Найближчими днями у Брюсселі розглянуть заявку України на вступ до ЄС, - Мішель

У Євросоюзі найближчими днями проведуть обговорення заявки України на вступ до ЄС.

Про це заявив у понеділок голова Євроради Шарль Мішель, розмістивши відповідне повідомлення у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми найближчими днями обговоримо заявку України на вступ", - написав він.