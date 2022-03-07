Ді Капріо пожертвував рекордні $10 млн для ЗСУ: його мати народилася в бомбосховищі під час авіанальоту
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Голлівудські зірки Леонардо Ді Капріо, Міла Куніс, Ештон Кутчер жертвують великі суми Україні, яка веде війну з російським агресором.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Фокус із посиланням на GSA News.
На потреби української армії пожертвував $10 млн легендарний оскароносний актор Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді", "Не дивіться вгору").
Актор не раз заявляв, що в нього є українське коріння. Його бабуся Олена Смирнова (1915—2008) колись жила в Одесі. Вона емігрувала до Німеччини з батьками після Жовтневої революції, де потім вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена. Другу світову дід та бабуся Леонардо пережили в Німеччині. Смирнова вже як Гелен Інденбіркен народила дочку Імерлін, маму майбутньої зірки, 1943 року в бомбосховищі під час авіанальоту. Тож Лео знає про жахіття війни безпосередньо від бабусі та мами. Подружжя Інденбіркен емігрувало до США в 1955 році.
Зазначимо, що $3 млн пожертвували Україні Міла Куніс і її чоловік – актор Ештон Кутчер.
Підтримку нашій країні публічно висловили Бенедикт Камбербетч, Анджеліна Джолі, Майкл Дуглас та інші світові зірки.
Будь ласка, зачекайте...
(Коли я вчилася в школі, можна було побачити антисемітські знаки… Одна з моїх подруг, що виросла в Росії, була в другому класі. Одного дня вона прийшла додому з плачем. Її мати запитала, чому, а вона розказала, що на спинці її стільця була свастика… Це країна, яка відкрито тебе не бажає)
- це то саме, що стверджувати, що пам'ятник Степану Бандері був поруч із чЛеніном.
кажу привітання всім, старшим чи молодшим.
привіт, пацани....
старші, вважають себе молодшими.
згоден що люди різні, але я так привик, зауважень не було.
Гарного вечора
Слава Україні...
Добре, якщо так... Можливо, відчувають, що щиро? Чи, ваші габаритні дані- не варто перевіряти? Але однозначно, викликаєте симпатію, в даному випадку- тільки від нік-нейму, як мінімум у мене.
що таке нікнейм не знаю, в гаджетах круглий ноль.
бувай...
коли реєструвався недописав
Народна мудрість: "Якщо кацап не бреше, поштурхайте його патиком- значить здох."
https://www.youtube.com/watch?v=BcgNEJKP_CI
От хто зобов'язаний - зелені слуги.
А наші слуги зелені ніяк не розкуркуляться?
Єдина притензія до нього, що їздив на расію, як завжди з якоюсь благодійністю, та ***** використав його попупулярність та скористався нею. Пам'ятаю, як цей кремлівський недопалок назвав світову зірку, яка має українське коріння «русским мужиком ». Уявіть собі Дікапріо - рускій мужик.
За щедру допомогу - велика подяка! Приємно, коли один з найкращих акторів ********** має українське коріння та робить такий внесок у нашу перемогу.