Levi’s йде з Росії та допомагає Україні: холдинґ Levi Strauss & Co виходить з РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група брендів Levi Strauss & Co заявила, що зупиняє роботу в Росії – до неї входять Levi’s, Dockers та Signature.
Про це пише Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт компанії.
"У відповідь на що триває гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим", – заявила компанія.
LS&Co повідомила, що "з огляду на величезні порушення, що відбуваються в регіоні, нормальна робота бізнесу неможлива, тож LS&Co. тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції".
У 2021 році група отримала близько 4% загального чистого доходу зі Східної Європи, половина з яких була пов’язана з Росією. "Але будь-які міркування ділового характеру явно другорядні по відношенню до людських страждань, які зазнають так багато людей", – додають у компанії.
Також компанія збирає пожертви серед співробітників та готова подвоювати усі внески у розмірі до 200 тисяч доларів – ці кошти спрямують на благодійні організації, що оперують в Україні. Зазначається, що разом із ліцензованими партнерами компанія працює над тим, аби пожертвувати куртки, рюкзаки та теплий одяг людям, які були переміщені зі своїх домівок.
Будь ласка, зачекайте...
Братья, можете ли вы сделать так, чтобы россияне после употребления вашей продукции не вылезали из горшка несколько дней?
А еще лучше, пролоббируйте, чтобы эта продукция поставлялась непосредственно в российские танковые войска.
И вам будет веселее, и нам полегче...