Завдяки українським захисникам з Маріуполя змогли вирватися майже дві тисячі людей, – міська рада

Майже 2 тисячі маріупольців змогли вирватися з окупації саме завдяки нашим захисникам у період тієї недовгої тиші, що була протягом останніх двох днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це інформує Маріупольська міська рада.

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З них кожна п'ята дитина та кожна друга жінка.

Соціальні працівники спільно із військовими змогли завчасно евакуювати дітей-сиріт. "Ми захистили їх від жахів цієї безжальної війни наскільки це можливо за нинішніх умов", - інформує міська рада.