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Грузія (1418) МЗС (3559) Молдова (1291) членство в ЄС (925)

МЗС виступає за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від Грузії та Молдови

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МЗС виступає за те, щоб заявку України на членство в ЄС розглядали окремо від Грузії та Молдови

Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступає за те, щоб заявку України на членство в Європейському Союзі розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

Про це йдеться у заяві глави МЗС, яка була надана "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Кулеба наголосив, що українці захищають мир та безпеку Європи ціною власних життів, і зараз Україна фактично перетворилася на форпост Європейського Союзу, який зупиняє руйнівне російське зло від просування вглиб європейського континенту.

"За всієї поваги до наших грузинських та молдовських партнерів, подання Молдовою та Грузією заявок на членство в ЄС саме зараз має вигляд спроби причепити свої два вагони до швидкісного українського потяга, який рухається до Брюсселя.

Заявка України на прискорене отримання членства в ЄС має розглядатися окремо від заявок Грузії та Молдови", - переконаний міністр закордонних справ України.

Він наголосив, що Україна підтримує європейську інтеграцію Грузії та Молдови, але не бажає грузинському та молдовському народам пережити жахіття, через які зараз проходять українці.

"Ми цінуємо солідарність грузинів і молдован з Україною, вдячні за гуманітарну допомогу Грузії і Молдови для українців, які потерпають від російської збройної агресії. Проте, на превеликий жаль, наразі ані Грузія, ані Молдова не підтримали нові санкції ЄС проти Росії за її воєнні злочини проти України. Така позиція не відповідає партнерським відносинам України, Грузії та Молдови в рамках Асоційованого Тріо та яскраво ілюструє наразі неготовність Тбілісі та Кишенева стати реальним контриб‘ютером безпеки в Європі", - йдеться у заяві міністра.

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Як відомо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства після того, як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський. Свої заявки слідом подали Молдова та Грузія, які разом з Україною утворюють формат "Асоційованого тріо".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Грузия в теперешнем виде - троянский конь пуйла в Європе.
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07.03.2022 14:10
+24
Грузию примут разом с двадцатью тысячами руснявых пидаров, что за последнюю неделю налетело к ним на гостеприимный огонек из параши?
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07.03.2022 14:12
+14
Абсолютно верно Кулеба, решили наши соседи под шумок прицепиться к поезду, пока мы воюем. Некрасиво. Кстати активность и успехи министра иностранных дел налицо и заслуженный луйк, а вот где наш теневой "решатель судеб" Ермак, который лез в каждую дырку без мыла?...
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07.03.2022 14:17
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Грузия в теперешнем виде - троянский конь пуйла в Європе.
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07.03.2022 14:10 Відповісти
Венгрия уже есть
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07.03.2022 14:23 Відповісти
Грузию примут разом с двадцатью тысячами руснявых пидаров, что за последнюю неделю налетело к ним на гостеприимный огонек из параши?
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07.03.2022 14:12 Відповісти
Ну - я бы их не называл так - ведь в Грузию уехали те россияне, которые, очевидно, не хотят воевать против Украины.
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07.03.2022 14:16 Відповісти
Це ті,що аж на сраку падали _Асвабадить Украину ат биндер!
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07.03.2022 14:20 Відповісти
не хотят воевать вовсе не значит что не поддерживают политику *****. Просто хотят делать это чужими руками.
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07.03.2022 14:20 Відповісти
Вряд ли. Те, кто не хочет воевать против Украины, попытались протестовать и их упаковали в автозаки...
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07.03.2022 14:22 Відповісти
Это те, кто по-смелее. А кто просто не хочет воевать - уезжают.
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07.03.2022 15:34 Відповісти
Ніколи не вірте кацапам. Поганим кацапам - погані гроби, хорошим хороші.
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07.03.2022 15:52 Відповісти
це правильно, бо що зробили Грузія та Молдова крім підмахування русофашистам?
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07.03.2022 14:13 Відповісти
Какие же циничные, примазались в наглую, а открыть фронты с кацапами слабо? За чужой счёт хотят в ЕС влезть
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07.03.2022 14:13 Відповісти
Каждый блюдет свои интересы.
Да и Украину в ЕС, к сожалению, пока что никто не берет. Рассматривают только статус кандидата.
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07.03.2022 14:17 Відповісти
Грузія йде в ОДКБ, в кільватер за кораблем.
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07.03.2022 14:13 Відповісти
Теперь Молдова и Грузия обидятся на нас,за такие слова.
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07.03.2022 14:15 Відповісти
Переживемо
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07.03.2022 14:19 Відповісти
Украина еще раньше и обосновано на них обиделась ...
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07.03.2022 14:30 Відповісти
Це ким треба бути щоб так обсирати сусідів. Грузії в теперішньому вигляді дорога закрита до європейських інститутів. Краще б помовчало, а не мичало.
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07.03.2022 14:42 Відповісти
Грузія не підтримує санкції та налагоджує співпрацю з РФ.
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07.03.2022 14:53 Відповісти
Зате грузинський народ проти. Лише питання часу коли ця політика зміниться
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07.03.2022 16:07 Відповісти
От коли змінеться, тоді й будемо говорити
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07.03.2022 16:30 Відповісти
Про Молдову не буду казати, а бздунівсько - іванішвілівська гризунська мєчта - іде туди само куди й рюзьгєваєннийкарабль!!🖕
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07.03.2022 15:01 Відповісти
молдовша така сама ***** як і гризуни, один кодляк!!!
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07.03.2022 15:29 Відповісти
Ну то є так, орків від Європи стримує лише Україна, ми як Нічна варта проти армії царька Пуйла.
Ну те що мокша валить до Грузії і там затарюється валютою дуже галасний такий дзвін для тамошньої влади и бігбоард для Європи.
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07.03.2022 14:16 Відповісти
Абсолютно верно Кулеба, решили наши соседи под шумок прицепиться к поезду, пока мы воюем. Некрасиво. Кстати активность и успехи министра иностранных дел налицо и заслуженный луйк, а вот где наш теневой "решатель судеб" Ермак, который лез в каждую дырку без мыла?...
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07.03.2022 14:17 Відповісти
Мой дед говорил:- "На чужом *ую, в рай не заедешь".
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07.03.2022 14:17 Відповісти
твій дідо , мудак по ходу))))
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07.03.2022 14:22 Відповісти
Я так розумію в Грузію всю расіянську "іліту" з бабками.Для ЄС Грузія потрібна як викачка бабла і ресурсів з РФії.Але не факт що ЄС прийме Грузію до себе.Можливо дадуть якийсь особливий статус.
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07.03.2022 14:18 Відповісти
Грузия и Молдова не имеют армии и потому боятся.
Но ВЪЕЗЖАТЬ В ЕС НА КРОВИ УКРАИНЦЕВ НЕКРАСИВО !!!
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07.03.2022 14:18 Відповісти
Прагматизм. Nothing personal, Just buisness.
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07.03.2022 14:23 Відповісти
Грузія тепер , має 3,14здувати в тайожний союз . Там на них чекають .
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07.03.2022 14:37 Відповісти
Грузія і Молдова не засудили вторгнення параші в Україну. Але хочуть на спині наших воїнів в'їхати в ЄС. Хитрожопі.
Грузія веде переговори з кацапстаном про постачання молочної продукції оркам, хоч сама не має достатньо молока щоб експортувати. Це говорить про те, що Грузія буде імпортувати молочну продукцію, а далі поставляти її в Мордор, якому Європа закрила ринок.
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07.03.2022 14:41 Відповісти
Чомусь я підтримую МЗС. Грузія хай собі вступає деінде.
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07.03.2022 14:49 Відповісти
Грузини забули, хто боронив їхнє небо від орків...
"Єто просто бізнес, нічєво лічнаво"
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07.03.2022 14:55 Відповісти
Міхо витягнув їх з дупи, поборов корупцію повністю, а вони його у в'язницю
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07.03.2022 15:58 Відповісти
Ты глянь..хитрожопые грузины с молдаванами тут как тут.
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07.03.2022 15:15 Відповісти
правильно! циганва і грузіни хочуть відсидітись і примазатись! ***** їх обох!!!!!
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07.03.2022 15:26 Відповісти
Nick Dmytriiev



Кацапи планують обходити санкції за допомогою Грузії, Азербайджану, Вірменії.

В Грузії відкрито за два дні безліч підприємств.
А ще,Грузія стане великим авіахабом,ну і "грузинські креветеки".

І так, якшо хто забув, у Грузії було 2 війни, в яких Україна була на їх боці.
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07.03.2022 15:27 Відповісти
цигани і гризунва взагалі оху...ли ,чмирі,нахер їх і їхні посольства з України!!!!
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07.03.2022 15:27 Відповісти
Виконавча та законодавча влада у Грузії повністю підконтрольна Кремлю. На жаль, для грузинського народу.
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07.03.2022 15:43 Відповісти
Ну то питання грузинського народу. Чи не так?
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07.03.2022 16:34 Відповісти
Пока на Украину сыпятся ракеты,бомбы и смерти детей, на грузию сыпется десант тугих кацапских кошельков. Почему мы рядом и в одинаковых условиях?
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07.03.2022 17:00 Відповісти
Кулеба очень четко показал какими дикарями являются украинцы. По сути он просит чтобы других соседей не принимали в ЕС потому что вдруг "не хватит места" 😂 Какой же он тупой и комментарии других только подтверждают, что он не один такой, это характерная черта всей Нации, которые не понимают как это работает и как этот поросячий визг выглядит со стороны других стран. Это было просто эпично и такой ее запомнят надолго. Нидерланды увидели надежное подтверждение своим сомнениям. Особенно смешно читать про потужный потяг самой нищей и коррумпированой страны Европы. Страна которая не может выполнить элементарные требования для вступления уже более 20 лет. Дикари думают что это зависит от успехов на фронте и количества убитых детей. Ну идиоты... это мягко сказано.
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17.06.2022 01:45 Відповісти
 
 