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"Дніпро стане Сталінградом для окупантів, якщо вони наважаться піти в наступ", - Лукашук

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Микола Лукашук розповів журналістам британського видання Times, як область готується до оборони.

Голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук дав інтерв’ю британському виданню Times. За словами політика, російські війська повною мірою не усвідомлюють, що їх може чекати у разі наступу.

"У Дніпропетровській області проживає понад 3 мільйони людей. З них приблизно 1 мільйон людей може взяти до рук зброю. Ворога просто зітруть з лиця землі, навіть сліду не залишиться", - сказав Микола Лукашук.

На думку політика, кожен мешканець області готовий оборонятися.

Повний текст інтерв'ю можна знайти за цим посиланням.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Не варто приміряти на себе"Сталінград",краще залиштеся Дніпром-величним і могутнім.
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07.03.2022 13:17
+10
"Сталінгради" вже є по всій Україні.
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07.03.2022 13:14
+10
Не треба ні з чим порівнювати. Це зовсім інша війна. Героїзм українців і ЗСУ неперевершені. Ці накази з присвоєнням Героїв містам, як на мене, якось не вписуються в наш час. Не місто герой, а ЗСУ , тероборона, конкретні підрозділи, яким довелось тримати оборону, не за ради нагород. Це священний обов иязок кожного громадянина встати на захист держави. Слава ЗСУ, Слава народу України.
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07.03.2022 13:20
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Чернігів уже ним став. Де в біса стінгери?
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07.03.2022 13:12 Відповісти
В Дніпрі і автоматів з РПГ толком не видавали, які там Стінгери.
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07.03.2022 13:19 Відповісти
Лукашук, звісно, пі***бол радкісний, але ти точно з Дніпра?
Хоча стоп. Все правильно, так і кажи.
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07.03.2022 13:24 Відповісти
А де у Дніпрі можна хочаб мисливську рушницю достати, не "пізд.бол?
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07.03.2022 14:00 Відповісти
Ти з тих мужиків які під час повітряної сирени рвуться до метро ************ всіх поряд? Інакше б сам все знав і що, і де, і коли.
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07.03.2022 14:08 Відповісти
Все ясно ...
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07.03.2022 14:58 Відповісти
Само собою ясно.
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07.03.2022 15:59 Відповісти
Навіть в майже оточеному Чернігові нема тотальної мобілізації. Довбана бюрократія. Тільки в Києві коли на Оболонь прорвалась ворожа дрг, видавали всім охочим. І відбили
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07.03.2022 14:44 Відповісти
"Сталінгради" вже є по всій Україні.
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07.03.2022 13:14 Відповісти
не зрозумів?то шо орки до дніпропетровщини зібрались?
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07.03.2022 13:15 Відповісти
А біс їх знає- та прикопаємо будь-де.
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07.03.2022 13:21 Відповісти
Кстати, а кто-то задумывался почему на севере страны убивают все живое и стирают под ноль, а на юге разрешают петь гимн, посылать нах и жечь чучелохуйла, и никого за это не расстреливают?
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07.03.2022 13:16 Відповісти
руцкие думали что тут их встретят с хлебом и солью и не планировали разрушать инфраструктуру, чтобы потом не отстраивать
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07.03.2022 13:19 Відповісти
По этому туда нужно засылать небольшие дрг спецназа и вырезать этих молодчиков пока их там мало и они думают что контролируют ситуацию
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07.03.2022 13:22 Відповісти
Потому, что там Киев - цель № 1 для орков. Не получилось взять наскоком - начинают утюжить артиллерией и ракетами. И с каждым днём орки звереют всё больше и больше.
На юге ситуация совершенно другая.
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07.03.2022 13:24 Відповісти
хочуть зробити нову лднєрію
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07.03.2022 13:26 Відповісти
Сто років тому вони так само винищили Стародубщину і фейковим референдумом приєднали її до Брянської області. Раніше це була частина Сіверщини, ще з княжих часів
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07.03.2022 14:45 Відповісти
Задача Київ. З півдня далі. Тому не до півдня.
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07.03.2022 15:17 Відповісти
Не варто приміряти на себе"Сталінград",краще залиштеся Дніпром-величним і могутнім.
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07.03.2022 13:17 Відповісти
То, что Днепр будет отбиваться, это 100%.
Посмотрим что и как будет, успехов конечно. Но, где-то сегодня читал, Корбан говорил что с обороной Днепра все как бы Ок, только нет ПВО ёмаёё(
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07.03.2022 13:19 Відповісти
все есть...
с таким гигантом ракетостроения как ЮМЗ и не иметь ПВО ? не смешите наши тапки...
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07.03.2022 13:24 Відповісти
Так вроде как ее в краснополье в пять утра 24 февраля разбомбили...гупали по аэропорту и по краснополью, с краснополья зарево своими глазами видел когда выскочил на улицу к машине с ревущей сигнализацией.
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07.03.2022 13:56 Відповісти
та да... там досталось... но думаю (и надеюсь) что что-то все-таки наверняка осталось...
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07.03.2022 14:07 Відповісти
Не треба ні з чим порівнювати. Це зовсім інша війна. Героїзм українців і ЗСУ неперевершені. Ці накази з присвоєнням Героїв містам, як на мене, якось не вписуються в наш час. Не місто герой, а ЗСУ , тероборона, конкретні підрозділи, яким довелось тримати оборону, не за ради нагород. Це священний обов иязок кожного громадянина встати на захист держави. Слава ЗСУ, Слава народу України.
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07.03.2022 13:20 Відповісти
Бабломойського ніхто не чув, не бачив? Чи він у мордор здриснув?
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07.03.2022 13:23 Відповісти
видимо в этот раз ему с нами не по-пути... раз он не вскинулся на защиту родной синагоги )))
а мо партизанит ?? ))))))
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07.03.2022 13:25 Відповісти
З них приблизно 1 мільйон людей може взяти до рук зброю. - Ну і чого чекаєте? Дайте людям зброю зараз, потім вже запізно буде.
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07.03.2022 13:24 Відповісти
Не треба мерзотним ім*ям Сталіна паскудити славетне українське місто.
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07.03.2022 13:32 Відповісти
Ніяк свої мізки з совдепії не витягнуть
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07.03.2022 14:33 Відповісти
Вбиваємо фашистів РФ де бачимо. Беремо в котли і знищуємо. Весняний морозець Вам в поміч.
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07.03.2022 13:43 Відповісти
Дужє добре!
Так може вже час Дніпру допомогти сусідам заоріжцям, а також харківянам? З Кривого Рогу Новій Каховці? З Павлограду Ізюмцям?
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07.03.2022 14:56 Відповісти
В Дніпрі тихо та спокійно.Якісь там сирени іноді,на них всі зневажають.
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07.03.2022 15:21 Відповісти
художній свист
синагогу х-ло не бомбитиме
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07.03.2022 15:12 Відповісти
нафталін не дозволив
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07.03.2022 15:15 Відповісти
 
 