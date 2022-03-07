Пекін стежить за подіями в Україні, щоб оцінити стратегію стосовно Тайваню, - МЗС Тайваню

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Пекін уважно стежить за подіями в Україні, щоб оцінити свою стратегію щодо Тайваню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на CNN.

"Коли ми спостерігаємо, як розвиваються події в Україні... ми також дуже уважно спостерігаємо, що Китай може зробити з Тайванем", – сказав Ву.

Небезпека полягатиме в тому, що китайські лідери вважають, що реакція Заходу на російську агресію слабка, не послідовна і не має жодного впливу.

"Китайці можуть сприйняти це як позитивний урок, - додав він. - Я впевнений, що китайські лідери також спостерігають і намагаються зробити власні висновки".

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Деякі аналітики вказують на паралелі між планами Росії щодо України та побоюваннями щодо майбутнього Тайваню – самоврядної острівної демократії, яку Комуністична партія Китаю вважає своєю і не виключає захоплення силою.

Ву розповів також про додаткові кроки, які Тайвань вживає, щоб допомогти Україні. Він розповів про стурбованість тим, що криза в Україні робить більш-менш імовірним для Китаю подібний крок.

Глава МЗС Тайваню також зазначив, що світ зараз спостерігає "розширення авторитаризму", нагадавши на спільну декларацію, опубліковану Китаєм і Росією минулого місяця.

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"Президент Сі Цзіньпін також говорив про відродження китайської нації, включаючи військове нарощування навколо Китаю", – нагадав Ву.

Він утримався від будь-яких прогнозів, поки вторгнення Росії все ще "розгортається", але зазначив, що демократії в усьому світі об'єдналися, щоб підтримати Україну і Тайвань.

"Я впевнений, що це стане фактором, який китайці врахують у своїх підрахунках", – додав він.