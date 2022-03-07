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Київська область (3131) мародерство (313)

Мародерить ездил. Теперь у тебя есть два норковых манто. Мясорубка на дачу новая, - російський окупант хвалиться пограбованим. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков опублікував розмову російського окупанта з дружиною, в якій він вихваляється здобутими під час мародерства речами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіо опубліковано у фейсбуці поліцейського.

Жуков зазначив: "Навіть коментувати не буду"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ грабують людей на трасах Сумської області, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
Наконец Ванька галифе сменит, а Манька трусы новые получит. Радость то какая.
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07.03.2022 20:00
+50
Ти, **** кацапська, їх ще довези
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07.03.2022 20:01
+27
А унітаз?
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07.03.2022 20:01
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Наконец Ванька галифе сменит, а Манька трусы новые получит. Радость то какая.
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07.03.2022 20:00 Відповісти
Куда обратиться, на счёт бана кацапских сайтов?
Был такой Пикабу, сейчас там забанили всех украинцев, банят сразу если написать что-то про Украину, зато всё загажено кацапской пропагандой
Если они забанили всех украинцев, зачем этот пропагандистский шлак у нас?
Кто в Украине этим занимается? Можете им написать?
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07.03.2022 20:01 Відповісти
Я думаю цім повинно займатися СБУ.
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07.03.2022 20:03 Відповісти
В СБУ одиниці працюють і захищають. Решта гниди зрили або ховаються. Їм не до роботи....(((
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07.03.2022 20:08 Відповісти
а нащо туди лізти?всеодно нікого не переконаєш...краще тут їм відлуп давати
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07.03.2022 20:21 Відповісти
Оно то так, так ведь сюда они как раз и не лезут
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07.03.2022 21:19 Відповісти
тануна... по речам их узнаете их...а не по флажкам випиэна
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Так всё равно моментально улетают в спам и на удаление, а ВПН я и сам сегодня врубал, чтобы поддосить кацапские сайты...
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07.03.2022 21:28 Відповісти
Напиши сюда, ребята уничтожат эту помойку IT ARMY https://t.me/itarmyofukraine2022
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07.03.2022 21:06 Відповісти
Написал знакомым, может помогут... Да, лишить Пикабу этих ватников это тема...
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07.03.2022 21:07 Відповісти
Там кремлеботы работают на полную
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07.03.2022 21:41 Відповісти
Ти, **** кацапська, їх ще довези
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07.03.2022 20:01 Відповісти
"Хазяїн", *****...
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07.03.2022 20:39 Відповісти
В чего удалили? Кацапы жалоб накидали?
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07.03.2022 20:01 Відповісти
доступно там написано откуда взять на фб источник аудіо опубліковано у фейсбуці поліцейського.
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07.03.2022 20:05 Відповісти
А чого відео вже недоступне?
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07.03.2022 20:01 Відповісти
Ось тут https://www.facebook.com/100006442660293/videos/376380120696760/
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07.03.2022 20:11 Відповісти
Це треба регатись на фейсбуці, щоб аудіо прослухати???
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07.03.2022 20:16 Відповісти
Не знаю. Я на цензор через ФБ заходжу то у мене зразу крутить
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07.03.2022 20:25 Відповісти
викідиші-це добре...баби менше нарожають
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07.03.2022 20:25 Відповісти
В них свиноматки. Вони за одін помьйот знаєш скільки свинособак луплять?
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07.03.2022 20:28 Відповісти
А унітаз?
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07.03.2022 20:01 Відповісти
потому что сделанно на раССеи.. и судя по всему - пальцем..
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07.03.2022 20:02 Відповісти
Коментувати нема чого - їх треба нищити спокійно й цілеспрямовано, як тарганів)
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07.03.2022 20:02 Відповісти
Натягнеш то манто на смерть собі, тварина та своїй самці, бо таке "майно" не приносить у дім добра.
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07.03.2022 20:02 Відповісти
сутність ординців, не здивований
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07.03.2022 20:02 Відповісти
Правильніше свинособак
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07.03.2022 20:12 Відповісти
... а срать так и придется в очко, патамушта унитаз сина тижолый.
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07.03.2022 20:03 Відповісти
В этом вся русня. Крутить котлеты на даче в норковом манто - мечта любой рюзьге самки
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07.03.2022 20:03 Відповісти
Не самки, а свиноматки кацапсячої
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07.03.2022 20:13 Відповісти
Після другої світової був такий випадок. Жінка якогось російського генерала прийшла в театр в пеньюарі (який він привіз з Німеччини) - думала, що то "вечернее платье".
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07.03.2022 20:35 Відповісти
одна бабуся з басового кута розказувала, що таке було в ровно одразу після золотого вересня, навіть серед білого дня і не одного генерала жінки
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07.03.2022 21:35 Відповісти
дикие орки пришли грабить!
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07.03.2022 20:03 Відповісти
Тут навіть коментувати не має сенсу. Крапка.
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07.03.2022 20:03 Відповісти
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07.03.2022 20:04 Відповісти
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07.03.2022 20:13 Відповісти
ну вот... теперь возможно по манто и уж точно по мясорубке
твоя ***** сможет опознать обгоревший труп...
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07.03.2022 20:04 Відповісти
не заметил )) ниже почти это же откамментил )))
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07.03.2022 20:15 Відповісти
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07.03.2022 20:05 Відповісти
Шо, уже на ходу срутся? ))
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07.03.2022 20:15 Відповісти
це Армата.перший танк в світі з унітазом
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07.03.2022 20:22 Відповісти
Они вообще знают, для чего эта ваза? А то был случай - бурятам показывали комедию, где в том числе из унитаза высовывалась рука. Ни один не засмеялся - они не поняли что это.
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07.03.2022 22:46 Відповісти
Ну?!..
І хто буде вірити "на учениця ехали", "ничего не знали"?....
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07.03.2022 20:05 Відповісти
это они врут, что "верховной рады". отмазка. типа "грабил буржуев , а это не преступление"
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07.03.2022 20:10 Відповісти
А я так думаю что его шмара хрен те манто увидит. Командиры, ФСБшники изымут. бандюганы реквизируют. А главное, надо еще живым с Украины выбраться
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07.03.2022 20:13 Відповісти
скоро видео - лежит полпарашника, на плечах два норковых манто, а на месте руки -мясорубка. на дачу. новая. и рядом куча мяса ))
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07.03.2022 20:14 Відповісти
Ага, мясорубкой засосало. ))
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07.03.2022 20:17 Відповісти
Боже, боже! Всё, что надо знать о русском мире! Иго дикое, воровитое и лишнехромосомное!
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07.03.2022 20:16 Відповісти
весь жах що їхні хвойди матері та дружини підтримують це "веселе перебування" своїх кармільцев. Дивлюсь коментарі на кацапських сайтах і там основна стурбованість що якось не так окуповують нас, у себе зрадників шукають.. А в іншому все ок- даві " хахлов " . Кончені там всі
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07.03.2022 20:16 Відповісти
Цікавіше на каналах, де виють про зарубану монетизацію або придумують "импортозамещэние". От там такі всі бідненькі та невинні - як недобиті таргани.
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07.03.2022 20:29 Відповісти
помню как наши с даМбасса комбайны "новойпочтой" и ворота железные везли, , а этот та как повезет. почтой беларуссии!? Еще чуть и не перестреляли друг друга. Генератор на 10кВт вперед него украли. Мрази.
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07.03.2022 20:18 Відповісти
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07.03.2022 20:30 Відповісти
Танька крім двох манто ще й іпотеку закриє. Так що у Танюхи джек-пот.
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07.03.2022 20:36 Відповісти
тупа курка навіть не знає як маркуються розміри м-ка це мідл тобто середній а не "самий малєнькій"
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07.03.2022 20:50 Відповісти
**** какой сброд к нам зашел.. .Его цель достигнута можно уйти на покой .на конец то он на мородерил себе мечту мясорубку... ***** шваль дырявая... Я так понял мусорный пакет не выбрасывать...
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07.03.2022 20:52 Відповісти
​А свиносамка у этого орка жирная свинота, если в S , M не влазит.Ей манто размером чехла на танк нужно.
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07.03.2022 20:57 Відповісти
Як же правий був Орест Лютий, коли написав раніше пісню "руські піздять".
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07.03.2022 21:01 Відповісти
КАКИЕ ОНИ КОНЧЕННЫЕ !!!!
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Кто смотрел мультик Как казаки невест спасали?Вот там пираты примерно так же действовали.
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07.03.2022 21:23 Відповісти
Ця бидлота навіть в розмірах не розбирається - носять мішковину.
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07.03.2022 21:28 Відповісти
Будет тебе мясорубка, как раз на дачу в удобрение згодишься.
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07.03.2022 21:44 Відповісти
Реально, никак нельзя эту урюкскую падаль к отряду "людей разумных" причислять. Выродки выгнившие изнутри наружу и смердящие адскими испражнениями.
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07.03.2022 22:31 Відповісти
 
 