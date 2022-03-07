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Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток "Мир"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ударом по українсько-ізраїльських відносинах прийом платежів за допомогою системи "Мир" ізраїльською національною авіакомпанією EL AL.

Про це він заявив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

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"Поки світ запроваджує санкції проти Росії за її варварські звірства в Україні, дехто воліє заробляти гроші, просочені українською кров’ю. Ось EL AL приймає платежі за допомогою російської банківської системи "Мир", створеної для ухилення від санкцій. Аморально та удар по українсько-ізраїльських відносинах", – зазначив глава української дипломатії.

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Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток Мир 01
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Топ коментарі
+58
Прекрасна назва системи для вбивць!
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07.03.2022 19:37
+50
Тот, кто выбирает между войной и позором, получит и позор и войну!

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07.03.2022 19:38
+46
Раэгромденный Бабий Яр им в глотку

Чтобы больше сказать ничего не могли
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07.03.2022 19:38
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Много тєкста . . Непотрібного .
Кулеба говорив про офіційний Ізраїль , а не про народ Ізраїля . Народ Ізраїля підтримує Україну , а його влада - продалась кацапні . . Те ж саме з Грузією .
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07.03.2022 20:38 Відповісти
Тель-Авівський та Тбілісський режими
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07.03.2022 20:50 Відповісти
"Израиль слишком хорошо знает, что такое драться с врагом без малейшей поддержки, чтобы отказывать в ней другим."

Именно поэтому израиль отказал Украине в поставках оружия.

А их премьер без всяких анонсов полетел на договорняки в рашку.

И до сих пор не признает голодомор - геноцидом.
...
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07.03.2022 23:01 Відповісти
То ж недарма їхній Баннет приїхав до ***** (тільки не ясно до якого саме, тройніка чи двойніка). Офіційна версія зустрічі - обговорення ситуації з війною. А насправді он воно що - вдарили по рукам за створення системи "Мир"
Назва говорить про заговор проти України
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07.03.2022 20:24 Відповісти
ВР! не вздумайте критиковать израиль, не забывайте, шо вы приняли закон против антисемитизма.
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07.03.2022 20:25 Відповісти
******** гендлярі!
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07.03.2022 20:26 Відповісти
Комусь взад необхідно засунути всі ті "антисемітські закони", і організаторам і ватажкам і поплічникам.В Україні немає бути вищої раси.
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07.03.2022 20:29 Відповісти
Ще раз-"арійськість" німців,"богоносність" москалів й "богообраність" євреїв є гранями одного й того ж явища! Нацизму! Світ ще вигодує собі чергового монстра!
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07.03.2022 20:35 Відповісти
Ґешефт *****
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07.03.2022 20:41 Відповісти
Україні треба послати у відрядження в Тель-Авів свого єврея Вову Зеленського вирішити проблему по сутті. Поки не вирішить - нехай не повертається.
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07.03.2022 20:48 Відповісти
В рамках боротьби з антисемітізмом, закрити могилу Цадіка в Умані на капітальний ремонт. Добрий ремонт не може буде зроблений раніше як років за 50.
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07.03.2022 20:51 Відповісти
Кулебе должно быть стыдно. Вот официальный ответ Эль Аля:
https://twitter.com/EL_AL_ISRAEL/status/1500898192048758784
и гугл-транслейт:
"Эль-Аль заблокировал использование кредитной карты «Мир» с 28 февраля 2022 года!
Мы сожалеем, что перед вводящим в заблуждение твитом с нами не было проведено простой проверки. Факты разные.
С закрытием воздушного пространства El Al доставил в Украину сотни тонн гуманитарного и медицинского оборудования и спасал сирот и беженцев."
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07.03.2022 20:54 Відповісти













ЭЛЬ АЛЬ ЭЛЬ АЛЬ


@EL_AL_ISRAEL

·37 мин

Эль-Аль заблокировал использование кредитной карты «Мир» с 28 февраля 2022 года! Мы сожалеем, что перед вводящим в заблуждение твитом с нами не было проведено простой проверки. Факты разные. С закрытием воздушного пространства Эль-Аль доставил в Украину сотни тонн гуманитарного и медицинского оборудования и спасал сирот и беженцев
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07.03.2022 20:56 Відповісти
Уважаемые пассажиры!

В связи с ограничениями, вызванными санкциями, оплата всех услуг авиакомпании Эль Аль картой МИР не принимается.
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07.03.2022 21:01 Відповісти
Вы , ребята,поостыньте малость. Недавно прилетели 3 самолета EL AL за день с 300... Израиль сейчас спасает евреев из Украины через соседей-ну,это понятно. И....России! Потому как Расея проигрывает,и кто ж будет виноват? Правильно! Опыт,к сожалению, богатый....Принято решение не разбираться детально-еврей или нет.По прибытии,в спокйной обстановке. Из тех 300 отослали назад 17-в Москву. А украинским позволяют месяц жить до разбирательства...
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07.03.2022 21:04 Відповісти
И не ведитесь на фейки...
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07.03.2022 21:05 Відповісти
Только он забыл проверить что с 28/02 карта мир заблокирована El Al и они ее больше не принимают ... Ну хотя вместо того что бы спасать детей и женщин которые гибнут от рук оккупантов , лучше наехать на евреев...Так выгодней ...
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07.03.2022 21:07 Відповісти
и комментарии тут интересные - умеют наживать в Украине друзей
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07.03.2022 21:13 Відповісти
Євреї роблять геноцит палестинців, а росіяни геноцит українців.. І в тих і в тих руки в крові українців.
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07.03.2022 21:09 Відповісти
Арахамія почав лякати Європу кацапською страшилкою про чеченських терористів ... Геращенко увімкнув дурня про - офіційне нейтральне ставлення держави Ізраїль до війни в Україні, хоча добре знає, що уряд США на чолі з кращим другом України (С), якого з такою надією чекали в Україні,коли він прийде до влади, і цу після 2014 року і спогади Турчинова = прийде, порядок наведе! прийшов ваш кращий друг і відразу заборонив Ізраїлю озброювати Україну, так само як і закрити небо України ... і от тепер Кулеба - поширює фейки! цікавий тренд в Україні почався - на поширення друзів в важкі часи
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07.03.2022 21:09 Відповісти
Давай так,що Бібі що Бенет,що Ліберман(наша молдавська мафія в Ізраїлі),вони самі кажуть що вони великі друзі Х**да,по друге ні хто не лякає,а цебуде так,тільки заява Догадки,що за кожний переданий літак,будуть бомбити ці країни,Польща,Фінляндія і тд,19 чесних літаків приняли,з Мордора,це факт,в тебе Ізраїльський флажок,Гугл в допомогу,не хочеш шукати ,іди на курсор чи на нювсру израіль,а не зерню постити
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07.03.2022 23:24 Відповісти
Арахамія - після перемовин з москалями, почав розповідати москальську тезу, що чеченські терористи мають за мету = відбити у доблєстних рузьких асвабадітєлєй захоплену атомну станцію та виставити умову по деокупації Чечні, або підірвуть атомну станцію... ще раз - чеченські терористи(!) мають за мету захопити в Україні(!) атомну станцію у москалів(!) та висунути вимогу Незалежності Чечні = в Україні захопити, типу Україна окупувала Чечню! всі чеченці терористи - саме це розповідають москалі, а тепер і Арахамія все це москальске лайно!

кого і хто називає другом - яке значення має, коли дії це зовсім інше...? Байден заборонив озброювати Україну, а винні євреї! той самий Байден, якого ось це лайно, яке залишило тут купу лайна в коментарях = називало кращим другом України, хоча певно досі так вважають
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08.03.2022 06:24 Відповісти
Закрити Умань для них, нехай хасиди сруть у себе
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07.03.2022 21:13 Відповісти
У відповідь на Кулебу El Al опублікував заяву, в якій спростовує заяви міністра закордонних справ, зазначивши, що «Мир» заблокований ізраїльською авіакомпанією з 28 лютого.

"Ми засмучені тим, що перед публікацією твіту не була проведена проста перевірка", - йдеться у повідомленні.

Ізраїльська авіакомпанія додала, що продовжує виконувати рейси до Росії на прохання ізраїльського уряду через унікальне зобов'язання Ізраїлю рятувати та евакуювати російських євреїв, «поки це можливо».

https://www.jpost.com/breaking-news/article-700585
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07.03.2022 21:19 Відповісти
ложечкі нашлісь, но осадок остался - так шановні українці?
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07.03.2022 21:21 Відповісти
потрібно нагадати євреям, але так щоб весь світ почув, хто фінансував Гітлера
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07.03.2022 21:32 Відповісти
Вам не соромно?
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07.03.2022 21:33 Відповісти
Вся сущность жидов!
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07.03.2022 21:40 Відповісти
з одного боку дивишся на Вояків України, яким велика шана, повага... та думаєш - Слава ЗСУ!

а з іншого - от так подивишься на Арахамію, Геращенко, Кулебу, дописувачів дейких вище... та думаеш - а якого біса Бенет втручається в європейські проблеми...? може маразматик правий - і треба на 100% бути нейтральним???

а ви - обурені дописувічі = що можете порадити?
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07.03.2022 21:42 Відповісти
не надо быть нейтральным. Украинцы - народ-воин, народ-герой - достойны восхищения.

а что касается цензоровских комментаторов - половина из них вполне может проталкивать российские нарративы. многим в россии очень хотелось бы, чтобы в украинцах видели нацистов и антисемитов.
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07.03.2022 21:54 Відповісти
тогда почему модераторы пропускают эту грязь?
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07.03.2022 21:57 Відповісти
не знаю, сам поражаюсь.
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07.03.2022 22:00 Відповісти
"твит" Кулебы прокомментировали в "Эль-але".
Администрация авиакомпании сообщила, что платежи при помощи карт системы "Мир" перекрыты с 28 февраля и выразила сожаление по поводу того, что министр не проверяет факты, перед тем как писать обвиняющие посты в "Твиттере".
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07.03.2022 22:06 Відповісти
ИДЕТ СРАИЛЬСКИЙ КОРАБЛЬ НА ***
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07.03.2022 22:14 Відповісти
Пробачте,Ель Аль це не національна компанія,вона належить віручому еврею з Америки,в маг неможна розрахуватись з "Мир",це зроблено для того що би хто застряг,то міг до Россії повернутись,вони в відпустках с 26 до 9 тут в нас
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07.03.2022 22:35 Відповісти
Тихо - ша!!!

Так много наездов на гешефт-нацию, или вы забыли кто у нас президент, а может забыли какие законы он принял в Украине, а ведь эти законы защищают вовсе не титульную нацию, а вас за обиду нанесённую еврею могут и на зону запроторить.
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07.03.2022 23:17 Відповісти
Не кажи зерню,тут люди і допомагають і роблять все щоб в дома в Україні все було гаразд,фейки різні бувають,самі ж просити щоб фейки провіряли,а не кричали по тел, притому,що Кулеба офіційна людина,а не Жирік
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07.03.2022 23:29 Відповісти
Тільки перевірив,тільки вища мастеркарт і ще пару
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08.03.2022 00:47 Відповісти
Dmytro Kuleba


@DmytroKuleba



Replying to
@EL_AL_ISRAEL

Indeed, the 'Mir' payment button remained on the website, but the use of it was blocked. I am grateful to El Al for its important humanitarian operations and convey my apologies.

Дійсно, кнопка оплати «Мир» залишилася на сайті, але її використання було заблоковано. Я вдячний El Al за його важливі гуманітарні операції і приношу свої вибачення.
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08.03.2022 18:18 Відповісти
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