖТО ЖЕ НАДО - обозвать Украинскую правду желтой прессой!!!!!!
Да Вы даже не в курсе украинских СМИ
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07.03.2022 13:11 Відповісти
Кацап...
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07.03.2022 13:16 Відповісти
Ще і нулівка
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07.03.2022 14:07 Відповісти
Це якось на форумі заборонено? Чи ви прихована нацистка і вважаєте "нулівок" форумчанами з обмеженими правами?
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07.03.2022 14:11 Відповісти
Ні, я рахую нулівок . Як свіжак кацапських тролів
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07.03.2022 14:12 Відповісти
Нулівка як пролісок - зьявляеться і зникае - довго на форумі не живе
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07.03.2022 14:14 Відповісти
От замисліться, яку дурню ви зараз несете- це ж просто капець. В Україні війна, знищені тисячі будинків- а в них компи та гаджети, на якій у людей була реєстрація та паролі до соцмереж та форумів. І у вас претензії до тих, хто нещодавно тут зареєструвався і має нульовий профіль? І ви їх "рахуєте"- як нацистка, що вважає себе кращою за інших.
Вам не соромно?
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07.03.2022 14:19 Відповісти
Це ви дурню пишите - регістрація в Гугле и ФБ працює. Ваша справа в Цензорі тількі ваш НІК написати
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07.03.2022 14:22 Відповісти
Тобто не соромно. Щасти, нацистка.
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07.03.2022 14:24 Відповісти
😀😀😀
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07.03.2022 14:33 Відповісти
Ну хоч щось від "рахівниці" корисного. Так і продовжуйте.
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07.03.2022 14:34 Відповісти
В мене богато на Автотемі інфи



07.03.2022 02:00

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07.03.2022 14:38 Відповісти
Вот этих ?

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07.03.2022 13:08 Відповісти
ну гереги ше ті герої, гляньте на ціни в епіцентрі, каністра 20л 1600 грн
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07.03.2022 13:07 Відповісти
Пустая?
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07.03.2022 13:08 Відповісти
так
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07.03.2022 13:16 Відповісти
В Словакии канистру покупала пластиковую 5 литров - 4 евро ( 140гр)
Да , Гереги оборзели !!!
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07.03.2022 14:06 Відповісти
Гереги мародери ще ті.
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07.03.2022 13:46 Відповісти
Повністю погоджуюсь
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07.03.2022 14:08 Відповісти
Ахмет на порозі нових багатств
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07.03.2022 13:04 Відповісти
так він хоч щось робить.
Хоча.....
Це так, як в анекдоті про переповнений тролейбус: "Мужчина, якщо ви вже лежите на мені, то хоча б рухайтесь!"
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07.03.2022 13:11 Відповісти
Є відповідь як отримати літаки або гарні засоби ПВО (які дістануть ТУ-22м) - поміняти на Беню, його ж США хоче.
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07.03.2022 13:06 Відповісти
Вчасна заява.
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07.03.2022 13:06 Відповісти
Ахмєтов ворог України.
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07.03.2022 13:11 Відповісти
а представь себе,он на тебя обиделся и закрыл все свои предприятия...где брать зарплату для 250 000 энергетиков?а чем компенсировать неуплату налогов от его предприятий?
если ты нивзубногой в экономике и в том,как устроено государство-лучше завали хлебало
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07.03.2022 13:22 Відповісти
Сам завали, знайшов спасителя. Він все це вкрав в України і знищує. Коли підприємства були державними вони були ефективнішими. Він підприємства не будує, а начебто купує.
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07.03.2022 13:27 Відповісти
Підприємства не повинні бути державними. Державні це типу нічийні, державатратить купу грошей на їх підтримку, а директори не зацікавлені в прибутках.
Приватні - навпаки, платять державі податки і зацікавлені в прибутках.
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07.03.2022 13:48 Відповісти
Повністю підтримую, державні підприємства менш ефективні. Але ефективність ахмєткіних вкрадених у держави підприємств ще нижча ніж державних. Я працював на державній шахті, а потім її купив дтек, як ці донецькі менеджери почали все знищувати, це жах. А скільки куплених вже збанкрутіли.
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07.03.2022 14:00 Відповісти
І взагалі для чого ти дупу цілуєш цій гниді, ти кацап?
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07.03.2022 13:28 Відповісти
я знав,шо ти тупий...але думав,шо в тебе стачить розуму не сперечатись
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07.03.2022 13:33 Відповісти
Та ні я повинен тобі сказати, що тупа рабська гнида - ти. Із-за таких як ти ватників ми в такому поганому становищі.
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07.03.2022 13:44 Відповісти
от тільки чесно,ти за кого голосував у 2019?проти олігархів,за беню?от і закрий ротяку
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07.03.2022 14:05 Відповісти
В другому турі проти олігархів, проти петі. Яби зараз був би твій петрусь, він вже би все здав. Домовлявся би з ******, ручкався, обнімався.
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07.03.2022 14:12 Відповісти
от тому і кажу-завали хлібало.і маж на хліб велике крадівницьтво
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07.03.2022 14:29 Відповісти
Ти звик жити в лайні й жерти обіцянки. Таким як ти лікарні, дороги підприємства не потрібні, сри тобі на голову про віру мову армію якої не було, ти й щасливий будеш. Їбало завали пороховата. До речі на країни які не розвиваються параша не напада. До речі думаю що ти, або твої баттки з параші. Рабський сморід.
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07.03.2022 15:27 Відповісти
 
 