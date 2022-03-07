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Ді Капріо пожертвував рекордні $10 млн для ЗСУ: його мати народилася в бомбосховищі під час авіанальоту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ді Капріо пожертвував рекордні $10 млн для ЗСУ: його мати народилася в бомбосховищі під час авіанальоту

Голлівудські зірки Леонардо Ді Капріо, Міла Куніс, Ештон Кутчер жертвують великі суми Україні, яка веде війну з російським агресором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Фокус із посиланням на GSA News.

На потреби української армії пожертвував $10 млн легендарний оскароносний актор Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді", "Не дивіться вгору").

Актор не раз заявляв, що в нього є українське коріння. Його бабуся Олена Смирнова (1915—2008) колись жила в Одесі. Вона емігрувала до Німеччини з батьками після Жовтневої революції, де потім вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена. Другу світову дід та бабуся Леонардо пережили в Німеччині. Смирнова вже як Гелен Інденбіркен народила дочку Імерлін, маму майбутньої зірки, 1943 року в бомбосховищі під час авіанальоту. Тож Лео знає про жахіття війни безпосередньо від бабусі та мами. Подружжя Інденбіркен емігрувало до США в 1955 році.

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Зазначимо, що $3 млн пожертвували Україні Міла Куніс і її чоловік – актор Ештон Кутчер.

Підтримку нашій країні публічно висловили Бенедикт Камбербетч, Анджеліна Джолі, Майкл Дуглас та інші світові зірки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міла Куніс та Ештон Кутчер пожертвують $3 млн та оголосили кампанію зі збору коштів на гуманітарну підтримку Україні
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Топ коментарі
+89
Вот так, вместо тысячи слов и "глубокой озабоченности" 10 миллионов долларов. Более чем достойно. Лукас Леонардо Одесский
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07.03.2022 18:20
+51
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07.03.2022 18:19
+37
Безмежна дяка цим людям!
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07.03.2022 18:20
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07.03.2022 18:19 Відповісти
Пусть сидят на ***.
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07.03.2022 18:23 Відповісти
На пляшці, на швабрі, на йоршику.
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07.03.2022 18:25 Відповісти
Ну ти їх уже балуєш....широкий ассортимент
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07.03.2022 19:05 Відповісти
где и раньше - на бутылках )
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07.03.2022 18:38 Відповісти
на бутылке им не привыкать
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07.03.2022 18:38 Відповісти
Они скоро полетят на Солнце , и выиграют там межгалактический шахматный турнир
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07.03.2022 18:40 Відповісти
Тюрми в параші не заблокують ніколи. Тим більш у них культ криміналу.
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07.03.2022 18:48 Відповісти
Вот так, вместо тысячи слов и "глубокой озабоченности" 10 миллионов долларов. Более чем достойно. Лукас Леонардо Одесский
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07.03.2022 18:20 Відповісти
Міла Куніс, також з Одеси, але... Почитайте, як вона там страждала від ксенофобії... А тепер, тенденція змінилась чи сите життя після цієї муйні, не дає їй спокійно кайфувати?
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07.03.2022 19:26 Відповісти
Міла Куніс з Чернівців
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07.03.2022 20:41 Відповісти
дякую, бо помилився випадково та не оновлював пам'ять пошуком... І повірте, що із 1983року та до розвалу совка, побачити нею цитоване у Чернівцях:
 (Коли я вчилася в школі, можна було побачити антисемітські знаки… Одна з моїх подруг, що виросла в Росії, була в другому класі. Одного дня вона прийшла додому з плачем. Її мати запитала, чому, а вона розказала, що на спинці її стільця була свастикаЦе країна, яка відкрито тебе не бажає)
- це то саме, що стверджувати, що пам'ятник Степану Бандері був поруч із чЛеніном.
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07.03.2022 20:51 Відповісти
Міла Куніс завжди пишалася тим, що є українкою. Хоч вам це і не подобається
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07.03.2022 20:53 Відповісти
Юрій, не псуй собі гумор, бо це не правда у обох ствердженнях... Почитай при нагоді її інтерв'ю та повір, що хотів би бути не правим, але самооманою не страждаю... Хочеш посваритись- це теж не до мене, знайдеш підтвердження власних бажань, поділись, порадіємо разом.
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Безмежна дяка цим людям!
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07.03.2022 18:20 Відповісти
Про Порошенка пападробнєє.
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07.03.2022 18:23 Відповісти
Ахметов бабки давал, Порошенко батальон одевает/обувает/вооружает. Остальные ждут, когда прийдёт помощь от Европы
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07.03.2022 18:23 Відповісти
Вам же ещё на росии гугл не успели забанить? Воспользуйся, хорошая штука. В пару кликов находится вся инфа.
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07.03.2022 18:32 Відповісти
сегодняшнее https://censor.net/ua/photo_news/3322555/batalyion_teroborony_skif_u_vasylkovi_otrymav_zbroyu_ta_sporyadjennya_videofotoreportaj
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07.03.2022 19:18 Відповісти
це ***** тобі надав завдання знайти інфу про них ??? падло. . . всі працюють на україну. . . і тільки падли стврюють затори. . .
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07.03.2022 18:24 Відповісти
Дай бог ему здоровья!
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07.03.2022 18:20 Відповісти
Ого. Респектище.
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07.03.2022 18:21 Відповісти
А більш ідіотське питання зможете вигадати?
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07.03.2022 18:26 Відповісти
Представляю как разорвет жопы розочькой у Скабеевой и Соловьева.
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07.03.2022 18:22 Відповісти
Сразу на весь Голивуд сракции наложат
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07.03.2022 18:43 Відповісти
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07.03.2022 19:07 Відповісти
респект пацану!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 18:24 Відповісти
Леонардо Ді Капріо, народження 11 листопада 1974 р. (47 років)... Скільки ж вам Юрій, щоб подібне писанути?
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07.03.2022 19:30 Відповісти
1967
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07.03.2022 19:32 Відповісти
і взагалі.
кажу привітання всім, старшим чи молодшим.
привіт, пацани....
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07.03.2022 19:33 Відповісти
змінюйте цю звичку Юрію, дане привітання- тішитиме чи повеселить, тільки старших від вас та коло знайомих, що не знайдуть прихованого змісту.
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07.03.2022 19:42 Відповісти
молодь не зважає на це
старші, вважають себе молодшими.
згоден що люди різні, але я так привик, зауважень не було.
Гарного вечора
Слава Україні...
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07.03.2022 19:52 Відповісти
Героям слава!
Добре, якщо так... Можливо, відчувають, що щиро? Чи, ваші габаритні дані- не варто перевіряти? Але однозначно, викликаєте симпатію, в даному випадку- тільки від нік-нейму, як мінімум у мене.
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07.03.2022 20:02 Відповісти
дякую,
що таке нікнейм не знаю, в гаджетах круглий ноль.
бувай...
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07.03.2022 20:10 Відповісти
Юрій Вінгорськи і є нік-нейм, навіть, якщо- це ваше справжнє ім'я та прізвище.
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07.03.2022 20:17 Відповісти
100% тільки Й
коли реєструвався недописав
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07.03.2022 20:20 Відповісти
ЛЕОНАРДО ДІ КАПРІО-РЕСПЕКТ...
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07.03.2022 18:27 Відповісти
Зара кацапи заревуть шоб оскара забрали. Вони ж за нього так топили, так топили а він їм ножа в спину.
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07.03.2022 18:27 Відповісти
Кацапи курви завжди волали, що він наполовину руский, бо бабка Смірнова. Але Лео сам каже, що коріння його з Одеси. Підари...
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07.03.2022 18:32 Відповісти
кацапи сер! Ніколи не забуду інтерв'ю з Майклом Дугласом де він наголосив у запереченні, що його дід з України... Знаєте, котре запитання пролунало за декілька хвилин? Чи плануєте ви приїхати на історичну Батьківщину- ерефію...
Народна мудрість: "Якщо кацап не бреше, поштурхайте його патиком- значить здох."
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07.03.2022 19:35 Відповісти
Шо ви браття

https://www.youtube.com/watch?v=BcgNEJKP_CI
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07.03.2022 18:28 Відповісти
Поважаю як людину та актора! Здоров'я йому та рідним!
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07.03.2022 18:31 Відповісти
Дякуємо за підтримку
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07.03.2022 18:40 Відповісти
картинку із сру, вставиш?
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07.03.2022 19:37 Відповісти
От души.
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07.03.2022 18:51 Відповісти
ДіКапріо молодець. Але том хенкс мовчить, мет деймон мовчить, і багато хто з зірок голівуду мовчить. Також мовчать громадяни росії рой джонс джуніор та стівен сігал. ну і кремлівська прокладка олівер стоун теж не вякає більш.
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07.03.2022 18:54 Відповісти
А вони не зобов'язані, це їх діло.
От хто зобов'язаний - зелені слуги.
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07.03.2022 18:59 Відповісти
мовчати зобов'язані? Так же по змісту виходить?
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07.03.2022 23:04 Відповісти
За ці гроші потрібно створити базу виготовлення патронів натівського зразка в Україні.
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07.03.2022 18:57 Відповісти
Ай молодець! Дай боже тобі щастя!
А наші слуги зелені ніяк не розкуркуляться?
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07.03.2022 18:57 Відповісти
Кунис идет вслед за кацапским кораблем! Овца сраная
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07.03.2022 19:40 Відповісти
Бабця Лео жила у Одесі, її батьки рятувались втечею від єврейських погромів у Німеччині . Лео знає про своє українське коріння та не приховує його.

Єдина притензія до нього, що їздив на расію, як завжди з якоюсь благодійністю, та ***** використав його попупулярність та скористався нею. Пам'ятаю, як цей кремлівський недопалок назвав світову зірку, яка має українське коріння «русским мужиком ». Уявіть собі Дікапріо - рускій мужик.

За щедру допомогу - велика подяка! Приємно, коли один з найкращих акторів ********** має українське коріння та робить такий внесок у нашу перемогу.
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07.03.2022 20:05 Відповісти
 
 