"Дніпро стане Сталінградом для окупантів, якщо вони наважаться піти в наступ", - Лукашук

Микола Лукашук розповів журналістам британського видання Times, як область готується до оборони.

Голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук дав інтерв’ю британському виданню Times. За словами політика, російські війська повною мірою не усвідомлюють, що їх може чекати у разі наступу.

"У Дніпропетровській області проживає понад 3 мільйони людей. З них приблизно 1 мільйон людей може взяти до рук зброю. Ворога просто зітруть з лиця землі, навіть сліду не залишиться", - сказав Микола Лукашук.

На думку політика, кожен мешканець області готовий оборонятися.

Повний текст інтерв'ю можна знайти за цим посиланням.