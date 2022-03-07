Угорщина підтвердила заборону на постачання зброї Україні через свою територію
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про указ, що забороняє передавати з території країни зброю Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль угорського прем'єра у Facebook.
"Це попереджувальний сигнал про те, що воєнні дії все ближче і ближче наближаються до території Угорщини", – заявив Орбан.
Очільник уряду сповістив про таке рішення за результатами засідання оперативного штабу національної безпеки. Орбан також спрогнозував збільшення кількості біженців з України та дав завдання готуватися допомагати українцям.
"Ми намагаємося зупинити війну та дати старт переговорам, які забезпечать мир", – додав Орбан.
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