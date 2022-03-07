УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12660 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 047 14
війна (56124) порт (618) санкції (6827)

Росія рекомендувала своїм суднам не заходити в територіальні води та до портів Європи та Америки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія рекомендувала своїм суднам не заходити в територіальні води та до портів Європи та Америки

Міністерство транспорту РФ рекомендувало своїм суднам уникати заходу в територіальні води і морські порти Великої Британії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти Росії.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство транспорту РФ надіслало листа капітанам російських морських портів із рекомендацією капітанам суден під російським прапором, а також капітанам суден під іноземним прапором, що перебувають у власності або володінні резидентів Росії, уникати заходу в територіальні води і морські порти Великої Британії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти РФ",- йдеться в повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Тобто чітко зрозуміли свій курс на вЬОслах!
показати весь коментар
07.03.2022 13:10
+13
А все тому що всі руссскіє караблі вже давно послали *****.
показати весь коментар
07.03.2022 13:11
+13
Остались порты Эритреи, Северной Кореи и Беларуси.
показати весь коментар
07.03.2022 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто чітко зрозуміли свій курс на вЬОслах!
показати весь коментар
07.03.2022 13:10 Відповісти
А все тому що всі руссскіє караблі вже давно послали *****.
показати весь коментар
07.03.2022 13:11 Відповісти
Хто знає, через Гібралтар їх пропускають?
показати весь коментар
07.03.2022 13:12 Відповісти
Так- в напрямку ******.
показати весь коментар
07.03.2022 13:19 Відповісти
щоб не накладали штрафні санкції і не конфісковували кораблі
показати весь коментар
07.03.2022 13:13 Відповісти
Подходит сруский карабель к порту Габона, а габончанинский лоцман - иди *****
показати весь коментар
07.03.2022 13:13 Відповісти
Правильно, ібо некуйшастать, сидіть дома
показати весь коментар
07.03.2022 13:15 Відповісти
Остались порты Эритреи, Северной Кореи и Беларуси.
показати весь коментар
07.03.2022 13:16 Відповісти
Из морского порта Жодино вывозят тысячами тонн королевских креветок
показати весь коментар
07.03.2022 13:24 Відповісти
Мордору потрібно оголосити мобілізацію галерників, щоб їхні корита в родную говень відвеслували.
показати весь коментар
07.03.2022 13:16 Відповісти
Добре! Казларожих изолируют как чумных животных.
показати весь коментар
07.03.2022 13:22 Відповісти
мона ше по дну , можливо не замєтят .
показати весь коментар
07.03.2022 13:30 Відповісти
Таким рішенням вони самі ввели на себе санкції.
показати весь коментар
07.03.2022 13:54 Відповісти
Операторы курсирующих на Балтийском море паромов Tallink, Eckerö Line и Viking Line обявили что грузовиков с российскими номерами больше на борт не принимают. Пусть едут по дну.
показати весь коментар
07.03.2022 14:17 Відповісти
 
 