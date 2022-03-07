Nissan призупиняє роботу свого заводу в Петербурзі і підніме ціни в РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Автовиробник Nissan призупинить роботу свого російського заводу в Санкт-Петербурзі з 10 березня у зв'язку із затримками деталей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Як пишуть "Ведомости" з посиланням на лист компанії клієнтам та партнерам від 3 березня. Представник компанії не підтвердив і не спростував виданню цю інформацію.
Зазначається, що Nissan найближчим часом підніме ціни на весь модельний ряд в РФ. Також компанія призупинила продажі корпоративним клієнтам до подальшого повідомлення. Ціни на запчастини та аксесуари також переглянуть.
У компанії заявили про створення фонду на 2,5 млн євро для підтримки постраждалих в Україні. Nissan пожертвує 1 млн євро через фонд Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям.
2 березня офіційний медіаресурс Nissan в РФ повідомляв про призупинення постачання Nissan Pathfinder до Росії. Тоді ж у компанії не виключали припинення виробництва на заводі в Санкт-Петербурзі.
Будь ласка, зачекайте...
Дивиться не разоріться.
Ничего особенного, это просто курс рубля. Приближается уже ко второй космической
заглянула. Там, правда уже чуть сбили (153,500), но даже это - ОФИГЕТЬ! И это при нефти 123,72!!!
В столице Ирландии Дублине в ворота посольства России задним ходом врезался грузовой автомобиль.
В столице Ирландии Дублине в ворота посольства России задним ходом врезался грузовой автомобиль.
The Irish Times пишет, что пострадавших в результате инцидента с грузовиком Mercedes нет.
Действия водителя сопровождались криками "Браво!" со стороны группы, которая за этим наблюдала.
Издание отмечает, что после тарана водитель грузовика вышел из машины, раздал присутствовавшим фотографии "зверств россиян в Украине" и заявил, что хочет, чтобы Ирландию покинули "посол и его коллеги".
Он подчеркнул, что "сделал свое дело" и теперь пришло время внести свою лепту "остальной части Ирландии".
Правоохранители задержали водителя за опасное вождение и расследуют инцидент как нанесение ущерба.
The Irish Times отмечает, что возле посольства РФ в Дублине с начала массового вторжения России в Украину ежедневно проходят акции протеста. В частности, обливали красной краской вход в диппредставительство страны-оккупанта.