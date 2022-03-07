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Білорусь (5965) Подоляк Михайло (296) переговори з Росією (547)

Подоляк про переговори з росіянами: "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Подоляк про переговори з росіянами:

На україно-російських переговорах досягнуто певних домовленостей щодо гуманітарних коридорів, щодо інших пунктів переговори тривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив член переговорної групи, радник голови Офісу президента Михайо Подоляк.

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та щодо гарантій безпеки інтенсивні консультації продовжені", - написав він у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судячи з усього, нашим друзям на Заході приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі, - Подоляк

"З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат", - додав він у відеокоментарі.
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Топ коментарі
+20
как с ними ваще можно договариваться, если они даже договоренные зеленые коридоры не соблюдают, а наоборот в момент тишины начинают наступление.
хотя эвакуация очень нужна, но по сути это трата времени договариваться с этим ублюдками.
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07.03.2022 20:16
+16
Володимир Сосюра

То не вітер віє із тьми-домовини,

То не сови будять помертвілий край.

Чути плач і стогін з милої Вкраїни...

Знов москаль мордує мій коханий край.

Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить

Стогне вітер в ставнях, криші розгорта.

І в сльозах кривавих мої думи й ночі,

І в сльозах кривавих воля золота...

Гей, ти, край зелений! Гей, багнет блискучий...

Вже в cвій край холодний утіка москаль.

Скоро встане сонце, і загинуть тучі,

Як загине в серці днів моїх печаль.

1918 р. Друкований орган армії УНР - газета "Український козак"
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07.03.2022 20:14
+14
СЛАВА БОГУ.. не может быть мира с тем кто пришёл тебя убивать - как-то так.
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07.03.2022 20:13
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Зо означає «перемир'я»? Окрему перемир'я можуть продовжуватись десятиліттями.
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07.03.2022 20:13 Відповісти
Можуть. Та ніякого перемир'я нема.
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07.03.2022 20:16 Відповісти
Південна Корея і КНДР, наприклад.
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07.03.2022 20:18 Відповісти
Там зараз тихо. І давно тихо. Але періодично вибухає.
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07.03.2022 21:20 Відповісти
Так, тихо але Півняна Корея окрема територія. Х
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Мать! мать! мать! Півняна Корея?! 😂🤣
З вашого дозволу додам це до скарбнички )))))))))))
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08.03.2022 09:02 Відповісти
Так, окрема. Але це ж склалося не само собою. А результат війни.
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08.03.2022 13:33 Відповісти
СЛАВА БОГУ.. не может быть мира с тем кто пришёл тебя убивать - как-то так.
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07.03.2022 20:13 Відповісти
Володимир Сосюра

То не вітер віє із тьми-домовини,

То не сови будять помертвілий край.

Чути плач і стогін з милої Вкраїни...

Знов москаль мордує мій коханий край.

Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить

Стогне вітер в ставнях, криші розгорта.

І в сльозах кривавих мої думи й ночі,

І в сльозах кривавих воля золота...

Гей, ти, край зелений! Гей, багнет блискучий...

Вже в cвій край холодний утіка москаль.

Скоро встане сонце, і загинуть тучі,

Як загине в серці днів моїх печаль.

1918 р. Друкований орган армії УНР - газета "Український козак"
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07.03.2022 20:14 Відповісти
а кажуть, що "путін вінават"

завжди таке було!
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07.03.2022 20:26 Відповісти
Іншого і не очікував- поки замало трупів русні гниє в Україні.
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07.03.2022 20:15 Відповісти
Я пишу про це вже тиждень... але помітили, десь поділись зоадоботи з гілок про переговори. Я як же "стопудовпродадутьУкраїну"? Нє палучілось?
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07.03.2022 20:45 Відповісти
как с ними ваще можно договариваться, если они даже договоренные зеленые коридоры не соблюдают, а наоборот в момент тишины начинают наступление.
хотя эвакуация очень нужна, но по сути это трата времени договариваться с этим ублюдками.
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07.03.2022 20:16 Відповісти
Це не відміняє необхідність пробувати знову і знову.
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07.03.2022 20:17 Відповісти
Так. Перемови важливі, бо Україна має демонструвати світу (хоча б формально), що вона прагне лише миру та завжди готова до консультацій. Звісно, це не означає, що треба погоджуватись на дебільні пропозиції росєйской сторони.
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07.03.2022 21:50 Відповісти
Приємно читати розумну людину.
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07.03.2022 22:06 Відповісти
І який толк... Дарма час свій губимо. Це як воду в ступі
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07.03.2022 20:18 Відповісти
У кожного своя робота... ти пишеш, вони перемовини ведуть...
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07.03.2022 20:46 Відповісти
цим скотам треба показати свому натовпу хоч видимість перемоги
а то поклали економіку країни, розгепали купу техніки (про людей з раші мовчу, там це ніколи не коштувало й щигля) а зиску НУЛЬ ЦІЛИХ ХРІН ДЕСЯТИХ ПРОЦЕНТА

і ще бабця путю принизила
сказала, що він гандон
ій заперечили, що він пуйло, а бабця повідомили, що він не достоїн бути пуйлом, його рейтинг в нас впав
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07.03.2022 20:21 Відповісти
Капітуляція рашастану, як на мене, багато краще ніж перемир"я. Ну що значить перемир"я,
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07.03.2022 20:28 Відповісти
Капітулюють також за столом переговорів
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07.03.2022 20:47 Відповісти
Хоча краще на руїнах кремля, стоячи на колінах, із пістолетом біля вуха та із вантузом у дупі.
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08.03.2022 10:23 Відповісти
Про які перемови окрім капітуляції мокшан може йти мова.Адже майже кожен українець-воїн вже не просто воює а мстить за своїх рідних та дітей а якщо буде потрібно то змете і владу.Так що про якісь домовленості іх ****** і мови йти неможе.
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07.03.2022 20:34 Відповісти
Вы там договоритесь,что они укрепятся.
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07.03.2022 20:35 Відповісти
А хіба під час переговорів наші перестали воювати?
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07.03.2022 20:48 Відповісти
"Гарантии безопасности" это о чем? НАТО уже не актуально или я ошибаюсь? Был Будапештский меморандум - там подписанты прям загляденье - и Франция,и Германия,и США,и *********,и Китай - получился пшик когда один из подписантов-гарантов просто напал на Украину и сегодня у нас война с тысячами (пока тысячами) погибших,разрушениями,гуманитарными кризисами!!! Еще каких харантий надо?
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07.03.2022 20:35 Відповісти
Убійствєнних гарантій від москаля...
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07.03.2022 20:49 Відповісти
Кацапстан вже вимотався, пуйло на грані психічного зриву, відомості з України шокують простих російських абориґенів, які були певні, що хохли з радістю зустрінуть асвабадітєлей от бендеровского іга. А тепер отрезвляющіє і взбодряющиє санкції проклятого запада добили їхні напівпорожні кишені, а 11000 похоронок тих, які поїхали "на ученія" ще більше додадуть рейтингу ботоксному сцарю.
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Не буде похоронок... просто, новий Бандера-штам коронавірусу мальчікаф забірьот...
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07.03.2022 20:50 Відповісти
Неясно. 11 000 тих, хто пропав безвісти ? Так це покищо. А будуть ще.
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Чи є ті що погіршують?
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07.03.2022 20:41 Відповісти
Там кацапи документи про сдачу принесли на встречу принесли,чтоб розписали, взял на рассмотрение
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07.03.2022 20:42 Відповісти
Альо, зкажіть тим безголовим командирам щоб солдати не спали в казармах. Їх ракетами накривають- братська могила. Розселіть їх десь по району! Дибіли цеж перші цілі військові казарми і бази. Башка зовсім у вас не варить.
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Даже "Сердючка" понимает, что с ****** говорить не о чем, пока он не сдохнет война не закончится, так что хватит ****** страдать и больше нельзя вести никакие переговоры с агрессорам и оккупантом, который используют их в пропагандистских целях и для ложного "перемирия" с целью перегруппировки, подвоза новых сил, оружия, топлива и другого снабжения войск!
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07.03.2022 20:45 Відповісти
нехер с ними говорить
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07.03.2022 20:52 Відповісти
Ви що не бачите,що вам морочать яйця.
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07.03.2022 21:05 Відповісти
може голову ???
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Є відчуття, що ми поступово ситуація скочується до аля-ізраільської.
Схоже Китай бере РФ на буксир. А це вже надовго.
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07.03.2022 21:24 Відповісти
подоляк був, є і буде шматком фсб-івського лайна.
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07.03.2022 21:29 Відповісти
"Не можна вести переговори з тим, хто прийшов тебе вбити!"(Голда Меір).
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07.03.2022 21:32 Відповісти
нащо грати в цьому кацапському шапіто? нащо допомогати москалям створювати картинку ніби то "перемовин"?? кому потрібно це кроваве окозамилювання???
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07.03.2022 21:36 Відповісти
з боку рузге переговорники ніхто і звати їх ніяк. Просто працюють на автоматі. Перші переговори рузге викотило капітуляцію, обговорювали Медведчука як "кондукатора" (в румунії Антонеску при живому королі). Другий так званий раунд,складайте зброю, кондукатором буде легітимний. Ну а третій раунд - кондукатором буде Бойко, напишіть заяву про безнатівський статус і Зеленський залишається. В Киеві ще не знали, а нового кондукатора ганяли на блокпосту, забрали машини, охорону на землю. Єрмак просто таки в розпачі. Одного члена делегації завалили, кондукатора принизили. Що робиться ? А відповідь проста. Вище написали як Голда Меїр про таке говорила.
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07.03.2022 22:06 Відповісти
щось не те, мандраж не полишив
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07.03.2022 22:14 Відповісти
Домовляються з вбивцями або ідіоти, або зрадники.
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07.03.2022 22:29 Відповісти
 
 