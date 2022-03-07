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Найближчими днями у Брюсселі розглянуть заявку України на вступ до ЄС, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найближчими днями у Брюсселі розглянуть заявку України на вступ до ЄС, - Мішель

У Євросоюзі найближчими днями проведуть обговорення заявки України на вступ до ЄС.

Про це заявив у понеділок голова Євроради Шарль Мішель, розмістивши відповідне повідомлення у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми найближчими днями обговоримо заявку України на вступ", - написав він.
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Топ коментарі
+12
Марианна Сол Ну не потрібно фігні казати.Війська наші практично всі цілі.Набагато менші втрати ніж в москалів.
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07.03.2022 16:04
+7
Через полгода, может примем заявку от ес, чтобы запрыгнули они под наше крыло..
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07.03.2022 16:01
+7
Депутати Європарламенту (Євросоюзу) збирають підписи на запровадження ембарго країнами ЄС на касапські нафту та газ (повідомив депутат Європарламенту Андреас Кубілюс, колишній радник Прем'єра України). ОЦЕ - ДІЛО, це було би конкретно ***** по мошонці.
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07.03.2022 16:08
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Говорят Германия и Нидерланды даже против того чтобы давать статус кандидата, это правда думаете?
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07.03.2022 15:58 Відповісти
правда, германия всегда с пуйлой мутила, вместе с некрофилом макроном
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07.03.2022 16:27 Відповісти
Думаем, что ты отстал от русского военного корабля.
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07.03.2022 19:27 Відповісти
Там, нам шо? Можем и подождать.
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07.03.2022 16:00 Відповісти
Через полгода, может примем заявку от ес, чтобы запрыгнули они под наше крыло..
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07.03.2022 16:01 Відповісти
😅Слизняки, мля.
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07.03.2022 16:36 Відповісти
Марианна Сол Ну не потрібно фігні казати.Війська наші практично всі цілі.Набагато менші втрати ніж в москалів.
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07.03.2022 16:04 Відповісти
Вас кацапів може й не буде. А Україна й українці були є і будуть на віки!
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07.03.2022 16:33 Відповісти
Скорей в напараше вашей придёт песец и закончатся солдаты.
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07.03.2022 16:37 Відповісти
Я не подавав такої заявки....
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07.03.2022 16:04 Відповісти
А хто тебе питає? Заявку в ЄС подавали переважна БІЛЬШІСТЬ Українців.
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07.03.2022 16:17 Відповісти
До 2014 года
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07.03.2022 16:41 Відповісти
В тому то і діло. що ніхто!
А тебе хто питав???
"Заявку в ЄС подавали переважна БІЛЬШІСТЬ Українців" - wtf? що ти мелеш! був референдум? ти в якомусь паралельному світі живеш?....
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07.03.2022 20:31 Відповісти
Якось ***** зараз.
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07.03.2022 16:04 Відповісти
От чесно....якщо не буде раші,то і....
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07.03.2022 16:09 Відповісти
З ЄС треба забирати поляків, балтійців, чехів, румун, хорватів і разом з бритами та США робити окремий союз, нехай бюргерландія воює з москалями окремо.
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07.03.2022 16:07 Відповісти
Нидерланды и немчура опять начали там чето тявкать.
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07.03.2022 16:08 Відповісти
Депутати Європарламенту (Євросоюзу) збирають підписи на запровадження ембарго країнами ЄС на касапські нафту та газ (повідомив депутат Європарламенту Андреас Кубілюс, колишній радник Прем'єра України). ОЦЕ - ДІЛО, це було би конкретно ***** по мошонці.
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07.03.2022 16:08 Відповісти
А кто тебе по душе - таёжный союз?
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07.03.2022 16:44 Відповісти
Знаю, що українська влада при сильному бажанні домовиться, і Україну приймуть в союз розвитку і процвітання- в Європейський Союз!!!
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07.03.2022 16:16 Відповісти
Посольства Украины могут организовать митинги в поддержку Украины и ее вступ в ЕС по всей Европе
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07.03.2022 16:18 Відповісти
Так. Треба Україні йти впевнено до великої цілі- членства в ЄС!!!
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07.03.2022 16:19 Відповісти
та була ж інф. що ряд стран ЄС, в тому числі ФРГ, Нидерланди, виступають проти того щоб на цьому тижні надавати статус кандидата Україні на вступ.
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07.03.2022 16:20 Відповісти
2 из 28 - подавляющее меньшинство. Немчуры газпромофские со шмеркель расстроены, что должны уйти с ********** постов. Такие убытки терпят...
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07.03.2022 16:42 Відповісти
Звідки інформація з Нідерландів? Прем'єр-міністр абсолютний бандерівець. Є звичайно партейки на підсмоктуванні у кабаєва, ті що референдум каламутили, вони і зараз країну зсередини хитають. Вчора була велика демонстрація в Гаазі, таких люмпенів ще не доводилося бачити
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07.03.2022 18:03 Відповісти
УНИАН новости Украини
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07.03.2022 18:13 Відповісти
там посилаються на кулуарні розмови "окремих дипломатів" - це не є офіційна позиція країни
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07.03.2022 18:27 Відповісти
Цікаво чи хоче коломойський в ЄС
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07.03.2022 16:49 Відповісти
150% в этот сраный ес нас не примут, а вдруг тогда ***** применит ядерное оружие?
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07.03.2022 18:51 Відповісти
 
 