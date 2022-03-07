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Nissan призупиняє роботу свого заводу в Петербурзі і підніме ціни в РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Nissan призупиняє роботу свого заводу в Петербурзі і підніме ціни в РФ

Автовиробник Nissan призупинить роботу свого російського заводу в Санкт-Петербурзі з 10 березня у зв'язку із затримками деталей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Як пишуть "Ведомости" з посиланням на лист компанії клієнтам та партнерам від 3 березня. Представник компанії не підтвердив і не спростував виданню цю інформацію.

Зазначається, що Nissan найближчим часом підніме ціни на весь модельний ряд в РФ. Також компанія призупинила продажі корпоративним клієнтам до подальшого повідомлення. Ціни на запчастини та аксесуари також переглянуть.

У компанії заявили про створення фонду на 2,5 млн євро для підтримки постраждалих в Україні. Nissan пожертвує 1 млн євро через фонд Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям.

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2 березня офіційний медіаресурс Nissan в РФ повідомляв про призупинення постачання Nissan Pathfinder до Росії. Тоді ж у компанії не виключали припинення виробництва на заводі в Санкт-Петербурзі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
.....гужевой транспорт в мордере скоро будет в трэнде.......
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07.03.2022 19:02
+13
А сенс піднімати, якщо в кармані у лаптів лише шишки?
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07.03.2022 19:01
+8
И это на бирже, а в обменниках если найдут доллары то вообще мама не горюй!!!
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07.03.2022 19:07
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А сенс піднімати, якщо в кармані у лаптів лише шишки?
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07.03.2022 19:01 Відповісти
Значить і останнє забрати)
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07.03.2022 19:02 Відповісти
А це - щоб познущатися з лапотників.
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07.03.2022 19:20 Відповісти
.....гужевой транспорт в мордере скоро будет в трэнде.......
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07.03.2022 19:02 Відповісти
Так в них коней не зосталося. Так що тілько рікші. І не "вело".
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07.03.2022 19:05 Відповісти
....в Монголии на нефть будут выменивать.....
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07.03.2022 19:07 Відповісти
И завод взорвать перед уходом .
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07.03.2022 19:04 Відповісти
За ракушки и бусики Ниссан не купишь!
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07.03.2022 19:05 Відповісти
Курс рубля продолжает активно падать: по данным агрегатора profinance.ru, вечером в понедельник он опустился на международном валютном рынке ниже 150 рублей за доллар и 164 рублей за евро.

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07.03.2022 19:06 Відповісти
И это на бирже, а в обменниках если найдут доллары то вообще мама не горюй!!!
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07.03.2022 19:07 Відповісти
Плюс 30% ещё отдай .И того 160+ 48=208 , и это не предел.
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07.03.2022 19:14 Відповісти
скинули до 15% комісію, наскільки я знаю. що суті не міняє, звичайно
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07.03.2022 20:29 Відповісти
Боже яка жертва, у петербурзі призупиняють, але на мацві піднімуть ціни.
Дивиться не разоріться.
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07.03.2022 19:06 Відповісти
и остановились не из за агрессии, а потому что корабли перестали детали доставлять!!!
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07.03.2022 19:11 Відповісти
Решили откупится от санкций
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07.03.2022 19:07 Відповісти
це як кажуть красива міна при поганій грі.
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07.03.2022 19:07 Відповісти
🐘Анджей

Ничего особенного, это просто курс рубля. Приближается уже ко второй космической

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07.03.2022 19:07 Відповісти
на околосолнечную орбиту выходит. событие планетарного масштаба ))
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07.03.2022 19:10 Відповісти
Офигеть!!! Я не поверила, и в https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
заглянула. Там, правда уже чуть сбили (153,500), но даже это - ОФИГЕТЬ! И это при нефти 123,72!!!
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07.03.2022 23:14 Відповісти
Захід відкрив масу виробництв у россії, а в Україні майже нічого...
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07.03.2022 19:10 Відповісти
Все буде, Вікторе, після перемоги.
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Тільки не "тимчасово", а будь ласка - НАЗАВЖДИ!!!
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07.03.2022 19:19 Відповісти
///
В столице Ирландии Дублине в ворота посольства России задним ходом врезался грузовой автомобиль.



В столице Ирландии Дублине в ворота посольства России задним ходом врезался грузовой автомобиль.
The Irish Times пишет, что пострадавших в результате инцидента с грузовиком Mercedes нет.
Действия водителя сопровождались криками "Браво!" со стороны группы, которая за этим наблюдала.
Издание отмечает, что после тарана водитель грузовика вышел из машины, раздал присутствовавшим фотографии "зверств россиян в Украине" и заявил, что хочет, чтобы Ирландию покинули "посол и его коллеги".
Он подчеркнул, что "сделал свое дело" и теперь пришло время внести свою лепту "остальной части Ирландии".
Правоохранители задержали водителя за опасное вождение и расследуют инцидент как нанесение ущерба.
The Irish Times отмечает, что возле посольства РФ в Дублине с начала массового вторжения России в Украину ежедневно проходят акции протеста. В частности, обливали красной краской вход в диппредставительство страны-оккупанта.
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07.03.2022 19:38 Відповісти
 
 