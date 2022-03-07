Росія рекомендувала своїм суднам не заходити в територіальні води та до портів Європи та Америки
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Міністерство транспорту РФ рекомендувало своїм суднам уникати заходу в територіальні води і морські порти Великої Британії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти Росії.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство транспорту РФ надіслало листа капітанам російських морських портів із рекомендацією капітанам суден під російським прапором, а також капітанам суден під іноземним прапором, що перебувають у власності або володінні резидентів Росії, уникати заходу в територіальні води і морські порти Великої Британії, Канади, країн ЄС та інших країн, які ввели санкції проти РФ",- йдеться в повідомленні.
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