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Путін заявив ЄС, що РФ "робить усе" для збереження життя мирних українців

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

Путін заявив ЄС, що РФ

Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем у понеділок звинуватив "українські нацбатальйони" у використанні "тактики терористів", просуваючи свій наратив, яким виправдовує війну проти України.

Про це як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Путін цинічно заявив, що російські військові "вживають усіх можливих заходів для збереження життя мирних громадян в Україні". Він сказав, що Росія кілька разів оголошувала "режим тиші" для евакуації населення з міст України, але "українські нацбатальйони перешкоджають, вдаючись до насильства".

Він закликав Євросоюз тиснути на Київ, щоб змусити "поважати гуманітарне право".

Мішель розповів, що обговорив із президентом Росії трагічну ситуацію, що розгортається в Україні.

Він сказав, що ЄС рішуче засуджує російську агресію проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель закликає Путіна негайно зупинити насильство: черговий пакет санкцій у терміновій підготовці

Мішель закликав Путіна негайно припинити бойові дії та забезпечити гуманітарний безпечний прохід та доступ до гуманітарної допомоги.

"Наголосив на необхідності гарантування безпеки та захисту ядерних об'єктів в умовах бойових дій в Україні. Домовилися підтримувати подальші контакти", - зазначив Мішель.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу готують новий раунд санкцій проти Росії, яка відмовляється зупиняти війну проти України. Частину нових санкцій можуть запровадити вже у вівторок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
Ну и паскуда лицемерная! С кацапскими свиньями бесполезно разговаривать. Только свинцовая пилюля.
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07.03.2022 15:49
+60
Интересно, тупое стадо еще верит своему фюреру?
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07.03.2022 15:48
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Нехай про своїх громадян так дбає , вони не проти
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07.03.2022 16:13 Відповісти
Эта тварь похоже, просто сошла с ума.
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07.03.2022 16:16 Відповісти
Вся суть кацапской орды--запредельный уровень лжи и цинизма. Такой народ не должен жить на планете земля. Ему не место в 21 веке. Только изгоем на мусорке цивилизации
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07.03.2022 16:20 Відповісти
Путин мразь,**** бандитская и подонок.НЕЛЮД. Украинцы не его рабы.
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07.03.2022 16:21 Відповісти
Путин - наглая, подлая, лживая тварь!
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07.03.2022 16:25 Відповісти
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07.03.2022 16:27 Відповісти
Поговорили, убедились еще раз что больной, ввели еще санкций и поглубже
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07.03.2022 16:46 Відповісти
вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****... а заодно и всем артиллеристам и пилотам кацалетов какцапии-какдыркии...
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07.03.2022 16:33 Відповісти
ПУТЯ, УЙОБОК МОКШАНСЬКИЙ! ТЫ ПОНИМАЕШ, ЧТО ТЕБЕ ******? ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ ПРИМЕНИШ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, ВСЕЙ МОСКОВИИ ДО УРАЛА ******! Я ГОТОВ УМЕРЕТЬ ЗА УКРАИНУ. А ТЫ, ****** ПУТЯ, ГОТОВ? ТВОИ ДЕТИ ГОТОВЫ?
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07.03.2022 16:47 Відповісти
Не бачу новин як керівництво орди самострачується... Теж мені все воно робить...
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07.03.2022 16:47 Відповісти
когда вы уже проснетесь и поймете, что с фашистом нельзя вести переговоры, фашиста надо уничтожить.
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07.03.2022 16:51 Відповісти
Мішель в курсах шо ***** кончений підерас
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07.03.2022 16:55 Відповісти
В якому світі воно ?
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07.03.2022 17:02 Відповісти
Науковці ВСУ встановили, що додатковою хромосомою в московитів є Z-хромосома.
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07.03.2022 17:03 Відповісти
Також Z-хромосома є в курей, молей і деяких плазунів. Робимо висновки
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07.03.2022 20:18 Відповісти
Не треба робити все, треба зробити лише одне-забратися з України
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07.03.2022 17:26 Відповісти
брехлива тварюка путіноїд довбаний
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07.03.2022 17:27 Відповісти
Походу, это была спецоперация по денацификации наглухо русскоязычных городов от русскоязычного населения.
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07.03.2022 18:09 Відповісти
А, Українці роблять, усе можливе, для збереження життя, русо воєнних, але вони як мухи, дохнут і дохнут
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07.03.2022 18:11 Відповісти
Спеціалісти, відвідайте елітного пацієнта, черга до горизонту
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07.03.2022 18:24 Відповісти
Инсайдер кремля. Выродки пьют кровь девствениц и участвуют в оргиях,это 20 особей приближённых к х..лу в подземной церкви кремля. Всё есть в сети
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07.03.2022 18:29 Відповісти
Гребаный ты Мишель, с кем ты это все обговариваешь, с *************** свинособакой ******, лапши много снял с ушей?
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07.03.2022 19:04 Відповісти
А цей дегенерат може назвати назву хоч одного "нацбатальона", ну щоб хоч якось зрозуміти,хто конкретно це робить. Бо прізвища конкретних окупантів які ******** наші міста ми знаємо (може Пуйло саме їх вважає отими нациками-наркоманами), а й досі не чули назви хоч одного "нацбатальона".
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07.03.2022 20:08 Відповісти
думаю до лягання у калюжу сечи вже близько
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07.03.2022 22:16 Відповісти
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