Російська авіація завдала шкоди цивільним об'єктам у Малині. Місто готується відбивати наступні атаки, - Бутусов

Внаслідок вчорашнього російського обстрілу дуже постраждав центр Малина.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також: Окупанти на Житомирщині знищили пам'ятку архітектури - церкву 1862 року. ФОТО

"О 21:00 6 березня російська авіація завдала удар по центру міста Малин Житомирської області. Цивільним об'єктам заподіяно великої шкоди. Російська авіація здійснюють масовані атаки по Житомирщині. Б'ють, як зазвичай, без розбору, намагаються залякати і тероризувати жителів, щоб подавити всенародний опір. Містяни готуються до відбиття російського наступу", - зазначив він.





