Мародерить ездил. Теперь у тебя есть два норковых манто. Мясорубка на дачу новая, - російський окупант хвалиться пограбованим. АУДIО

Керівник департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков опублікував розмову російського окупанта з дружиною, в якій він вихваляється здобутими під час мародерства речами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіо опубліковано у фейсбуці поліцейського.

Жуков зазначив: "Навіть коментувати не буду"

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