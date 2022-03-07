Удар по українсько-ізраїльських відносинах, - Кулеба про прийом в Ізраїлі російських карток "Мир"
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ударом по українсько-ізраїльських відносинах прийом платежів за допомогою системи "Мир" ізраїльською національною авіакомпанією EL AL.
Про це він заявив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Поки світ запроваджує санкції проти Росії за її варварські звірства в Україні, дехто воліє заробляти гроші, просочені українською кров’ю. Ось EL AL приймає платежі за допомогою російської банківської системи "Мир", створеної для ухилення від санкцій. Аморально та удар по українсько-ізраїльських відносинах", – зазначив глава української дипломатії.
Топ коментарі
+58 Stas Ulan
показати весь коментар07.03.2022 19:37
+50 A rt fb16bfd9
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+46 Людмила Карпова 35c4aebc
показати весь коментар07.03.2022 19:38
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Кулеба говорив про офіційний Ізраїль , а не про народ Ізраїля . Народ Ізраїля підтримує Україну , а його влада - продалась кацапні . . Те ж саме з Грузією .
Именно поэтому израиль отказал Украине в поставках оружия.
А их премьер без всяких анонсов полетел на договорняки в рашку.
И до сих пор не признает голодомор - геноцидом.
...
Назва говорить про заговор проти України
https://twitter.com/EL_AL_ISRAEL/status/1500898192048758784
и гугл-транслейт:
"Эль-Аль заблокировал использование кредитной карты «Мир» с 28 февраля 2022 года!
Мы сожалеем, что перед вводящим в заблуждение твитом с нами не было проведено простой проверки. Факты разные.
С закрытием воздушного пространства El Al доставил в Украину сотни тонн гуманитарного и медицинского оборудования и спасал сирот и беженцев."
ЭЛЬ АЛЬ ЭЛЬ АЛЬ
@EL_AL_ISRAEL
·37 мин
Эль-Аль заблокировал использование кредитной карты «Мир» с 28 февраля 2022 года! Мы сожалеем, что перед вводящим в заблуждение твитом с нами не было проведено простой проверки. Факты разные. С закрытием воздушного пространства Эль-Аль доставил в Украину сотни тонн гуманитарного и медицинского оборудования и спасал сирот и беженцев
В связи с ограничениями, вызванными санкциями, оплата всех услуг авиакомпании Эль Аль картой МИР не принимается.
кого і хто називає другом - яке значення має, коли дії це зовсім інше...? Байден заборонив озброювати Україну, а винні євреї! той самий Байден, якого ось це лайно, яке залишило тут купу лайна в коментарях = називало кращим другом України, хоча певно досі так вважають
"Ми засмучені тим, що перед публікацією твіту не була проведена проста перевірка", - йдеться у повідомленні.
Ізраїльська авіакомпанія додала, що продовжує виконувати рейси до Росії на прохання ізраїльського уряду через унікальне зобов'язання Ізраїлю рятувати та евакуювати російських євреїв, «поки це можливо».
https://www.jpost.com/breaking-news/article-700585
а з іншого - от так подивишься на Арахамію, Геращенко, Кулебу, дописувачів дейких вище... та думаеш - а якого біса Бенет втручається в європейські проблеми...? може маразматик правий - і треба на 100% бути нейтральним???
а ви - обурені дописувічі = що можете порадити?
а что касается цензоровских комментаторов - половина из них вполне может проталкивать российские нарративы. многим в россии очень хотелось бы, чтобы в украинцах видели нацистов и антисемитов.
Администрация авиакомпании сообщила, что платежи при помощи карт системы "Мир" перекрыты с 28 февраля и выразила сожаление по поводу того, что министр не проверяет факты, перед тем как писать обвиняющие посты в "Твиттере".
Так много наездов на гешефт-нацию, или вы забыли кто у нас президент, а может забыли какие законы он принял в Украине, а ведь эти законы защищают вовсе не титульную нацию, а вас за обиду нанесённую еврею могут и на зону запроторить.
@DmytroKuleba
Replying to
@EL_AL_ISRAEL
Indeed, the 'Mir' payment button remained on the website, but the use of it was blocked. I am grateful to El Al for its important humanitarian operations and convey my apologies.
Дійсно, кнопка оплати «Мир» залишилася на сайті, але її використання було заблоковано. Я вдячний El Al за його важливі гуманітарні операції і приношу свої вибачення.