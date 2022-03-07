"У нас немає шансів на порятунок - нам немає куди і як тікати!": Люди з інвалідністю благають про порятунок з Бучі
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Громадська активістка Уляна Пчолкіна просить про евакуацію людей з обмеженими можливостями з Бучі, де 12 день ідуть жорсткі бойові дії.
Про це вона написала у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наше місто від самого початку стало гарячою точкою й вибратися звідси людині з інвалідністю просто немає змоги. Всі шляхи підірвано, зв’язок з постійними перебоями. Ми звертаємося до всіх міжнародних місій та організацій - зупиніть російську агресію в Україні!" - написала жінка з обмеженими можливостями.
Вона вказала, що її будинок був під прямим обстрілом з танку, зараз у місті мародерствують російські окупанти.
"У нас немає шансів на порятунок - нам немає куди і як тікати! В місті немає жодних комунікацій. Світло, вода, газ - відсутні, температура в квартирах на межі 10-12 градусів. Зв’язку теж немає, цей пост завантажується під обстрілами, з ризиком для життя, де хоч трошки ловить зв’язок", - наголосила Пчолкіна.
Вона підкреслює, що люди з інвалідністю по всій території опинилися заручникам своєї інвалідності - "ми не маємо доступу до укриттів, ми не можемо добути собі їжу та воду, необхідні ліки…".
Пчолкіна наголосила, що люди з обмеженими можливостями зараз майже не мають шансів вижити. І звертається до всіх організацій про допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Бог сказав: «Бійся сліз ображеної тобою людини, адже він буде просити мене про допомогу, і я допоможу».
https://www.facebook.com/radiosvoboda/videos/511395240330189
Перепрошую.
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
тому потрібен час щоб їх вибити