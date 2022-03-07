Найближчими днями у Брюсселі розглянуть заявку України на вступ до ЄС, - Мішель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Євросоюзі найближчими днями проведуть обговорення заявки України на вступ до ЄС.
Про це заявив у понеділок голова Євроради Шарль Мішель, розмістивши відповідне повідомлення у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми найближчими днями обговоримо заявку України на вступ", - написав він.
Топ коментарі
+12 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар07.03.2022 16:04
+7 Ярик Марченко [АГ]
показати весь коментар07.03.2022 16:01
+7 Ан Мур
показати весь коментар07.03.2022 16:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А тебе хто питав???
"Заявку в ЄС подавали переважна БІЛЬШІСТЬ Українців" - wtf? що ти мелеш! був референдум? ти в якомусь паралельному світі живеш?....