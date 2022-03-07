"Дніпро стане Сталінградом для окупантів, якщо вони наважаться піти в наступ", - Лукашук
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Микола Лукашук розповів журналістам британського видання Times, як область готується до оборони.
Голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук дав інтерв’ю британському виданню Times. За словами політика, російські війська повною мірою не усвідомлюють, що їх може чекати у разі наступу.
"У Дніпропетровській області проживає понад 3 мільйони людей. З них приблизно 1 мільйон людей може взяти до рук зброю. Ворога просто зітруть з лиця землі, навіть сліду не залишиться", - сказав Микола Лукашук.
На думку політика, кожен мешканець області готовий оборонятися.
Повний текст інтерв'ю можна знайти за цим посиланням.
Топ коментарі
+25 svoroncov
показати весь коментар07.03.2022 13:17
+10 Tema9
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+10 Nataliy Konstantinova
показати весь коментар07.03.2022 13:20
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Хоча стоп. Все правильно, так і кажи.
На юге ситуация совершенно другая.
Посмотрим что и как будет, успехов конечно. Но, где-то сегодня читал, Корбан говорил что с обороной Днепра все как бы Ок, только нет ПВО ёмаёё(
с таким гигантом ракетостроения как ЮМЗ и не иметь ПВО ? не смешите наши тапки...
а мо партизанит ?? ))))))
Так може вже час Дніпру допомогти сусідам заоріжцям, а також харківянам? З Кривого Рогу Новій Каховці? З Павлограду Ізюмцям?
синагогу х-ло не бомбитиме