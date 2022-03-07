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Levi’s йде з Росії та допомагає Україні: холдинґ Levi Strauss & Co виходить з РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Група брендів Levi Strauss & Co заявила, що зупиняє роботу в Росії – до неї входять Levi’s, Dockers та Signature.

Про це пише Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт компанії.

"У відповідь на що триває гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим", – заявила компанія.

LS&Co повідомила, що "з огляду на величезні порушення, що відбуваються в регіоні, нормальна робота бізнесу неможлива, тож LS&Co. тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції".

У 2021 році група отримала близько 4% загального чистого доходу зі Східної Європи, половина з яких була пов’язана з Росією. "Але будь-які міркування ділового характеру явно другорядні по відношенню до людських страждань, які зазнають так багато людей", – додають у компанії.

Також компанія збирає пожертви серед співробітників та готова подвоювати усі внески у розмірі до 200 тисяч доларів – ці кошти спрямують на благодійні організації, що оперують в Україні. Зазначається, що разом із ліцензованими партнерами компанія працює над тим, аби пожертвувати куртки, рюкзаки та теплий одяг людям, які були переміщені зі своїх домівок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein зачиняє магазини в Росії
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Топ коментарі
+8
лапти... балалайка...пу а ЗомбиЯщике
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07.03.2022 14:45
+7
Винторогие вместо Levi's будете носить родное,шорты с березовой коры самое то
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07.03.2022 14:51
+3
Браво. Мої улюблені 501-ші Леві стали ще більш комфортніші
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07.03.2022 14:50
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Варенки вернутся?
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07.03.2022 14:45 Відповісти
не, лучше. Из детства помню - "джинса" с наклейками "Ну, погоди"
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07.03.2022 15:07 Відповісти
лапти... балалайка...пу а ЗомбиЯщике
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07.03.2022 14:45 Відповісти
Іван Яковіна https://www.youtube.com/watch?v=3WdzbRGY5Zc
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07.03.2022 14:46 Відповісти
Індійські джинси " Мілтонс"
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07.03.2022 14:46 Відповісти
ЛАПАТНІКІ В ПАРТКАХ ДО КАНЦА СВАІХ НІКЧЄМНИХ ДНЄЙ СВАЄЙ НІКЧЄМНАЙ ЖИЗНІ БУДУТ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ...
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07.03.2022 14:47 Відповісти
Отакий він Цивілізований Світ...
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07.03.2022 14:48 Відповісти
навпаки. це ті часи ковбаси по 2.20 - джинси як предмет культу і показник соціального статусу.
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07.03.2022 14:50 Відповісти
Цивілізований я мав на увазі Levi's та всіх інших, що з власної волі і не зважаючи на збитки давлять русскіх п.дарасав...а рассєянє зараз пишуть - да! будєм хадіть в ватніках! но будєм в тєплє і ситиє!...сумніваюсь...
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07.03.2022 15:00 Відповісти
Браво. Мої улюблені 501-ші Леві стали ще більш комфортніші
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07.03.2022 14:50 Відповісти
Так бандеровские джинсы!
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07.03.2022 15:11 Відповісти
Винторогие вместо Levi's будете носить родное,шорты с березовой коры самое то
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07.03.2022 14:51 Відповісти
Уважаемые братья-грузины! Ваше прокремлевское правительство, втихаря от вас, заключило договор о поставках в Россию грузинской молочной продукции.
Братья, можете ли вы сделать так, чтобы россияне после употребления вашей продукции не вылезали из горшка несколько дней?
А еще лучше, пролоббируйте, чтобы эта продукция поставлялась непосредственно в российские танковые войска.
И вам будет веселее, и нам полегче...
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07.03.2022 14:52 Відповісти
по всей парашеньке фирма "сэм енд пол" наладит выпуск джинсов "super pennis", в простонародье "мелкое *****" ))
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07.03.2022 14:53 Відповісти
Вже ширяться повідомлення, що уряд РФ домовляється з деякими країнами, щоб отримувати підсанкційні товари через них. Нам це потрібно дуже контролювати. Серед цих країн Грузія.
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07.03.2022 15:03 Відповісти
Пора бы уже госдуме запретить на расее ходить в джинсах. Где там милонов???
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07.03.2022 15:09 Відповісти
100 процентов, не скрепные , какие-то штаны!
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07.03.2022 15:22 Відповісти
ха! штаны..... Вы шорты у девок видели???!! Это ж вобше все скрепы рвёт!
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07.03.2022 15:29 Відповісти
з юнацтва ношу Levis, фірма найкраща
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07.03.2022 18:33 Відповісти
 
 