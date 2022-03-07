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Львівщина за один день спрямувала до інших областей 1200 тонн гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Львівщина за один день спрямувала до інших областей 1200 тонн гуманітарної допомоги

1200 тонн гуманітарного вантажу в різні регіони України зі Львівщини було відправлено 6 березня.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Найнеобхідніші речі попрямували у Київську, Чернігівську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та Донецьку області", - розповів він.

За словами Козицького, Україна просить у європейських партнерів продукти довготривалого зберігання, а також амуніцію для військових.

Очільник області також нагадав, що чоловікам призовного віку, які є, переважно, водіями фур та вантажівок, наразі непросто перетинати кордон, адже в Україні діє закон про мобілізацію.

"Щоб отримати дозвіл виїжджати через кордон по гуманітарні вантажі, є ДВА законні шляхи:

Водії, які возять гуманітарну допомогу, мають зареєструватися в системі "Шлях", яка веде моніторинг виданих дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення.Зареєструватися можна на порталі Дія: https://diia.gov.ua/services/licenziya-na-poslugi-z-avtoperevezen

Можна також скерувати звернення до керівника Державної прикордонної служби щодо можливості перевезень гуманітарного вантажу", - зазначив Козицький.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Дякую! І цей потік з кожним днем буде збільшуватися- українці не кидають своїх в біді.
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07.03.2022 15:25
+6
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07.03.2022 15:27
+4
Вже відомо, що це спеціальний скрипт, написаний хакерською групою Anonymous для зламу російськомовної щелепи 😂
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07.03.2022 15:38
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Дякую! І цей потік з кожним днем буде збільшуватися- українці не кидають своїх в біді.
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07.03.2022 15:25 Відповісти
До чого тут Корк ? Країна в 5 мільйонів вже прийняла тисячі
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07.03.2022 15:41 Відповісти
А західна Україна прийняла 3 млн, і намагається для них все зробити, ви би просто з боку Румунії всередину України не проїхали, бо на зустрічній постіно машини біженців, я вам це пояснюю.
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07.03.2022 15:44 Відповісти
Чудово зрозумів , дякою
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07.03.2022 15:47 Відповісти
До речі, румунам респект, з того боку одразу кухні стоять, автобуси,гуманітарка, люди розбирають біженців по оселям, лікарні, всі відомі харчові бренди розкинули табори, не чекав навіть.
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07.03.2022 15:52 Відповісти
Румуни дуже організовано допомагають всі хто в біді , не одноразово був свідком
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07.03.2022 15:55 Відповісти
Читав. Вони чужим вантажі перекидають- та невже...
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07.03.2022 15:35 Відповісти
Ірландія, хоч розуміш що на захід приїхало зо 3 млн біженців, їх треба годувати, поселити, обігріти і просто налагодити коридор з заходу для гуманітарки непросто. У нас митники не можуть на роботу попасти, бо три полоси зайняті.
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07.03.2022 15:33 Відповісти
Нормально в нас усе. Тримаємося. Є міста, в яких значно гірша ситуація. Так що не істери і знай, що на місці нам точно видніше.
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07.03.2022 15:49 Відповісти
Надіюсь що все буде і там де потрібно вкрай
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07.03.2022 15:52 Відповісти
Буде. Дякую за допомогу від себе особисто та від моєї сім'ї, ми в Києві.
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07.03.2022 15:58 Відповісти
Нема за що ! Надіюсь що ви зустрінете необхідне з
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07.03.2022 16:05 Відповісти
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07.03.2022 15:27 Відповісти
Вже відомо, що це спеціальний скрипт, написаний хакерською групою Anonymous для зламу російськомовної щелепи 😂
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07.03.2022 15:38 Відповісти
Люди в Ірландії безперервно несуть допомогу в величезних маштабах . Це треба все розкласти перепакувати загрузити та відправити . А цей козел «Львівщина» , і ще просит
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07.03.2022 15:33 Відповісти
Посидь у спамі, навіжене.
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07.03.2022 15:38 Відповісти
Раді бога , тобі вирішувати
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07.03.2022 15:43 Відповісти
Для тих хто не розуміє що відбувається, пояснюю, Чернівці тимчасово стали містом з 500 000 населення, а Львів 1,5 млн, просто врахуйте логістику і як це розрулити. Якщо хлібзавод випікав 300 000 хліба, він не може по команді випікати 600 000 і так в усьому.
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07.03.2022 15:39 Відповісти
 
 