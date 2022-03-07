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Угорщина підтвердила заборону на постачання зброї Україні через свою територію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Угорщина підтвердила заборону на постачання зброї Україні через свою територію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про указ, що забороняє передавати з території країни зброю Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль угорського прем'єра у Facebook.

"Це попереджувальний сигнал про те, що воєнні дії все ближче і ближче наближаються до території Угорщини", – заявив Орбан.

Очільник уряду сповістив про таке рішення за результатами засідання оперативного штабу національної безпеки. Орбан також спрогнозував збільшення кількості біженців з України та дав завдання готуватися допомагати українцям.

"Ми намагаємося зупинити війну та дати старт переговорам, які забезпечать мир", – додав Орбан.

Читайте також: Угорщина підтверджує заборону навіть на транзит зброї для України, - Орбан
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Топ коментарі
+96
********** шлюхи, ****** позорные. Мы вам все вспомним!
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07.03.2022 13:44
+68
какой репутационный позор на всю Европу.
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07.03.2022 13:44
+64
Их внуков совки намотали на гусеницы в 1956-м, и мадярам понравилось.
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07.03.2022 13:46
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Период в истории Венгрии с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. В течение Второй мировой войны Венгрия была на стороне нацистских сил оси.
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07.03.2022 14:07 Відповісти
Ось вам і "весь цивілізований світ". Сцикуни дурні. Воно думає, що це його врятує.
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07.03.2022 14:08 Відповісти
Побратими....та не "шуміть" так...
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07.03.2022 14:08 Відповісти
Та кажіть і заявляйте що не будете, а ми тихенько-тихенько заберемо що там ви не передаєте
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07.03.2022 14:08 Відповісти
Орбан - это венгерскмй Путин. Они одной крови. Чему удивляться...
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07.03.2022 14:08 Відповісти
ви, старожил форуму та знаєте, що срач із Мадярами- завжди, роздмухують в певних цілях... Давайте відштовхуватись від того, що краще поганий сусід чим хороший ворог, сусід. Не на часі це зараз, плювати на : збільшення кількості біженців з України та дав завдання готуватися допомагати українцям. Джерело: https://censor.net/ua/n3322464
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07.03.2022 14:21 Відповісти
Это предатели не только Украины. Если мадьяр выгнать из НАТО, они тут же заключат союз с Кацапстаном.
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07.03.2022 14:09 Відповісти
******** ...
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07.03.2022 14:11 Відповісти
Ще одну мразь маємо по сусідству 😠
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07.03.2022 14:12 Відповісти
Хто би сумнівався, СУКИ путлєровскі, Після війни ви за це заплатите!!!!!!!
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07.03.2022 14:13 Відповісти
Панове, меньше гадостей, мы всего не знаем и тут на дне нам не докладывают , что и как. Пока в режиме ожидания.
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07.03.2022 14:18 Відповісти
Йовбик ти кончений...Шваль половецька!
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07.03.2022 14:18 Відповісти
Угорщина завжди була на боці тих , хто проігрував, цього разу не буде виключенням.Вони ще досих пір вірять в перемогу рашистсьгого фюрера.
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07.03.2022 14:20 Відповісти
Они суки ждут не дождуться когда надо будет подлизать Пу и переступить через Украину.
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07.03.2022 14:21 Відповісти
Угорщина підтвердила що в них ні яєць ні совісті.
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07.03.2022 14:27 Відповісти
Послухайте мене Уважно. Хрен з ним з орбаном у нього вибори 03.04.2022. Вони історично завжди ставали на сторону програшних ідей. Але я хочу про наступне сказати. Коли прийде час відбудови, треба зробити ВСЕ і ВСІМ щоб ім діставсячоловічий статевий орган у анусі а не контракти на відбудову. ГОЛОВНЕ ПРО ЦЕ ПАМ"ЯТАТИ!
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07.03.2022 14:34 Відповісти
Сподіваюся що після нашої перемоги ці *******-йовбаки будуть виключені зі складу ЄС. Не повинне те "сміття" бути там поряд з Україною!
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07.03.2022 14:35 Відповісти
УБЛЮДИНА СОВКОВАЯ ЯВНО РАШЕН АГЕНТ ЗА ЯЙЦА ***** ЕГО ДЕРЖИТ ИМЕЯ КОПРОМАН НА НЕГО
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07.03.2022 14:39 Відповісти
Проїдемо іншими країнами. А вас, ******, на список, курва....
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07.03.2022 14:44 Відповісти
Угорці зазіхають на наше Закарпаття тільки скоріще ми приєднаєм Угорщину до Закрпаття і ніяке НАТО не допоможе,
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07.03.2022 14:52 Відповісти
Про що Орбан домовлявся із ****** перед початком нападу на Україну? Чи не про Закарпатську область?...
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07.03.2022 14:53 Відповісти
Самая никчемная страна.Мало их россияне в 56-60 х гнобили.Трусы и уроды 21 века
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07.03.2022 15:01 Відповісти
шлюхи путенские, хер с вами
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07.03.2022 15:08 Відповісти
Будете сами воевать , или жопу ***** лизать!
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07.03.2022 15:15 Відповісти
не забудем
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07.03.2022 15:18 Відповісти
Подонки. Мечтали зайти в Закарпатье, наверное! Не складывается.
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07.03.2022 16:02 Відповісти
Объявить официально Венгрию пособником агрессора.Потребовать от Евросоюза санкций против ВЕнгрии, вплоть до исключения с Евросоюза и НАТО!!!
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07.03.2022 16:48 Відповісти
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