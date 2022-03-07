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У Херсоні люди пішли натовпом на російських окупантів, незважаючи на попереджувальний вогонь. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні люди пішли натовпом на російських військових, незважаючи на попереджувальний вогонь.

Відповідне відео опубліковав канал Украина правда тут!, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Суки не розуміють, що ми українці, а не раби кацапські!" - мешканці Херсону мітингують проти російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
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07.03.2022 17:23
+42
Херсонцы , ВЫ все Герои! Слава нации! Смерть РАШИСТАМ ТЕРРОРИСТАМ !
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07.03.2022 17:32
+36
Цю націю не перемогти.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 17:24
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07.03.2022 17:31 Відповісти
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07.03.2022 17:23 Відповісти
Так вот куда российский корабль пошел...
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07.03.2022 17:26 Відповісти
Херсонцы , ВЫ все Герои! Слава нации! Смерть РАШИСТАМ ТЕРРОРИСТАМ !
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Цю націю не перемогти.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 17:24 Відповісти
Український народ не перемогти!!!
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07.03.2022 17:24 Відповісти
Ах какой пайаход, какой пайаход! (с)

Жванецкого и то, что по ссылке, можно читать вечно.

https://dumskaya.net/news/podvig-ukrainskih-moryakov-pod-udar-rszo-rossiys-160920/
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07.03.2022 17:25 Відповісти
Херсон! Є інформація, що перевертні-диверсанти намагаються розговорити вас на вулицях, чергах та інших публічних місцях і підбити на ідею "здати місто",
- мовиться у повідомленні.
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07.03.2022 17:26 Відповісти
*** знакомый говорит что в черкасской пролетели над над головой 7 ракет, ещё час назад, куда же попали…
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07.03.2022 17:26 Відповісти
Куда-то. Говорили же, не сообщать места попадания ракет. Орки могут корректировать настройки, используя эту информацию.
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07.03.2022 17:31 Відповісти
Там ракети з непередбачуваною траєкторією.
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Над Херсоном, над містом десь біля 16-ї з заходу на схід теж полетіла крилата ракета..сподіваюсь, що нікуди не долетіла
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07.03.2022 20:39 Відповісти
Херсону Слава! Бережить себе ,люди,ви код націі.
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07.03.2022 17:27 Відповісти
Херсон це Україна
Кацапи валіть назад в паРашу.
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07.03.2022 17:27 Відповісти
Тримайтеся Херсонці,наша армія обов'язково вас звільнить!
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07.03.2022 17:29 Відповісти
Та как бы давно пора...
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07.03.2022 17:40 Відповісти
Херсонобандерівці!!!
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07.03.2022 17:30 Відповісти
///
в сети распространяется видео с харьковским священником, помогавшим в эвакуации женщин и детей, которому на руку сел белый голубь. Многие увидели в этом добрый знак.
https://t.me/a_shtirlitz/16343
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07.03.2022 17:31 Відповісти
Херсон еще со времен ссср считался самым обезбашенным регионом. Там одного тронь, поднимется весь регион
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Жареной аленины пока нету??
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07.03.2022 17:32 Відповісти
підоруSSи ох*їли ))
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07.03.2022 17:33 Відповісти
орки понимают , что пока никого , из гражданских , не тронули , то смогут дожить до утра ...
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07.03.2022 17:51 Відповісти
Сколько дней эти ****** в Херсоне? Почему не освобождают?
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07.03.2022 17:35 Відповісти
орків у місті зараз немає.. пішли після відомого мітингу..
вони зосереджені на об'їзній дорозі і біля Чорнобаївки,
де їх кожну ніч дістає арта
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07.03.2022 20:42 Відповісти
Херсон ми пишаємося вами!
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07.03.2022 17:44 Відповісти
Хер вам, а не Херсон!
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07.03.2022 17:49 Відповісти
кацапские фашисты УКРАИНЦЕВ даже мёртвых боятся!
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07.03.2022 17:51 Відповісти
Рашисти, ви хотіли Україну? Получайте пока Хер і Сон.
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07.03.2022 17:53 Відповісти
Украина переможе !
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07.03.2022 17:54 Відповісти
Перекладач Google, вибачте: Гнів - це добре, але що сталося з організацією? Одна навчена особа на місто для надання інструкцій. Проколові колеса. Проносні засоби. Зупиніть бензовози. «Смуги Бандери». Поблизу Криму прорвати залізничні колії. Найголовніше - проконсультуватися з фахівцями.;



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07.03.2022 17:55 Відповісти
Які сміливі і віддані люди!
Херсонці, ви Герої!
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07.03.2022 18:02 Відповісти
Мине час , й по всій вільній від мацьковсих оркі будуть вулиці імені "Херсонського спротиву", "Героїв Мелітополя" й "Захістників Єнергодара" .
Школи будуть називатися іменем кожного загиблого бійця полку "Азов" , який в той час вже стане дивізією .

А ціли військові частини будуть носити назву імені ТРО Ірпеня або ТРО Конотопа .
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07.03.2022 18:18 Відповісти
Людський потенціал українців треба розумно використовувати для знищення путінських фашистів. Треба робити усе можливе, щоб паразити фізично боялись українців.
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07.03.2022 19:13 Відповісти
эх, снайперов на крышах не хватает, ипашить их по-одному с разных точек!
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07.03.2022 19:14 Відповісти
Між Доном та Карпатами живуть вроджені демократи, ні візантійський цісар, ні варяги, ніякий король Польщі, ніякий цар не зламали їх духу, не підкорили їх свідомості. Вони завжди готові змінити плуг на спис, живуть маленькими республіканськими громадами, як рівні з рівними, для східних слов'ян це - паростки майбутнього, паростки свободи.

Леопольд фон Захер-Мазох 1880р
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07.03.2022 19:33 Відповісти
Респект, вільні люди найкрутішої країни в світі!!!
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07.03.2022 19:47 Відповісти
 
 