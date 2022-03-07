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Росія (47133) Сумська область (2194) Живицький Дмитро (465)

РФ збирає жителів населених пунктів на кордоні з Україною для імітації евакуації українців з оточених міст, - голова Сумської ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ збирає жителів населених пунктів на кордоні з Україною для імітації евакуації українців з оточених міст, - голова Сумської ОВА Живицький

Росія почала збирати жителів населених пунктів РФ, які межують з Україною, для імітації евакуації українців з оточених російськими окупантами міст

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Росіяни прямо зараз хочуть здійснювати провокації на своїй території. Вони збирають автобуси в районі населеного пункту Суджі (Курська область – Ред.), збирають місцевих жителів: бабусь, дідусів, жінок, дітей у цьому населеному пункті та намагаються зробити картинку для своїх пропагандистських ЗМІ нібито це українці евакуюються на територію Російської Федерації", - сказав Живицький у відеозверненні.

Він заявив, що росіянам "бракує мізків робити якісь нові креативні речі, тому вони діють тими самими методами, які використовували в інших країнах".

"Сьогодні вони роблять те саме і намагаються спровокувати ситуацію, показавши, що українці нібито хочуть евакуюватися на території РФ. Запам'ятайте, росіяни, жоден справжній українець ніколи не перейде на територію ворога. Жодних гуманітарних конвоїв із боку РФ ми не прийматимемо", - наголосив голова ОВА.

Живицький додав, що українські добровольці, тероборона та Збройні сили "сприйматимуть рух будь-якого транспорту з Росії як подальше вторгнення РФ на територію України".

"Ми знаємо про всі ваші дії", - зазначив Живицький.

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Він також висловив сподівання на відкриття гумкоридорів у Сумській області вже найближчим часом. "Ми робимо все залежне та незалежне від нас, ми працюємо зі Збройними силами, працюють переговорники, працюють усі", - підсумував він.
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Топ коментарі
+14
Нехай ще й мальчіков в обдристаних трьохлєтніх трусіках назбирають. Їх там дофіга на кордоні за танками ховається. Знаєм , бо у нас тут шо не плєнний так обдрищєний.
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07.03.2022 16:44
+13
хай тi псевдо "украiнцi" эвакуйованi по черзi скажуть паляниця да там кацапський акцент та ихнее "что" все на своi мiсця поставить
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07.03.2022 16:43
+11
Для недофюрера кінішку знімають про день пАбеди
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07.03.2022 16:41
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Для недофюрера кінішку знімають про день пАбеди
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07.03.2022 16:41 Відповісти
хай тi псевдо "украiнцi" эвакуйованi по черзi скажуть паляниця да там кацапський акцент та ихнее "что" все на своi мiсця поставить
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07.03.2022 16:43 Відповісти
Укрзалізниця везе паляниці і кукурудзу.
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07.03.2022 16:53 Відповісти
Нехай ще й мальчіков в обдристаних трьохлєтніх трусіках назбирають. Їх там дофіга на кордоні за танками ховається. Знаєм , бо у нас тут шо не плєнний так обдрищєний.
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07.03.2022 16:44 Відповісти
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07.03.2022 16:49 Відповісти
Геббельс нєрвно куріт в стороні.
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07.03.2022 16:44 Відповісти
Це виключно для власних зомбаків пропаганда.
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07.03.2022 16:48 Відповісти
Кращій "гуманітарний коридор", той, на узбіччах якого лежать вповалу кацапські ТРУПИ!
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07.03.2022 16:48 Відповісти
Ну сделают и что дальше?! Санкции отменят? Украинский солдат оружие сложит? Прекратится поставка плюшек в Украину?
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07.03.2022 16:50 Відповісти
Маскалі - не люди! Вони - ніція Z! Зомбі. Тільки постріл в гнилі мізки зупинить кацапню. Хороший кацап - мертвий кацап. Тому всі маскалі мають стати хорошими кацапами.
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07.03.2022 16:51 Відповісти
Час звертати увагу на такі недолугі картинки, а тим більше хвилюватися за них, давно минув
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07.03.2022 16:53 Відповісти
Тобто мало хто хоче житив ПідоpРуссії
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07.03.2022 16:58 Відповісти
Для чого абревіатуру фашистська параша пишете з великої букви? рф - строго з маленьких
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Невже ці ідіоти і справді думають, що їм повірять?
Звичайно, крім їхніх ідіотів.
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Певно самі будуть гатити по тих поселеннях, з метою казус беллі
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07.03.2022 17:54 Відповісти
 
 