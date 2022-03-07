Варвари, які не вміють воювати, але чудово вміють убивати мирних громадян, - Подоляк про російську армію

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав армію РФ варварами, які не вміють воювати проти української армії, але чудово вміють убивати мирних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Подоляк написав у Твітері.

"Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян", - йдеться в повідомленні.

Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включно з багатоквартирними. Зовсім без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але чудово вміє вбивати мирних громадян. pic.twitter.com/B3mMGAeG0w — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судячи з усього, нашим друзям на Заході приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі, - Подоляк