Глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня, - Anadolu
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У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, України Дмитра Кулеби та Росії Сергія Лаврова.
Про це повідомляє агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Міністр пояснив, що зустріч відбудеться у рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров, і Дмитро Кулеба.
Чавушоглу висловив сподівання на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет - припинення військових дій, наголосив Чавушоглу. Глава МЗС Туреччини повідомив також, що з початку бойових дій із України евакуйовано понад 12 тис. турецьких громадян.
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Зараз плавно у формулюваннях з'явиться поняття "та сторона".
Залишається сподіватися, що турецькі дипломати ще не добре вникли в суть, але кримські татари їм пояснять, що "припинення військових дій" - це по суті тимчасова індульгенція Рашки, котра залишиться на окупованих землях, і за кілька тижнів вирішить свої логістичні проблеми, і (навіть без приводу) рушить знову вбивати мирних українців, але вже краще приготовлена.