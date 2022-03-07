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Житомирщина (1038) обстріл (20960) Бутусов Юрій (3124) Малин (8)

Російська авіація завдала шкоди цивільним об'єктам у Малині. Місто готується відбивати наступні атаки, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок вчорашнього російського обстрілу дуже постраждав центр Малина.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"О 21:00 6 березня російська авіація завдала удар по центру міста Малин Житомирської області. Цивільним об'єктам заподіяно  великої шкоди. Російська авіація здійснюють масовані атаки по Житомирщині. Б'ють, як зазвичай, без розбору, намагаються залякати і тероризувати жителів, щоб подавити всенародний опір. Містяни готуються до відбиття російського наступу", - зазначив він.
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Топ коментарі
+10
русские суки, фашисти, ублюдки та нелюди
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07.03.2022 16:19
+7
белорусы, может пора уже перестать молча терпеть врага на своей территории, вас используют как коврик для вытирания грязных русских сапог, как плацдарм для убийства братского украинского народа или мы вам уже не братья?..., вместе - мы сила, порознь - они вас втопчут в вашу землю....
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07.03.2022 16:19
+7
Без шансов на реакцию
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07.03.2022 16:22
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русские суки, фашисти, ублюдки та нелюди
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07.03.2022 16:19 Відповісти
белорусы, может пора уже перестать молча терпеть врага на своей территории, вас используют как коврик для вытирания грязных русских сапог, как плацдарм для убийства братского украинского народа или мы вам уже не братья?..., вместе - мы сила, порознь - они вас втопчут в вашу землю....
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07.03.2022 16:19 Відповісти
Без шансов на реакцию
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07.03.2022 16:22 Відповісти
Сподіваюся поки, коли картковий будинок посиплеться і вони цим скористаються, але поки ми самі.
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07.03.2022 16:33 Відповісти
Якщо бульбаші до сих пір вже понад 30 років терплять совдеповську тряпу замість свого національного прапора то воно зрозуміло шо то за нароТ
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07.03.2022 16:28 Відповісти
Добрые они просто по природе, хороший народ - убрать кацапскую промывку мозгов и мусорских тварей, которые мирняк метелили- будут хорошими соседями.
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07.03.2022 16:37 Відповісти
Амінь...
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07.03.2022 16:45 Відповісти
Да.да...Только я всю жизнь видел со стороны русских к украинцам отношения как к людям второго сорта. Пусть не явное....
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07.03.2022 16:52 Відповісти
А хто окрім їх самих буде прибирати ту кацапсячу промивку? Хто українцям прибирав?! Ніхто! Ми сами, а вірніше в нас імунітет від всього кацапсячого на генному рівні.
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07.03.2022 16:56 Відповісти
Собрать в одном месте тех,кто саботировал все годы Независимости вступление в НАТО и устроить геноцид. Шуфрич точно...ну и дальше много подобной мрази.
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07.03.2022 16:20 Відповісти
НАТО а жопе само Вы что не видите что оно из себя представляет ? если нападет путин на прибалтику нато будет сопеть в две дырки
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07.03.2022 16:30 Відповісти
Страны Балтии правильно писать. Пройдемте в спам, товарищ.
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07.03.2022 16:37 Відповісти
Не треба. Помилка не велика- а суть вірно передано.
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07.03.2022 16:40 Відповісти
Русские это не люди. Запомните.Не люди.ЭТО НЕЛЮДЬ. Русские сцыкливы и будут воевать с городами и мирными людьми.Когда русские получают вооруженный отпор они драпают усравшись.Украинская армия это доказала. Это ********.
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07.03.2022 16:49 Відповісти
 
 