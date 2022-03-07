Закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. Захистіть рідний дім!, - Залужний
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Ворог деморалізований і виснажений, його плани на "бліцкриг", зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйнован
Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук пише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогі побратими і посестри! Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої - це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", - звертається він до захисників України.
Залужний наголошує, що ворог деморалізований і виснажений. Його плани на "бліцкриг", зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані.
Використовуючи складну оперативно-стратегічну обстановку, російські окупаційні війська все ж продовжують нарощувати зусилля на південному напрямку і водночас не залишають спроб оточення Києва.
"Стійка оборона наших міст - Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум, Маріуполя, - та національний спротив не дають змоги противнику розвинути успіх. На скільки б кілометрів ворог не просунувся вглиб нашої території, втримати її він не зможе. Я закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. У вас є зброя, боєприпаси і мотивація. Захистіть рідний дім!", - пише Залужний.
За його словами, українське небо героїчно охороняється Повітряними Силами та силами і засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ. Вони вже завдали і продовжують завдавати значних втрат угрупованню засобів повітряного нападу противника.
Основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога самовіддано стримує наступ.
"Я звертаюся до командирів - бережіть особовий склад! Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці! Людське життя - наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до Перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо. Пам’ятайте, Україна тримається на наших плечах!", - резюмує головнокомандувач ЗСУ.
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- повідомив міністр.
Украинские моряки, которые сейчас отбывают наказание в греческих тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов из Северной Африки в Европу, просят амнистировать их и вернуть на родину, чтобы они могли защищать ее с оружием в руках от навалы российской орды.
Об этом «Думской» рассказали родственники наших соотечественников.
По их словам, сейчас в колониях Эллады, где весьма строгие наказания за подобные преступления, которые не считаются тяжкими в Украине, находится порядка 300 украинцев.
«5 марта они написали письмо к украинскому омбудсмену с просьбой поспособствовать их досрочному освобождению и возвращению в Украину, чтобы защищать нашу Родину от агрессора, - говорит племянник одного из моряков. - Письмо они передали через консула. До этого аналогичное обращение они писали на греческого президента, но им отказали из-за отсутствия юридических оснований. Мы понимаем, что сейчас у государственных органов банально не хватает времени и госслужащих для обработки входной корреспонденции, поэтому просим вас как журналистов распространить эту информацию. Возможно, это позволит не повинным ни в чем особо серьезном мужчинам вернуться, чтобы отстоять Украину!».
Напомним, ранее Верховный главнокомандующий ВС Украины анонсировал освобождение из украинских тюрем ряд категорий участников войны на востоке, которые готовы встать на защиту Родины.
"ДУМСКАЯ" , ОДЕССА
В реале все выглядит совсем по другому. Автомат никто не даст, потеряете дней 5 у военкомата только.
Мы сами организовали свою ТО у домов. Построили баррикады на Венике. Каждый день дежурим, ловим нариков и потенциальных диверсантов. Чтобы вы знали, 102 не отвечает. Ну поймал ты его, что дальше? Сиди до 8 утра под конвоем, приезжает полиция и отпускает. Просидев на холоде 8 часов, вот единственный аргумент, отгоняющий всю шваль от нашего района.
Статуса нет. Прав досматривать машины нет. Зато есть здравый глузд общества, понимающий, что это необходимо. Что это делается для них и их пользы. Есть только понимание.
Итак, подведем итог этому скуляжу. Что бы ТО работало, нам нужен статус с правами, оружие и мы согласны на контроль государства, а не ничего не делание, как с телефонами 102.
Вот куда нам сдавать явных диверсантов?! Контактов служб нет.
Ловим каждый день. Из последнего (5 телефонов, чистенький, ногти, одет... и из хостела с загран паспортом только. Вышел стрельнуть сигару, пройдя 2,5 км в комендантский час. Очень подкован, цитирует Ницше, сидел и похоже, что за убийство) Стрелять таких не выход. Нужно их сеть раскручивать.
А клиентов мы тебе подгоним, не переживай. Только одевайся потеплее.
военкоматовская ТОЛСТОЖОПАЯ КУРИЦА, вытащила свой автомат где-то из-за жопы, с подъё... говотит: "бери мой". Говорю "давай"...Короче, весь разговор описывать не буду, но суть ДЕКРЕТ- СИДИ, ССЫ И НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ. Ну чтож, с ножом, так с ножом. Или, КИЕВ, ВЕНИК Я - минус одна толковая боевая единица