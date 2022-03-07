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Спроби Москви евакуювати людей до РФ - неприйнятні. Їх можуть взяти у заручники або використати як живий щит, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спроби Москви евакуювати людей до РФ - неприйнятні. Їх можуть взяти у заручники або використати як живий щит, - МЗС

Всупереч досягнутих домовленостей, 7 березня Російська Федерація вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, збройні сили РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполю, Волновасі, Сумам, Миколаєву, Харкову та інших населених пунктах, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставку медикаментів і продовольства.

"Росія має припинити порушувати домовленості, зупинити поширення дезінформації та маніпулювання життями мирних людей. Евакуація гуманітарними коридорами можлива лише за повного дотримання режиму припинення вогню, до якого готова українська сторона.

Ми також вважаємо неприйнятними спроби Москви змусити цивільне населення із оточених міст виїхати на територію РФ та Білорусі, враховуючи високу ймовірність провокацій, зокрема взяття евакуйованих людей у заручники або використання їх російською армією як живих щитів", - йдеться у повідомленні.

Україна закликає держави, зокрема лідери яких підтримують контакт із президентом Путіним, докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів та запобігання масштабної гуманітарної катастрофи.

Читайте також: Росія заявляє про "тишу". Хоче евакуювати українців до Білорусі та РФ

МЗС України продовжує перебувати на постійному зв‘язку із посольствами іноземних держав, громадяни яких опинилися в районі бойових дій, і надає їм максимальне сприяння для евакуації їхніх громадян українською територією.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Тільки відморожений кретин може зараз евакуюватися в рашку.
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07.03.2022 15:06
+22
ехать в беларусь или парашу - верх идиотизма.
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07.03.2022 15:06
+14
В тому то і фішка, показати як українці тікають на московію, типу як тікати від німців в Освенцим.
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07.03.2022 15:08
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Тільки відморожений кретин може зараз евакуюватися в рашку.
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07.03.2022 15:06 Відповісти
раша завжди коли не має реальних покаже ряжених
он пробували ряженим роздавати гуманітарку, бо народ послав загарбників за російським воєнним кораблем

їхня мета - провокації та вбивства
тому вони сюди ц прийшли
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07.03.2022 15:09 Відповісти
На ряжених начхати- в це вірять лише Zомбі.
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07.03.2022 15:14 Відповісти
На Московію потяги не ходють ...
Але ж народ збираєтся саме на вокзали й тому розуміло , який вони напрямок вибрали .
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07.03.2022 15:16 Відповісти
Там ьуси і автобуси раніше ходили по 20 раз на добу,в Мордою

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07.03.2022 18:14 Відповісти
Такі ще є, але то вже їх проблема
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07.03.2022 15:22 Відповісти
Пробачь але в нас і таких дуже багато,а то що вони так роблять то пропоганда ,вони настільки зашорені що ппц, я розмрвляю з людьми,з віти,ще в кого є гроші і бізнес то вони в шокі ,но там тільки 3-4% мають загран паспорти ,а як що і мають то тільки 2-3 відсотки були за кордоном,все занавіс, розмовляю ак щ зомбованими дебілами
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07.03.2022 18:13 Відповісти
Це де так?
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07.03.2022 18:17 Відповісти
ехать в беларусь или парашу - верх идиотизма.
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07.03.2022 15:06 Відповісти
Пишут что в Крыму замечены новые колоны с буквой Z
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07.03.2022 15:07 Відповісти
В тому то і фішка, показати як українці тікають на московію, типу як тікати від німців в Освенцим.
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07.03.2022 15:08 Відповісти
Moody's понизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Це передостанній рівень рейтингу, нижче знаходяться тільки Ліван і Венесуела.
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07.03.2022 15:09 Відповісти
Путин установил временный порядок выплат по внешнему долгу, согласно которому российские компании смогут выплачивать долги кредиторам из недружественных стран в рублях.-----------Указ фюрера от 05.03.22
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07.03.2022 15:09 Відповісти
Правильно, іноземцям рублі, росіянам платити ягелем.
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07.03.2022 15:10 Відповісти
Конфісковувати ягель.
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07.03.2022 15:15 Відповісти
для цього треба мати згоду іншої сторони. Він може скільки завгодно корчити с себе пацана, але гроші є гроші. Захід все проковтне крім втрати грошей, вони швидко через суд визнають ці компанії банкрутом і будуть арештовувати майно цих компаній.
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07.03.2022 15:12 Відповісти
з останніх новин про перемовини. За словами Христо Грозева орда вимагає від України - Бойко прем"єром, визнання квазіреспублік та Крим, відмова від НАТО. Зеленський відмовив категорично
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07.03.2022 15:10 Відповісти
Бойка відразу розстріляти.Є ще кандидатури?
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07.03.2022 15:14 Відповісти
Пишуть на телеграм, що літак януковича в мінську сів
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07.03.2022 15:17 Відповісти
Та нехай, навіть Яник не такий ідіот, аби піти на це.
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07.03.2022 15:18 Відповісти
От мені здається,що путлєр перед нападом консультувався з ОПЗЖ та янукодлом,а ті йому наблєяли,що в них в Україні офігенна підтримка і що українці тільки й чекають зміни вектора.Дебіли,сер
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07.03.2022 15:20 Відповісти
В таких випадках треба одразу питати Бойко, бо навіть Онуфрій почав крутити носом від Москви.
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07.03.2022 15:15 Відповісти
Онуфрія з кодлою гнати однозначно, щоби він там не крутив. Все майно що мають - власність релігійної громади. Отже в самих рясах і пішки п_здують на московію. Бо від того яку вивіску вони причіплять біля входу, ворогами вони бути не перестануть!
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07.03.2022 15:20 Відповісти
і дійсно, най йдуть на московію, підтримають "духовно" свою довбнів.
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07.03.2022 15:24 Відповісти
Цей Христо такий Грозєв...
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07.03.2022 15:16 Відповісти
Скажіть йому хто- небудь правду:в рашу зараз захоче їхати тільки той,хто по самі вуха начинений вибухівкою
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07.03.2022 15:13 Відповісти
Ситуація один в один як в було в ОРДЛО - позбавлення можливості евакуації на підконтрольну територію України та добровільно-примусове до рашкостану, де ********* з смоняншею скакли задля картинки пропаганди
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07.03.2022 15:21 Відповісти
Нехай евакуюють своїх урукхеїв в мацквабад. Разом з активованими боєзарядами. Ото буде подарунок на 8 березня для столиці орків.
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07.03.2022 15:21 Відповісти
сколько у этой мерзкой сраны гадости, подлости и гнуси, просто бездонная яма, мы с 14 года кричали - люди очнитесь, вы не знаете с кем имеете дело..., если бы все готовились от рашки отплыть как можно дальше - счас бы тихо ее утопили, быстро и качественно с минимальными потерями для себя...
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07.03.2022 15:21 Відповісти
Это такая исконно русская забава - поубивать, поубивать, а потом покормить. Снова поубивать, поубивать, по головке погладить и снова поубивать...
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07.03.2022 15:23 Відповісти
хто поїде то одразу нехай рве паспорт громадянина України та приймае там підданство раба
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07.03.2022 15:23 Відповісти
В рашу та в булорусь ОК!
тільки без повернення в Україну
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07.03.2022 15:24 Відповісти
Konecno neljzia dopustitj i ljudi pustj nepodajotsia ih zamislu - potom maskovitavaja mrazina budet trebovatj dengi za vozvrat ljudei - tak bilo 1919-1921, kogda eti ruskije mrazi trebovali ot Latviji dengi (zolotom) za vozvrashchenije bezhencov.

**** nenavizhu ih do konchikov volos.
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07.03.2022 15:26 Відповісти
Da i kak razskazivali chechenci(ne kadirovskaja mrazina) a chechenci - russkije prodovali tela ubitih chechencov za 1000 dollarov i sratj hoteli na svoih ubitih.
Jesli oni mne vrali to ja pishu ne pravdu, no mne net ne maleishih somnenij i ne vizhu prichin, zachem im bilo mne vratj.
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07.03.2022 15:28 Відповісти
чого, в мене є на роботі отморожена пенсія яка вболіває за раху до сих пір, вона навіть в цей час не читає новин на українських ресурсах сидячи в підвалі під рев сирен, там клініка! нонсенс!
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07.03.2022 15:29 Відповісти
Всупереч досягнутих домовленостей, 7 березня Російська Федерація вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Джерело: https://censor.net/ua/n3322492


Ким досягнені? Просто взяли і повірили в слова?
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07.03.2022 15:29 Відповісти
Я пишу російською, тому що не знаю української мови, я кацап.

Киевский народ!

Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.

Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.

Народ Киевского государства, украинцы!

Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.

Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы знаем это, мы чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо чувствуем звериный гнев, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас пред вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.

И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.

Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук стукача и сын труса.
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07.03.2022 15:34 Відповісти
Громадяни,руської армії за 10 днів вже немає-те що зараз почали підвозити -мотлох з 60 років!гівнокомандуючий пу-орк,навіть і не знає ,що в нього вже немає і не було ніякої арміїБули парадні війська!Орки хотіли за 2-ві доби завоювати собі українців,що б вони підняли їм економіку і армію,.......,вони воювали з беззахистним населенням Сірії Грузії,Чечні.Продержіться трошки:не дайте росіянським фашистам використати вас як живий щит!!!!
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07.03.2022 15:48 Відповісти
Почему все пути в рашу до сих пор не взорваны? Почему в из Крыма прибыл рашистский бронепоезд? Они расширяют пути и никто не мешает, почему?
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07.03.2022 15:57 Відповісти
У жодному разі не можна сідати у будь-які евакуаційні конвої росії, тих хто це зробить ймовірніше за все вбьють для красивої картинки. Так було у Луганському, коли автобуси були розстріляні російською артилерією
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07.03.2022 16:30 Відповісти
Лучше никого не впускать чем согласится на это, оставшихся будуть бомбить нещадно.
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07.03.2022 16:58 Відповісти
Все кто переживает за Украину и за свой город ВСЕ настоящие мужчины или в тер. обороне, или во ВСУ, волонтёрит, или помогает старикам, женщинам с маленькими детьми И ИМ не когда сидеть строчить комментарии - кого то обвиняя, кто то не так сделал, не там перекрыл - не которым нужно встать с дивана и посмотреть на себя в зеркало А, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ!???
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07.03.2022 17:43 Відповісти
 
 