УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5091 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
7 488 13
Лавров (1469) перемовини (2482) Туреччина (2248) Чавушоглу (127) Кулеба Дмитро (3153)

Глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня, - Anadolu

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня, - Anadolu

У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, України Дмитра Кулеби та Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляє агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Міністр пояснив, що зустріч відбудеться у рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров, і Дмитро Кулеба.

Чавушоглу висловив сподівання на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет - припинення військових дій, наголосив Чавушоглу. Глава МЗС Туреччини повідомив також, що з початку бойових дій із України евакуйовано понад 12 тис. турецьких громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина пропонує організувати зустріч Кулеби та Лаврова у Анталії, - Чавушоглу

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Загрузіть баржу трупакми москалів і передайте Калантаряну.
показати весь коментар
07.03.2022 14:42
+9
Зверніть увагу: "Абсолютний пріоритет - припинення військових дій". Не "припинення вторгнення рашою", а саме припинення військових дій.

Зараз плавно у формулюваннях з'явиться поняття "та сторона".
показати весь коментар
07.03.2022 14:45
+6
у Лаврова зьявився шанс покинути паРашку як його дочка - у невідомому напрямку. .
показати весь коментар
07.03.2022 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Загрузіть баржу трупакми москалів і передайте Калантаряну.
показати весь коментар
07.03.2022 14:42 Відповісти
Не знаю кто такой калантарян, но мысль неплохая.
показати весь коментар
07.03.2022 14:50 Відповісти
Про батька Лаврова відомо, що він тбіліський вірменин (за деякими відомостями - Калантаров або Калантарян). 2005 року в Єревані, відповідаючи на питання про те, чи допомагають йому в роботі його вірменські корені, Лавров відповів, що «корені у мене взагалі-то грузинські - мій батько з Тбілісі, а ось кров дійсно вірменська».
показати весь коментар
07.03.2022 15:01 Відповісти
у Лаврова зьявився шанс покинути паРашку як його дочка - у невідомому напрямку. .
показати весь коментар
07.03.2022 14:43 Відповісти
В Анталію зараз кацапи рванули - ховаються від своего придурка- окурка
показати весь коментар
07.03.2022 14:44 Відповісти
А від кого Ви, я, і мільйони українців ховаються?
показати весь коментар
07.03.2022 15:21 Відповісти
кулеба - молодчага. хз, чи спить цей мужчина хоч пару годин на добу. не підведе і там, як доживем.
показати весь коментар
07.03.2022 14:45 Відповісти
Зверніть увагу: "Абсолютний пріоритет - припинення військових дій". Не "припинення вторгнення рашою", а саме припинення військових дій.

Зараз плавно у формулюваннях з'явиться поняття "та сторона".
показати весь коментар
07.03.2022 14:45 Відповісти
Дуже насторожує. Це не "припинення вторгнення", не "виведення військ агресора з України", не "припинення військових злочинів зі сторони агресора"...

Залишається сподіватися, що турецькі дипломати ще не добре вникли в суть, але кримські татари їм пояснять, що "припинення військових дій" - це по суті тимчасова індульгенція Рашки, котра залишиться на окупованих землях, і за кілька тижнів вирішить свої логістичні проблеми, і (навіть без приводу) рушить знову вбивати мирних українців, але вже краще приготовлена.
показати весь коментар
07.03.2022 14:55 Відповісти
Це наголосив Чавашоглу. Туреччина намагається бути нейтральною. Це цілком зрозуміло. Вони думають про свій попит з нашої війни. Кораблі не пустили, Байрактари постачають - і те добре.
показати весь коментар
07.03.2022 14:59 Відповісти
надеюсь бешенная грустная лошадь оттуда не вернется!
показати весь коментар
07.03.2022 14:46 Відповісти
Что, кацапский гонор протух, твари
показати весь коментар
07.03.2022 15:04 Відповісти
Если заморозят конфликт(как вариант),то это будет равносильно пройгрышу с нашей стороны.
показати весь коментар
07.03.2022 15:35 Відповісти
 
 