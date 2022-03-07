УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4557 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 515 5
Маріуполь (2816) евакуація (1922)

Завдяки українським захисникам з Маріуполя змогли вирватися майже дві тисячі людей, – міська рада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завдяки українським захисникам з Маріуполя змогли вирватися майже дві тисячі людей, – міська рада

Майже 2 тисячі маріупольців змогли вирватися з окупації саме завдяки нашим захисникам у період тієї недовгої тиші, що була протягом останніх двох днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це інформує Маріупольська міська рада.

Читайте також: Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців: Нацгвардія провела успішну контратаку під Маріуполем, - Бутусов. ФОТОрепортаж

З них кожна п'ята дитина та кожна друга жінка. 

Соціальні працівники спільно із військовими змогли завчасно евакуювати дітей-сиріт. "Ми захистили їх від жахів цієї безжальної війни наскільки це можливо за нинішніх умов", - інформує міська рада.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч когось вдалося врятувати. Як же їм було лячно- навіть уявити важко.
показати весь коментар
07.03.2022 15:41 Відповісти
Нарешті! А орки можуть віджарити один одного десь під танком
показати весь коментар
07.03.2022 15:45 Відповісти
Мариуполь - Герой.. Мариуполь - дважды Герой..
показати весь коментар
07.03.2022 15:46 Відповісти
ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ ЗОКРЕМА ТА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ ВЗАГАЛІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
07.03.2022 15:49 Відповісти
Кроме Армии и Бога мы никому не нужны!!!
показати весь коментар
07.03.2022 17:30 Відповісти
 
 