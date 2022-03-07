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Байден проведе відеоконференцію з Макроном, Шольцом та Джонсоном щодо ситуації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден проведе відеоконференцію з Макроном, Шольцом та Джонсоном щодо ситуації в Україні

Президент США Джо Байден 7 березня обговорить війну в Україні з Росією з президентом Франції Еманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Згідно з офіційним розкладом глави американської держави, це відбуватиметься за допомогою відеозв'язку о 17:30 за київським часом.

"Президент обговорить останні події навколо Росії та України в режимі захищеної відеоконференції з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном", - йдеться у розкладі.

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Топ коментарі
+6
Президент України Джо Байден проведе переговори...
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07.03.2022 16:29
+3
Зато Блинкен бодрый, ездит, был в Украине на западной границе, работает с поляками, молдаванами и другими по ключевым вопросам.
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07.03.2022 16:29
+3
Нові розвіддані поступили. Очікуємо новин.

Кацапські боти у коментарях - здохніть!
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07.03.2022 16:53
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ну если не побьется, когда упадет при ходьбе на встречу к микрофону
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07.03.2022 16:26 Відповісти
Если вспомнит кто он и где он,старый маразматик.
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07.03.2022 16:28 Відповісти
Коли вони збираються бронетехніку передавати Україні? Без них неможливо контратакувати. Скільки ще терпіти орків біля Києва? Чи вони думають, що Джавелінами можна виграти війну? Західні країні тормозять...
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07.03.2022 16:29 Відповісти
Президент України Джо Байден проведе переговори...
показати весь коментар
07.03.2022 16:29 Відповісти
Зато Блинкен бодрый, ездит, был в Украине на западной границе, работает с поляками, молдаванами и другими по ключевым вопросам.
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07.03.2022 16:29 Відповісти
Cподіваюсь на те що Англія не забула чиєю ракетою було затоплено їх судно при конфлікті з Аргентиною за часів премьера Маргарет Теччер
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07.03.2022 16:37 Відповісти
французским экзосетом
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07.03.2022 18:04 Відповісти
Нові розвіддані поступили. Очікуємо новин.

Кацапські боти у коментарях - здохніть!
показати весь коментар
07.03.2022 16:53 Відповісти
Будут гардиться собой сыкунва циничная?
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07.03.2022 17:05 Відповісти
 
 