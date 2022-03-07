Levi’s йде з Росії та допомагає Україні: холдинґ Levi Strauss & Co виходить з РФ

Група брендів Levi Strauss & Co заявила, що зупиняє роботу в Росії – до неї входять Levi’s, Dockers та Signature.

Про це пише Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт компанії.

"У відповідь на що триває гуманітарну кризу в Україні, через яку все більше біженців потрапляють у країни Східної Європи, компанія заявляє, що пожертвує понад 300 тисячі доларів некомерційним організаціям, які надають допомогу постраждалим", – заявила компанія.

LS&Co повідомила, що "з огляду на величезні порушення, що відбуваються в регіоні, нормальна робота бізнесу неможлива, тож LS&Co. тимчасово призупиняє комерційні операції в Росії, зокрема – будь-які нові інвестиції".

У 2021 році група отримала близько 4% загального чистого доходу зі Східної Європи, половина з яких була пов’язана з Росією. "Але будь-які міркування ділового характеру явно другорядні по відношенню до людських страждань, які зазнають так багато людей", – додають у компанії.

Також компанія збирає пожертви серед співробітників та готова подвоювати усі внески у розмірі до 200 тисяч доларів – ці кошти спрямують на благодійні організації, що оперують в Україні. Зазначається, що разом із ліцензованими партнерами компанія працює над тим, аби пожертвувати куртки, рюкзаки та теплий одяг людям, які були переміщені зі своїх домівок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein зачиняє магазини в Росії