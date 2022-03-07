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"У нас немає шансів на порятунок - нам немає куди і як тікати!": Люди з інвалідністю благають про порятунок з Бучі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Громадська активістка Уляна Пчолкіна просить про евакуацію людей з обмеженими можливостями з Бучі, де 12 день ідуть жорсткі бойові дії.

Про це вона написала у Facebook,  повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наше місто від самого початку стало гарячою точкою й вибратися звідси людині з інвалідністю просто немає змоги. Всі шляхи підірвано, зв’язок з постійними перебоями. Ми звертаємося до всіх міжнародних місій та організацій - зупиніть російську агресію в Україні!" - написала жінка з обмеженими можливостями.

Вона вказала, що її будинок був під прямим обстрілом з танку, зараз у місті мародерствують російські окупанти.

"У нас немає шансів на порятунок - нам немає куди і як тікати! В місті немає жодних комунікацій. Світло, вода, газ - відсутні, температура в квартирах на межі 10-12 градусів. Зв’язку теж немає, цей пост завантажується під обстрілами, з ризиком для життя, де хоч трошки ловить зв’язок", - наголосила Пчолкіна.

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Вона підкреслює, що люди з інвалідністю по всій території опинилися заручникам своєї інвалідності - "ми не маємо доступу до укриттів, ми не можемо добути собі їжу та воду, необхідні ліки…".

Пчолкіна наголосила, що люди з обмеженими можливостями зараз майже не мають шансів вижити. І звертається до всіх організацій про допомогу.
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Топ коментарі
+43
Господи, який жах. І все це горе, через комплекс неповноцінності огидного, старого, кремлівського недомірка.

Бог сказав: «Бійся сліз ображеної тобою людини, адже він буде просити мене про допомогу, і я допоможу».
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07.03.2022 18:45
+16
Ви не "заручники своєї інвалідності". Ви заручники рашистських нелюдів.
Перепрошую.
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07.03.2022 18:51
+12
оказывается очень трудно собрать доказательства преступлений рашки в Украине, все должно быть железобетонно, четко и правильно зафиксировано...., а вот эта ситуация как? не подойдет?, да только за преступления против людей с ограниченными возможностями, против детей и стариков рашке пожизненная д.б. анафема...
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07.03.2022 18:46
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Господи, який жах. І все це горе, через комплекс неповноцінності огидного, старого, кремлівського недомірка.

Бог сказав: «Бійся сліз ображеної тобою людини, адже він буде просити мене про допомогу, і я допоможу».
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07.03.2022 18:45 Відповісти
оказывается очень трудно собрать доказательства преступлений рашки в Украине, все должно быть железобетонно, четко и правильно зафиксировано...., а вот эта ситуация как? не подойдет?, да только за преступления против людей с ограниченными возможностями, против детей и стариков рашке пожизненная д.б. анафема...
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07.03.2022 18:46 Відповісти
Ці докази підійдуть?
https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/511395240330189
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07.03.2022 18:48 Відповісти
Ви не "заручники своєї інвалідності". Ви заручники рашистських нелюдів.
Перепрошую.
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07.03.2022 18:51 Відповісти
Не було б у підаРашки енергоносіїв. Вже б і рашки не було....
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07.03.2022 19:03 Відповісти
Падлюка кремлівські
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07.03.2022 19:04 Відповісти
Касап идёт - хуже монгола..
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07.03.2022 19:10 Відповісти
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 19:14 Відповісти
Він тількі то і робить, ти шо новини не дивишься?! Люди все знають, а ваші лідери твердять шо не можно вводити ЗН бо буде треття мирова.
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07.03.2022 19:22 Відповісти
Треба не по верхівці європейської йти, а йти до її головного базису - місцевих громад! Саме до них звертатись! У саме серце Європи! А Зе йде по верхам - ось де помилка!
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07.03.2022 19:27 Відповісти
Ти нормальний?! Як ти це собі уявляешь - Зе буде зараз бігати по ваших громадах?!! Може ше по хатах ваших ходити, в двері стукати?
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07.03.2022 20:13 Відповісти
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:14 Відповісти
Эти люди беззащитные как дети.
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07.03.2022 19:19 Відповісти
😢🤲🇺🇦❤️🇦🇿✊✌️
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07.03.2022 19:59 Відповісти
Тримайтеся рідненькі, ЗСУ робить все можливе і не можливе, там з білорусії величезний контингент зайшов як раз на вас і продовжує заходити .

тому потрібен час щоб їх вибити
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07.03.2022 20:43 Відповісти
 
 