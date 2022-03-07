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Пекін стежить за подіями в Україні, щоб оцінити стратегію стосовно Тайваню, - МЗС Тайваню

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Пекін стежить за подіями в Україні, щоб оцінити стратегію стосовно Тайваню, - МЗС Тайваню

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Пекін уважно стежить за подіями в Україні, щоб оцінити свою стратегію щодо Тайваню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на CNN.

"Коли ми спостерігаємо, як розвиваються події в Україні... ми також дуже уважно спостерігаємо, що Китай може зробити з Тайванем", – сказав Ву.

Небезпека полягатиме в тому, що китайські лідери вважають, що реакція Заходу на російську агресію слабка, не послідовна і не має жодного впливу.

"Китайці можуть сприйняти це як позитивний урок, - додав він. - Я впевнений, що китайські лідери також спостерігають і намагаються зробити власні висновки".

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Деякі аналітики вказують на паралелі між планами Росії щодо України та побоюваннями щодо майбутнього Тайваню – самоврядної острівної демократії, яку Комуністична партія Китаю вважає своєю і не виключає захоплення силою.

Ву розповів також про додаткові кроки, які Тайвань вживає, щоб допомогти Україні. Він розповів про стурбованість тим, що криза в Україні робить більш-менш імовірним для Китаю подібний крок.

Глава МЗС Тайваню також зазначив, що світ зараз спостерігає "розширення авторитаризму", нагадавши на спільну декларацію, опубліковану Китаєм і Росією минулого місяця.

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"Президент Сі Цзіньпін також говорив про відродження китайської нації, включаючи військове нарощування навколо Китаю", – нагадав Ву.

Він утримався від будь-яких прогнозів, поки вторгнення Росії все ще "розгортається", але зазначив, що демократії в усьому світі об'єдналися, щоб підтримати Україну і Тайвань.

"Я впевнений, що це стане фактором, який китайці врахують у своїх підрахунках", – додав він.
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Топ коментарі
+24
Так и есть, если бы блицкриг прошёл-китайский Винни Пух проделал бы то же самое
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07.03.2022 18:39
+14
Так и есть. Интересно будут ли США воевать с Китаем за Тайвань?
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07.03.2022 18:39
+13
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07.03.2022 18:58
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Так и есть. Интересно будут ли США воевать с Китаем за Тайвань?
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07.03.2022 18:39 Відповісти
А США воювали з Росією через Україну? ні, але сильно допомагали. Китай вже мабуть дивиться на санкції що до россії та приміряє їх на себе...
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07.03.2022 19:02 Відповісти
Интересно другое-Чего это китайцы Сибирь называют Тайванем???
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07.03.2022 19:06 Відповісти
Від Сибіру в китайців вже слина тече!

Взагалі то можна рипнутися, населення, щоб не пропасти після ракет з атомом, вистачає!
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07.03.2022 19:57 Відповісти
начинать надо потихоньку. Курилы- японцам, ДВ- китайцам, Алтай...
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07.03.2022 21:20 Відповісти
Пока у Тайваня есть большенство заводов полупроводников

То будет
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07.03.2022 20:32 Відповісти
Так и есть, если бы блицкриг прошёл-китайский Винни Пух проделал бы то же самое
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07.03.2022 18:39 Відповісти
А потом наверное решили сначала перепроверить боеготовность и обеспечение своей орды, дабы не стать вторым посмешищем в мире.
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07.03.2022 19:12 Відповісти
боюсь, с китайскими законами, воровство в армии минимальное
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07.03.2022 21:22 Відповісти
наслаждаюсь переговорами конвертируемыми в курс рубля https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
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07.03.2022 18:40 Відповісти
Не заходите, левая инфа, мокша вычисляют ай пи, заместо жрачкой запастись. И все за яхты мордашова и дворцы всяких ротенбергов, во народ темный)
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07.03.2022 18:50 Відповісти
ага пропало, стало на 105, вот другой https://www.finanz.ru/valyuty/diagramma-realnom-vremeni/usd-rub
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07.03.2022 18:54 Відповісти
за ссылки на домен сру- расстрел
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07.03.2022 21:23 Відповісти
тебя клинит?
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Homo Vatnikus
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07.03.2022 19:13 Відповісти
Наваляйте друзі ще чинкам щоб опустити ці супер армії на землю
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07.03.2022 18:40 Відповісти
думайТЄ американські союзнички
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07.03.2022 18:42 Відповісти
Не порівнюйте РФ і Китай : якби Китай хотів заволодіти Тайванем насилу то він зміг бі це зробити взагалі без проблем. Китай насправді сверхдержава, вони дійсно могуть УСЕ. На відміну від орків які можуть хіба що півнів з гівна ліпити. Ні, Китай зараз уважно дивиться щоб такого зробити з РФ, вони цілком справедливо вважають наприклад Приморье - китайською землею, і хочуть його взад
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07.03.2022 18:43 Відповісти
Там пропаганда їхньої армії ще більша ніж у рф. У них є кількість але не якість.
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07.03.2022 18:54 Відповісти
Є навіть сумніви у чисельності китайців.
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07.03.2022 19:06 Відповісти
як вважаєш на +/- півмільярди
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07.03.2022 21:24 Відповісти
та да, ми сміялися, коли нам показували китайських вояків у кедах ) у афгані перебулися у кросівки
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07.03.2022 20:31 Відповісти
Уявляю я що буде з тією супердержавою якщо світ відмовиться від їхнього ширпотребу (( рашка теж думала що без неї ніяк , а вийшло що без усіх вона ніщо ((
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07.03.2022 19:06 Відповісти
Тут буде вже важче. Рашка просто бензоколонка, а Китай - одна із головніших майстерень світу.
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07.03.2022 19:17 Відповісти
Білорусію теж називали складальним цехом савєцкава саюза.
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07.03.2022 19:34 Відповісти
Американцям робота теж потрібна , у них через китай Детройт став депресивним регіоном і не тільки він , справу Трампа про робочі місця для янкі потрібно втілювати у життя ! А без китайських тапок , хлопавок і гірлянд якось обійдемося ((
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07.03.2022 20:15 Відповісти
майстерень непотрібу
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07.03.2022 21:25 Відповісти
Це далеко не так.
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07.03.2022 22:40 Відповісти
Не все так просто на самом деле

Китаю сам по себе Тайвань не нужен

Их интетерес в Заводах электроники

Которых у Китая нету, и оборудование им не продают ( не путать с зборкой, у Китая только сборка и есть)
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07.03.2022 20:35 Відповісти
Не зовсім так. Китай дійсно не може виробляти ЦПУ за ************** технологіями (якими володіє Самсунг чи Тайвань), але може за технологіям 3-5 річної давності. Він володіє Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), яка може робити процесори до 14нм. І насправді лічені світові краіни можуть теж саме. Так що все у них дуже добре на відміну від РФ.
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Тайвань тут ни при чем. Пекин смотрит на табуретки в танках, чтобы оценить, как правильно оглоушить ими Россию.
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07.03.2022 18:44 Відповісти
Глупо конечно советовать Тайваню, но видимо китайская схема по нему будет аналогична нашей, если не будут предприняты исключительные меры по обеспечению безопасности и совместно с американцами. Когда кто очень много болтает о мире, при этом активно вооружаясь, то однозначно собирается напасть, и мы это к сожалению на себе проверили. И да, дорогие тайванчане, надёжно блокируйте поставки чипов на Рашу, без них они потухнут весьма бодро и оперативно. Заранее спасибо
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07.03.2022 18:44 Відповісти
1 системи ПВО-ПРО
2 авіація
3 бажано тактична ядерна зброя та засоби доставки.
і китайці вам не страшні.
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07.03.2022 18:46 Відповісти
Нова Каховка.
https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/511395240330189
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07.03.2022 18:46 Відповісти
бажаю кітайским імперцям зберегти сили на освоєння території кацапії . ані на війну з Тайванем. а може кітайці очикують на конкретні дії США в Європі у разі нападу москалів на країну НАТО .????
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07.03.2022 18:49 Відповісти
А сам Тайвань уважно стежить?
У них у владі "медведчуків" та "шуфричей" більше, чим у нас.
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07.03.2022 18:51 Відповісти
Тайвань дуже уважно слідкує. В них навіть зараз є популярний вислів "Україна сьогодні, а Тайвань завтра!".
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07.03.2022 19:19 Відповісти
Лучше бы интересовались с целью принятия решения по Сибири.
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07.03.2022 18:54 Відповісти
На кой хрен Китаю тот Тайвань,когда на севере бескрайние просторы до самого Ледовитого океана?
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07.03.2022 18:54 Відповісти
Заводы полупроводников
Китаю не дают то оборудование. А сам он не может в электронику. Он только и делает что соберает уже с готовых компонентов
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07.03.2022 20:37 Відповісти
Китаез сматри в сторону кацапии. Не туда смотришь
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07.03.2022 18:58 Відповісти
Хитрый китайоза одним глазом зырит на Тайвань, а другим - на бескрайние говна роиси.
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07.03.2022 19:22 Відповісти
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07.03.2022 18:58 Відповісти
Он, больше, на хоббита похож)))
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07.03.2022 19:08 Відповісти
На Ермака
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07.03.2022 19:20 Відповісти
По економічним санкціям, там взагалі жесткач получився.... Очевидно, що вони вводилися з прицілом на Китай, щоб показати Пекіну, що буде з їхньою економікою в разі інвазії на Тайвань.....

Москалі або дурні, або занадто тупі, щоб було не розуміти усіх ризиків від цих геополітичних розкладів, які утворилися на світовій мапі....Їм потрібно було сидіти тихше води, нижче трави...особливо після Криму і Донбасу....
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07.03.2022 19:00 Відповісти
Тоді вони не були би москалями.
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07.03.2022 19:08 Відповісти
Та відмороження на всю голову ті москалі... справжні дикуни Тайги і Тундри....
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07.03.2022 19:16 Відповісти
Пора вже просто зрозуміти, що штучна мова, якою є російська, створює штучний народ. І цікаво...укр. штукар - це фокусник, по суті обманщик...
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07.03.2022 19:37 Відповісти
відморожені- то ВСУ- їм сам чорт не брат, а москалі... ну пришелепкуваті, точніше *******
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Так а на що очікувати від людини, яка стоїть у керма країни і меле таку куйню: Путин о курсе рубля
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07.03.2022 19:43 Відповісти
❗️Судя по всему, в «Арбатском военном округе» на фоне неудач на «украинском фронте» просто потеряли голову и хватаются за все, что плавает, чтобы, выходя к журналистам, говорить о чем угодно, но только не комментировать свой военный и политический позор, не отвечать на вопросы, что происходит в окрестностях Киева и Харькова, каковы цифры потерь и что делать дальше. Тем более можно понять, почему в РФ раздувают тему «гуманитарной помощи», да еще к тому же и зарубежной. Слишком уж невеселая ситуация складывается на внешнеполитической арене.
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07.03.2022 19:11 Відповісти
який тайвань!?ЗАБИРАЙТЕ СВОЇ ІСТОРИЧНІ ЗЕМЛЯ В СИБІРУ,--мінімум 500км кв-які у вас віджала колись росія,НІХТО ВАМ ТАЙВАНЬ НЕДАСТЬ,хіба що договоритесь-як з гонконгом і макао-бо ЦЯ ВІЙНА ПОКАЗАЛА ВСЮ -міць-вашої зброї подібної до російської.якою та воює.А УЯВІТЬ СОБІ НАТО!!!
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07.03.2022 19:14 Відповісти
Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні) - єдиний український національний центр на Далекому Сході в 1935-1945 роках, що мав консолідувати та об'єднувати всі українські організації та захищати інтереси українських емігрантів[1].
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Нехай, краще (для себе), забудуть про Тайвань. Я ще у 2014 році звернув увагу на таку закономірність - усі держави з тоталітарними режимами, які удостоїлись честі провести Олімпіаду, а потім розв'язали війну, програли цю війну й розпалися приблизно через 10 років після Олімпіади. Німеччина 1936 рік - Олімпіади у Берліні й Гарміші й Партенкірхені - ІІ СВ - поразка й розпад у 1945; СРСР 1980 рік Олімпіада у Москві - Афганську війну почав навіть раніше - у 1979 році - розпався у 1991 році; Югославія у 1984 році Олімпіада у Сараєво - розпадалася з 1991 по 2006 рік; Раїса Федорівна Немита 2014 рік Олімпіада у Сочі - війна в Україні - я чекав розпаду десь у 2024 році, Путін форсував події. Так що Китаю краще не вийожуватись.
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07.03.2022 19:19 Відповісти
Cі Цзипіна вже поміняти скоро мають, він в 2023 закінчує свій другий пятирічний термін
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07.03.2022 20:07 Відповісти
Си делает всё

Чтоб стать вечным вождём Китая

Там столько чисток было за последние года

Сколько не было за все года в Рашке
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07.03.2022 20:39 Відповісти
 
 