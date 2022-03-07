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армія РФ (13443) війна (56174) Денісова (874) обстріл (20960) Харківщина (4254) Ізюм (280)

Війська ворога знищують місто Ізюм. Це геноцид. Закрийте небо над Україною, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська ворога знищують місто Ізюм. Це геноцид. Закрийте небо над Україною, - Денісова

Другу добу тривають постійні авіаційні та артилерійські обстріли м. Ізюм на Харківщині. Місцеве населення не має жодної змоги вийти з бомбосховищ. Інформація про кількість жертв наразі відсутня.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Центр містечка, населення якого до війни становило лише трохи більше 46 тисяч, повністю зруйнований. Не залишилось жодної будівлі. По усьому місту пошкоджено школи, лікарні. Немає світла, газу та тепла. Планомірне знищення міста Ізюм є очевидним фактом геноциду та цинічним порушенням вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року", - зазначає вона.

За її словами, уникнути людських жертв та руйнування українських міст можна виключно закривши небо над Україною!

"Прошу, країни-члени НАТО, закрийте небо над Україною!" - зауважила Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Перестаньте закликати. Бережіть енергію. Ніхто нічого не закриє. Колективний Захід в цьому питанні обісрався.
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07.03.2022 15:58
+14
Закрийте небо!
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07.03.2022 15:57
+14
как атеист скажу: больше вероятность что помогут молитвы богу, чем Западу.
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07.03.2022 16:00
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Закрийте небо!
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07.03.2022 15:57 Відповісти
Не закриють. Вони жалюгідні переляканий ниці боягузи. Які так само поводили себе з Гітлером- поки весь світ не запалав у війні.
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07.03.2022 16:15 Відповісти
попросить зеленського з агрохімієй підняти нарешті асфальт та закрити ним небо....
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07.03.2022 17:56 Відповісти
В спам за чергову дебільну провокацію.
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07.03.2022 17:59 Відповісти
ти добровільно згоден на спам?
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07.03.2022 18:03 Відповісти
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 15:58 Відповісти
Перестаньте закликати. Бережіть енергію. Ніхто нічого не закриє. Колективний Захід в цьому питанні обісрався.
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07.03.2022 15:58 Відповісти
как атеист скажу: больше вероятность что помогут молитвы богу, чем Западу.
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07.03.2022 16:00 Відповісти
Стало известно имя российского генерала, отдавшего приказ бомбить два украинских города: это уроженец Харьковской области

Стало известно имя российского военного преступника, отдавшего приказ бомбить украинские города, включая Харьков и Чугуев.

Это генерал-майор ВКС РФ Олег Маковецкий, сообщила, сославшись на показания взятого в плен российского летчика, сбитого над Харьковом ночью, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве. Участник российской интервенции в Сирии, имеет награды.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

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07.03.2022 15:59 Відповісти
З чорною стрічкою буде гарніше.
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07.03.2022 16:23 Відповісти
Можливо тому Чугуїв і не ******** так, як Ізюм?
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07.03.2022 17:40 Відповісти
Видно сразу по роже , что дерьмо и трус
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07.03.2022 18:01 Відповісти
да їм похер бо бояться лише за свої дупи нічого, за нами правда та перемога. Потім ще пригадаемо
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07.03.2022 15:59 Відповісти
Чистый терроризм, направленный на то, чтобы морально сломать сопротивление украинцев.
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07.03.2022 16:00 Відповісти
І зробити головний біль європі з біженцями.
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07.03.2022 16:16 Відповісти
А где деньги, которые весь мир на нашу армию жертвует, там что-то около 11 миллиардов, если не ошибаюсь. Окольными путями можно что угодно самим купить или нет таких планов?
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07.03.2022 16:06 Відповісти
Потужнішого за кулемети не купимо- бо не продадуть.
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07.03.2022 16:17 Відповісти
Британія *** вашу мать! Закривайте небо негайно!
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07.03.2022 16:11 Відповісти
Два дня херачить по Изюму! РоSSияне, вы и ваш путлер - психически больные существа! Вас даже людьми назвать стыдно!
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07.03.2022 16:11 Відповісти
Бо вони нЕлюди.
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07.03.2022 16:18 Відповісти
Ви не розумієте, що не продають? То зрозумійте нарешті.
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07.03.2022 16:19 Відповісти
хренові фашисти хоча такого навть німці не робили під час другої світової війни
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07.03.2022 16:12 Відповісти
Скоро НАТО скажет как лукашенко: Нас пытаются затолкать в войну с россией. Или пошлет нас прямым текстом. Денисова хватит наглеть.НАТО свой ответ уже сказало.
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07.03.2022 16:21 Відповісти
Прошу наших політиків не обманювати себе і нас, нічого ніхто закривати не буде. Якщо не вистоїть армія, почнеться партизанська війна, потім почнеться тотальне винищення нашого народу. Але є гарна новина Українців в світі багато, будь ласка збережіть мову культуру, щоб наша жертва (тих хто лишився) не була даремною. Зупинили монгольську навалу, зупинили турецьку, зупинено і московську. Все щоб ти захід жив і розвивався вільно. Слава Україні.
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07.03.2022 16:21 Відповісти
Бен Ладен по сравнению с ******- добрая фея
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07.03.2022 16:38 Відповісти
Даже не подумают, лучшего способа как ослабить рашку, чем сейчас, у них просто не будет. Наоборот они заинтересованы, что бы орки как можно сильней увязли в Украине.
P.S. Нет, я не бот, так что не пишите глупостей.
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07.03.2022 16:40 Відповісти
Нато очкошники. Они даже сев.Корею обосрались в стойло поставить
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07.03.2022 16:50 Відповісти
я не маю слів...
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07.03.2022 17:05 Відповісти
Давайте краще сприяти та молитись, щоб громадяни ЄС самі закликали НАТО закрити небо!
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07.03.2022 18:06 Відповісти
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"
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07.03.2022 18:09 Відповісти
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"
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07.03.2022 18:09 Відповісти
перепощуйте мою ідею! давайте спробуємо люде!
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07.03.2022 18:10 Відповісти
 
 