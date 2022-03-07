Мародерить ездил. Теперь у тебя есть два норковых манто. Мясорубка на дачу новая, - російський окупант хвалиться пограбованим. АУДIО
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Керівник департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков опублікував розмову російського окупанта з дружиною, в якій він вихваляється здобутими під час мародерства речами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіо опубліковано у фейсбуці поліцейського.
Жуков зазначив: "Навіть коментувати не буду"
"...Тань, я тут мародерить ездил... теперь у тебя 2 норковых манто...а у меня станок Метабо..."— nix 🇺🇦 (@nixoov) March 7, 2022
Разговор русской свинособаки-оккупанта со своей свиноматкой
Тань, вряд-ли ты получишь норковые манто. Скорее полиэтиленовый мешок с фрагментами своего ваньки pic.twitter.com/p2ZY5GOvFa
Топ коментарі
+50 Серж Пир
показати весь коментар07.03.2022 20:00
+50 vigo
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+27 Петро Другий
показати весь коментар07.03.2022 20:01
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Будь ласка, зачекайте...
Был такой Пикабу, сейчас там забанили всех украинцев, банят сразу если написать что-то про Украину, зато всё загажено кацапской пропагандой
Если они забанили всех украинцев, зачем этот пропагандистский шлак у нас?
Кто в Украине этим занимается? Можете им написать?
твоя ***** сможет опознать обгоревший труп...
І хто буде вірити "на учениця ехали", "ничего не знали"?....