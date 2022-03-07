Кабмін затвердив перелік областей, де виплачуватимуть 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу через вторгнення Росії
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Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в рамках програми "єПідтримка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, згідно з розпорядженням уряду №204 від 6 березня, до переліку областей, де діятиме програма, увійшли: Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Київ.
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