Спроби Москви евакуювати людей до РФ - неприйнятні. Їх можуть взяти у заручники або використати як живий щит, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Всупереч досягнутих домовленостей, 7 березня Російська Федерація вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення із оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначається, збройні сили РФ продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполю, Волновасі, Сумам, Миколаєву, Харкову та інших населених пунктах, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставку медикаментів і продовольства.
"Росія має припинити порушувати домовленості, зупинити поширення дезінформації та маніпулювання життями мирних людей. Евакуація гуманітарними коридорами можлива лише за повного дотримання режиму припинення вогню, до якого готова українська сторона.
Ми також вважаємо неприйнятними спроби Москви змусити цивільне населення із оточених міст виїхати на територію РФ та Білорусі, враховуючи високу ймовірність провокацій, зокрема взяття евакуйованих людей у заручники або використання їх російською армією як живих щитів", - йдеться у повідомленні.
Україна закликає держави, зокрема лідери яких підтримують контакт із президентом Путіним, докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів та запобігання масштабної гуманітарної катастрофи.
МЗС України продовжує перебувати на постійному зв‘язку із посольствами іноземних держав, громадяни яких опинилися в районі бойових дій, і надає їм максимальне сприяння для евакуації їхніх громадян українською територією.
Будь ласка, зачекайте...
он пробували ряженим роздавати гуманітарку, бо народ послав загарбників за російським воєнним кораблем
їхня мета - провокації та вбивства
тому вони сюди ц прийшли
Але ж народ збираєтся саме на вокзали й тому розуміло , який вони напрямок вибрали .
тільки без повернення в Україну
**** nenavizhu ih do konchikov volos.
Jesli oni mne vrali to ja pishu ne pravdu, no mne net ne maleishih somnenij i ne vizhu prichin, zachem im bilo mne vratj.
Ким досягнені? Просто взяли і повірили в слова?
Киевский народ!
Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.
Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.
Народ Киевского государства, украинцы!
Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.
Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы знаем это, мы чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо чувствуем звериный гнев, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас пред вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.
И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.
Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук стукача и сын труса.