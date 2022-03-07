При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону, він уже виконує бойові завдання
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При Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України створено окремий спецпідрозділ Інтернаціонального легіону оборони України. Він уже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.
Начальник відомства бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю, наших людей, жінок, дітей, нашу державу. Він наголосив, що в цей важкий час будь-яка допомога є на вагу золота, і Україна високо цінує дружнє й братське плече, підставлене у скрутну хвилину.
"Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення", – наголосив Буданов.
Крім того зазначається, що Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони України. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.
Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.
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керує ЗЕліна Машка з 95-го кварталу
бо немає найбільшої цінності в житті ніж Свобода
Але якщо ні -- то це помилка . Бо є там з різних країн хлопці й ворожих одна до другої . Це перше зауваження , а друге -- буде спокуса у ворога полювання на ці підрозділи .
Я би іноземних добровольців би розділив по країнах й по різних спецназах й окремо . Але це моя особиста думка .
PC Чомусь згадався "Папуга розмовляюча на ідіш" Севели )
Легіон розвідників буде ?
А в СЗР і СБУ теж міні-армії створять ?
За здравствует Легион Либерти! (хорошее название кстати)
Какая разница? Можно использовать тактику Уйла и дать им всем гражданство Украины, во временное пользование.