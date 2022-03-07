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У Київському зоопарку за час війни народилися двоє козенят і двоє лемурів

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

У Київському зоопарку за час війни народилися двоє козенят і двоє лемурів

Київський зоопарк закритий для відвідувачів, про тварин дбають цілодобово.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Телеграм-канал КМДА.

"У Київському зоопарку дбають про тварин 24/7, за час війни народилися двоє козенят і двоє котячих лемурів. Київський зоопарк закритий для відвідувачів. Але зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші цілодобово перебувають на місці", - йдеться у повідомленні КМДА в Телеграм-каналі.

У повідомленні зазначено, що воєнні дії спричиняють жахливий стрес у тварин, тому частину переміщено у внутрішні вольєри та підземні галереї.

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"Ветеринари стежать за їхнім емоційним станом та в разі потреби надають заспокійливе. Наразі зоопарк забезпечений електроенергією, водою, теплом та кормами. Ветеринарна служба закладу скоригувала раціони тварин відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів", - інформують у міськадміністрації.
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Можно было бы и пленных в зоопарке держать.. да зверюшек жалко..
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07.03.2022 19:42 Відповісти
Шкода, що звірям така доля випала. Вбивайте цапів без жалю! Ця гидота не має право на життя!
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07.03.2022 19:43 Відповісти
Чи зможуть путложівотні вбити цих милих звірят?
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07.03.2022 19:44 Відповісти
козенята - то добре )))

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07.03.2022 19:44 Відповісти
Бандерокозиня
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07.03.2022 19:45 Відповісти
За это же время в Украине подохло более 11 тысяч руских баранов..
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07.03.2022 19:50 Відповісти
У Київському зоопарку за час війни народилися двоє козенят і двоє лемурів а также один лысый суслик, возомнивший себя полководцем
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07.03.2022 19:54 Відповісти
Колись до війни прогулювався з друзями по Київському зоопарку разом з дітьми. Я сам з Дніпропетровської області. Для моїх дітей це була незабутня прогулянка з батьками цілий день, надзвичайний світ незвичних тварин. Я вірю в те що в нас Все буде гаразд. І я пройдусь біля КПІ в зоопарку з внуками і розповім про надзвичайні щасливі моменти з їх батьками. А поки тримаємо голову холодною, щаблю гострою, кулемет зарядженим! І звісно кацап пішов на х,,,й!
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07.03.2022 20:49 Відповісти
 
 