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війна (56174) перемовини (2482) Росія (47133) Подоляк Михайло (296)

Не звертайте уваги на токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв. Все буде так, як треба Україні, - Подоляк перед перемовинами з РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Не звертайте уваги на токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв. Все буде так, як треба Україні, - Подоляк перед перемовинами з РФ

У найближчі хвилини розпочнеться третій раунд перемовин України з РФ.

Про це у твітері повідомив член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ

"За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", - зауважив Подоляк.

"Все буде так, як треба Україні і так, як треба нашим людям, які вже довели, що Україна перемагає", - додав він.

Читайте також: Перемовини з РФ стартують сьогодні о 16:00, делегація – без змін, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Україна вже перемогла- залишилося знищити рашку як державу та денацифікувати націю-Z.
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07.03.2022 16:25
+33
***** хочет Бойка премьером. По-моему клиент созрел и его нужно брать. Можно живьем, но лучше не очень.
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07.03.2022 16:25
+33
Это кандидаты на Гиляку , чи в кабмин 😀😀😀
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07.03.2022 16:27
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07.03.2022 16:23 Відповісти
непонятно,ждем
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07.03.2022 16:24 Відповісти
все понятно якщо дивитися оригінал !! в от навіщо цензор перекручує вислови.. додає щось своє.. і забирає важливе? це от питаня і це не вперше так
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07.03.2022 16:33 Відповісти
Це був анонс перемовин- Україна понад усе!
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07.03.2022 16:26 Відповісти
Це він думає,щом не в курсі. Я вже викладав цю інфу, це не фейк. Почитайте. Там про маріонеточну владу теж:

Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:

18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «"Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.

Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).

Я не могу Вам сказать, чем руководствовались наверху при принятии решения об операции, но сейчас на нас (Служба) методично спускают всех собак. Нас ругают за аналитику - это очень по моему профилю, так что я поясню, что не так.

Нас в последнее время все сильнее зажимали подгонять отчеты под требования руководства - я как-то касался этой темы. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния - все это создавало хаос. Сильный.

Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех. И вот Вам пример: Вас просят (условно) рассчитать возможность правозащиты в разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы уточняете про метеориты, Вам говорят - это так, перестраховка для расчетов, ничего такого не будет. Вы понимаете, что отчет будет только для галочки, но написать надо в победоносном стиле, чтобы не было вопросов, мол, почему у Вас столько проблем, неужели Вы плохо работали. В общем, пишется отчет, что при падении метеорита у нас есть все, чтобы устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И концентрируетесь на задачах, которые реальные - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг действительно кидают метеориты и ждут, что все будет по Вашей аналитике, которую писали от балды.

Именно поэтому у нас тотальный пиз_ец - я даже не хочу другого слова подбирать. От санкций защиты нет по этой же причине: ну вот Набиуллиной вполне возможно таки пришьют халатность (скорее, стрелочникам из ее команды), но в чем они виноваты? Никто не знал, что будет такая война, поэтому никто не готовился к таким санкциям. Это обратная сторона секретности: раз никому не рассказали, то кто мог просчитать то, про что никто не рассказал?

Кадыров слетает с катушек. Еще и чуть с нами конфликт не начался: возможно даже украинцы вбросили дезу, что это мы сдали пути следования кадыровских спецподразделений в первые дни операции. Их там накрыли на марше страшнейшим образом, они еще воевать не начали, а их просто поразрывали в некоторых местах. И пошло-поехало: это ФСБ слило украинцам маршруты. Я такой информацией не владею, на достоверность оставлю 1-2% (совсем исключать тоже нельзя).

Блиц-криг провалился. Выполнить задачу сейчас просто невозможно: если бы в первые 1-3 дня захватили Зеленского и представителей власти, захватили все ключевые здания в Киеве, дали бы им зачитать приказ о сдаче - да, сопротивление бы уляглось до минимальных значений. Теоретически. Но что дальше? Даже при этом идеальном варианте стояла нерешаемая проблема: с кем договариваться? Если сносим Зеленского - хорошо, с кем подписывать соглашения? Если с Зеленским, то после его сноса нами же эти бумаги ничего не стоят. ОПЗЖ отказалась сотрудничать: Медведчук - трус, сбежал. Есть там второй лидер - Бойко, но он отказывается с нами работать - его даже свои не поймут. Хотели Царева вернуть, так против него даже наши, пророссийские против нас настроились. Януковича возвращать? А как? Если говорим, что оккупировать нельзя, то любую нашу власть там перебьют через 10 минут, как мы выйдем. Оккупировать? А где мы возьмем столько людей? Комендатуры, военная полиция, контрразведка, охрана - даже при минимальном сопротивлении местных нам надо от 500 тыс. и более людей. Не считая системы снабжения. А есть правило, что перекрывая количеством плохое качество управления ты все только портишь. И это, я повторюсь, было бы при идеальном варианте, которого нет.

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07.03.2022 16:39 Відповісти
......***, делегацию Украины могут взять в заложники..... ........в Беларусь привезли Януковоща.....
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07.03.2022 16:25 Відповісти
Тю...
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07.03.2022 16:25 Відповісти
.....ну хз что у орков на уме......
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07.03.2022 16:27 Відповісти
Зато ясно, что у тя на уме микс какой то - не отклоняйся от методички) рублики успел на доляры или хотя б, запас макаронов то, сменять?
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07.03.2022 16:32 Відповісти
........ фобии свои притормози.......ПОЧИТАЙ!
.......и если ты себя считаешь порядочным -извинись......
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07.03.2022 16:39 Відповісти
І що з того Януковоща? Піськов сказав, що все закінчить, якщо здати Крим, Ордло та відмінити курс на НАТО і бойуа премьєром... Зелегський послав його *****... в чому зрада чи чого ти бздиш?
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07.03.2022 18:34 Відповісти
......поживём- посмотрим.... нельзя недооценивать своего врага, тем более такого подлого и пакастного......
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07.03.2022 18:46 Відповісти
Це чітко відомо- чергова дурня.
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07.03.2022 16:33 Відповісти
хахаха. И что? По кому там грустить?
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07.03.2022 16:35 Відповісти
і що?Там такі кадри що пох.
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07.03.2022 16:55 Відповісти
Україна вже перемогла- залишилося знищити рашку як державу та денацифікувати націю-Z.
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07.03.2022 16:25 Відповісти
Оркестр ЗСУ виконав гімн України біля вирви від бомби
https://www.youtube.com/watch?v=HgY4a-qPxg4
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07.03.2022 16:25 Відповісти
За посиланням Настя та Каменских
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07.03.2022 16:32 Відповісти
А на прізвище Подоляк, який на них дуже потужно працював, як зараз на ЗЄ, треба звертати увагу?
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07.03.2022 16:25 Відповісти
***** хочет Бойка премьером. По-моему клиент созрел и его нужно брать. Можно живьем, но лучше не очень.
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07.03.2022 16:25 Відповісти
треба біля хати Бойка блокпост поставити, а далі як Данілов сказав - не хер шастать
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07.03.2022 16:33 Відповісти
они перед переговорами руки пожимают. это офигеть.
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07.03.2022 16:26 Відповісти
Бо українці цивілізовані люди. Нажаль не усі.
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07.03.2022 16:28 Відповісти
.
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07.03.2022 16:26 Відповісти
"Не звертайте уваги на токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв."
як я розумію, це - "нові" представники переговорної групи зі сторони Росії?
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07.03.2022 16:26 Відповісти
Це роздмухані чутки в інтернеті.
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07.03.2022 16:29 Відповісти
Ну, раз дважды несидевшего привезли, то привозите уж и ленина, чего уж там. Некрофилить, так некрофилить.
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07.03.2022 16:27 Відповісти
Это кандидаты на Гиляку , чи в кабмин 😀😀😀
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07.03.2022 16:27 Відповісти
Тут не всі. Ще є фігуранти журналу Форбс
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07.03.2022 16:30 Відповісти
Доповнюйте
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07.03.2022 16:32 Відповісти
Всі фігуранти Форбс чи тількі ті, на кого якийсь затурканий дядько пальцем покаже?
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07.03.2022 16:34 Відповісти
Не забываем , что ***** - добиваем !!!!
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07.03.2022 16:29 Відповісти
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07.03.2022 16:29 Відповісти
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07.03.2022 16:59 Відповісти
А где Мураев с Бойко отсиживались ? В каких бомбоубежищах ?

а где дети Бойко - в рашу вывез ?
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07.03.2022 16:31 Відповісти
Куда больше интересно где Мертвечук.
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07.03.2022 16:44 Відповісти
Ми НЕ МОЖЕМО "не звертати уваги",
коли ви ТИСНЕТЕ РУКИ ВБИВЦЯМ!!!
що прямо ЗАРАЗ ВБИВАЮТЬ наших громадян!
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07.03.2022 16:32 Відповісти
Чого б це їм не потискати руки своїм попереднім роботодавцям?
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07.03.2022 16:35 Відповісти
Про що базаріть будуть?
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07.03.2022 16:34 Відповісти
Або просто потриматися за ратиці і копита козломордих?
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07.03.2022 16:35 Відповісти
Все эти Путины,Януковичи,Бойко,российская несокрушимая и легендарная....все идут за российским кораблем!!! Я верю только ЗСУ териториальной обороне.!!!
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07.03.2022 16:39 Відповісти
Зеленський може і не ідеальний, але точно не самогубця. Здачі інтересів не буде. За один натяк на це його порішать бійці київської тероборони. Хоча натяків на зраду не видно, що б тут на Цензорі проплачені боти не писали.
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07.03.2022 18:39 Відповісти
«Ось так без зброї, простими піджопниками, жителі Болгарки вигнали окупантів зі свого двору! Вознесенці, я Вас люблю! Видео https://youtu.be/tkHL_I-hvys
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07.03.2022 16:40 Відповісти
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги». Василь Кук
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07.03.2022 16:44 Відповісти
Януковощь в Минске. Не подумали о таком варианте, что этот чорт нарисуется на переговорах, ещё раз заявит о своей "лимитивности" и прикажет арестовать делегацию?
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07.03.2022 16:44 Відповісти
Чивокуню ***** привез еще на первые переговоры, надеясь впарить его перзидэнтом Украины
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07.03.2022 16:50 Відповісти
І що, якщо захоплять делегацію? Вони не ключові особи геть ні грама.
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07.03.2022 18:41 Відповісти
Не звертайте уваги на токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв. Джерело: https://censor.net/ua/n3322516

І ПЕРШОГО І ДРУГОГО І ТРЕТЬОГО ТРЕБА У ТЮРЯГУ
ВОНА ПО НИМ ПЛАЧЕ.
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07.03.2022 16:51 Відповісти
Почему эти фамилии до сих пор не попали в список коллаборационистов?!?
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07.03.2022 16:53 Відповісти
У тому "іконостасі підлих зрадників" про вічно биту пику Шуфрича забули . Де та падлюка, навіщо його випустили ?
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07.03.2022 16:58 Відповісти
в подоляка та арахамії не менш токсичні прізвища
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07.03.2022 16:58 Відповісти
Треба на все звертати увагу. Бо можна у гівно вступити.
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07.03.2022 17:03 Відповісти
натяк на початок перемовин- це четверг Кулеба з лаврушкою в Антальї, кожен з них донесе свої вимоги і це вже совсім інший рівень
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07.03.2022 17:04 Відповісти
Вот почему эта пятая колона еще не за решеткой как минимум? Для чего их держат,пропихивают,где они вообще все сейчас? Точно не на передовой,точно в безопасности к сожалению. Как их терпеть вообще можно после того что случилось? К чему нас готовят? По большому счету Украина всегда умеет все просрать именно на "переговорах",а не на поле боя - потом люди,простые мирные украинские граждане платят за это большой кровью...
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07.03.2022 17:06 Відповісти
Это маразм идиотов и самое смешное что ***** хочет...
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07.03.2022 17:13 Відповісти
Да мы помним....помним, что вы вытворяли все 3 года! Поэтому эти слова звучат очень двусмысленно!
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07.03.2022 17:15 Відповісти
А ці шльондри - Янукович, Бойко, Фуфрич, Рабінович, Мураєв - і так виглядають з-за крімльовської стіни. По пояс.
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07.03.2022 17:21 Відповісти
А на "токсичні" прізвища Подоляк і Арахамія увагу теж не звертать?!!!
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07.03.2022 17:25 Відповісти
мураев - это кацап бурят, временно проживавший в Украине.
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07.03.2022 17:39 Відповісти
Я не верю ЗЕшобле. Они явно хотят пропихнуть яку-то херню
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07.03.2022 20:59 Відповісти
 
 