Закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. Захистіть рідний дім!, - Залужний

Ворог деморалізований і виснажений, його плани на "бліцкриг", зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйнован

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук пише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі побратими і посестри! Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої - це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", - звертається він до захисників України.

Залужний наголошує, що ворог деморалізований і виснажений. Його плани на "бліцкриг", зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані.

Використовуючи складну оперативно-стратегічну обстановку, російські окупаційні війська все ж продовжують нарощувати зусилля на південному напрямку і водночас не залишають спроб оточення Києва.

"Стійка оборона наших міст - Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум, Маріуполя, - та національний спротив не дають змоги противнику розвинути успіх. На скільки б кілометрів ворог не просунувся вглиб нашої території, втримати її він не зможе. Я закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. У вас є зброя, боєприпаси і мотивація. Захистіть рідний дім!", - пише Залужний.

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За його словами, українське небо героїчно охороняється Повітряними Силами та силами і засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ. Вони вже завдали і продовжують завдавати значних втрат угрупованню засобів повітряного нападу противника.

Основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога самовіддано стримує наступ.

"Я звертаюся до командирів - бережіть особовий склад! Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці! Людське життя - наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до Перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо. Пам’ятайте, Україна тримається на наших плечах!", - резюмує головнокомандувач ЗСУ.