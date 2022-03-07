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При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону, він уже виконує бойові завдання

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При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону, він уже виконує бойові завдання

При Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України створено окремий спецпідрозділ Інтернаціонального легіону оборони України. Він уже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.

Начальник відомства бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю, наших людей, жінок, дітей, нашу державу. Він наголосив, що в цей важкий час будь-яка допомога є на вагу золота, і Україна високо цінує дружнє й братське плече, підставлене у скрутну хвилину.

"Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення", – наголосив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 20 тисяч іноземців з 52 країн записались у добровольці на війні проти РФ, - Кулеба

Крім того зазначається, що Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони України. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.

Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Ну вот и дождались солдат НАТО! А они приехали не брать пленных и чаем их поить!
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07.03.2022 14:36
+36
Вдалого полювання, хлопці. Бережи вас Господь
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07.03.2022 14:37
+30
Воины Света со всей галактики.
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07.03.2022 14:36
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все кацапню мочат
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07.03.2022 14:35 Відповісти
Ну так це почесне і славне діло.
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07.03.2022 15:08 Відповісти
ГУР ?
керує ЗЕліна Машка з 95-го кварталу
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07.03.2022 14:35 Відповісти
Ну вот и дождались солдат НАТО! А они приехали не брать пленных и чаем их поить!
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07.03.2022 14:36 Відповісти
Воины Света со всей галактики.
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07.03.2022 14:36 Відповісти
"Legion LIBERTI"
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07.03.2022 14:39 Відповісти
Вдалого полювання, хлопці. Бережи вас Господь
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07.03.2022 14:37 Відповісти
назвіт формування "Легіон Свободи" "Legion LIBERTI"

бо немає найбільшої цінності в житті ніж Свобода
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07.03.2022 14:38 Відповісти
Сафарі на лаптеногіх відкрито
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07.03.2022 14:39 Відповісти
З 2014 року відкрито.
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07.03.2022 14:41 Відповісти
Я б сказала: полювання набуває всепланетного масштабу
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07.03.2022 14:41 Відповісти
Може треба з них гроші брати? Небагато... Задля азарту, не користі раді?
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07.03.2022 14:57 Відповісти
Теперь им всем жопа.... Слава Украине!!! Героям Слава!!! Смерть рашистам...
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07.03.2022 14:40 Відповісти
Якщо це фейк , то я такий тактичний фейк дуже привітаю . Нехай шукають "цей підрозділ" .
Але якщо ні -- то це помилка . Бо є там з різних країн хлопці й ворожих одна до другої . Це перше зауваження , а друге -- буде спокуса у ворога полювання на ці підрозділи .
Я би іноземних добровольців би розділив по країнах й по різних спецназах й окремо . Але це моя особиста думка .
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07.03.2022 14:41 Відповісти
Там в "заград атрядах" будуть афроамериканці
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07.03.2022 14:55 Відповісти
У французському Іноземному Легіоні усі разом, незважаючи з яких вони країн.
PC Чомусь згадався "Папуга розмовляюча на ідіш" Севели )
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07.03.2022 16:30 Відповісти
легіон це добре..тим більше зі знанням військової тактики.якщо, є зброя і чим бити ворога.
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07.03.2022 14:41 Відповісти
Вони прибули озброєні до зубів. Треба забезпечити логістику
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07.03.2022 14:57 Відповісти
принимайте больше афрофранцузов, афробельгийцев и прочих марокканцев. Даёшь больше ужаса у оккупантов!
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07.03.2022 14:42 Відповісти
Ви теж до тероборони записувались? Там пріоритетно набирають саме афро- а далі можете дописати.
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07.03.2022 14:46 Відповісти
Ні, мені сказали, що одноногих будуть записувати в останню чергу. Так би мовити - зброя останньої надії.
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07.03.2022 14:53 Відповісти
надіюсь, їм дадуть певну свободу в діях, а то ще доведеться тиждень документацію підрозділу оформляти, обладнувати КЗЗ згідно наказу МО від 1993 року тощо
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07.03.2022 14:42 Відповісти
Буданов ??? ГУР МО ???
Легіон розвідників буде ?
А в СЗР і СБУ теж міні-армії створять ?
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07.03.2022 14:42 Відповісти
Вот этим ребятам отдельное спасибо. В то время, как скажем прямо, их власти ведут себя не очень решительно, они приехали и рискуют жизнью сражаясь за Украину. Молодцы.
За здравствует Легион Либерти! (хорошее название кстати)
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07.03.2022 14:44 Відповісти
А какой у него статус будет? И каков статус лиц, проходящих в нем службу?
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07.03.2022 15:06 Відповісти
Статус - нештатные сотрудники участкового инспектора.
Какая разница? Можно использовать тактику Уйла и дать им всем гражданство Украины, во временное пользование.
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07.03.2022 15:13 Відповісти
Ровно такая же, как между комбатантом и наемником. И ответственность соответствующая.
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07.03.2022 17:55 Відповісти
Статус защитников Украины.
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07.03.2022 15:16 Відповісти
Статус любителів сафарі... просто приїхали на полювання.
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07.03.2022 18:58 Відповісти
Ряди Нічної варти Європи поповнюються для стримання орди орків та гоблінів.
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07.03.2022 15:10 Відповісти
эти точно пленных брать не будут
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07.03.2022 15:37 Відповісти
 
 