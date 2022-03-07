Пекін стежить за подіями в Україні, щоб оцінити стратегію стосовно Тайваню, - МЗС Тайваню
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Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Пекін уважно стежить за подіями в Україні, щоб оцінити свою стратегію щодо Тайваню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на CNN.
"Коли ми спостерігаємо, як розвиваються події в Україні... ми також дуже уважно спостерігаємо, що Китай може зробити з Тайванем", – сказав Ву.
Небезпека полягатиме в тому, що китайські лідери вважають, що реакція Заходу на російську агресію слабка, не послідовна і не має жодного впливу.
"Китайці можуть сприйняти це як позитивний урок, - додав він. - Я впевнений, що китайські лідери також спостерігають і намагаються зробити власні висновки".
Деякі аналітики вказують на паралелі між планами Росії щодо України та побоюваннями щодо майбутнього Тайваню – самоврядної острівної демократії, яку Комуністична партія Китаю вважає своєю і не виключає захоплення силою.
Ву розповів також про додаткові кроки, які Тайвань вживає, щоб допомогти Україні. Він розповів про стурбованість тим, що криза в Україні робить більш-менш імовірним для Китаю подібний крок.
Глава МЗС Тайваню також зазначив, що світ зараз спостерігає "розширення авторитаризму", нагадавши на спільну декларацію, опубліковану Китаєм і Росією минулого місяця.
"Президент Сі Цзіньпін також говорив про відродження китайської нації, включаючи військове нарощування навколо Китаю", – нагадав Ву.
Він утримався від будь-яких прогнозів, поки вторгнення Росії все ще "розгортається", але зазначив, що демократії в усьому світі об'єдналися, щоб підтримати Україну і Тайвань.
"Я впевнений, що це стане фактором, який китайці врахують у своїх підрахунках", – додав він.
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Взагалі то можна рипнутися, населення, щоб не пропасти після ракет з атомом, вистачає!
То будет
Китаю сам по себе Тайвань не нужен
Их интетерес в Заводах электроники
Которых у Китая нету, и оборудование им не продают ( не путать с зборкой, у Китая только сборка и есть)
2 авіація
3 бажано тактична ядерна зброя та засоби доставки.
і китайці вам не страшні.
https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/511395240330189
У них у владі "медведчуків" та "шуфричей" більше, чим у нас.
Китаю не дают то оборудование. А сам он не может в электронику. Он только и делает что соберает уже с готовых компонентов
Москалі або дурні, або занадто тупі, щоб було не розуміти усіх ризиків від цих геополітичних розкладів, які утворилися на світовій мапі....Їм потрібно було сидіти тихше води, нижче трави...особливо після Криму і Донбасу....
Чтоб стать вечным вождём Китая
Там столько чисток было за последние года
Сколько не было за все года в Рашке