Подоляк про переговори з росіянами: "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На україно-російських переговорах досягнуто певних домовленостей щодо гуманітарних коридорів, щодо інших пунктів переговори тривають.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив член переговорної групи, радник голови Офісу президента Михайо Подоляк.
"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та щодо гарантій безпеки інтенсивні консультації продовжені", - написав він у Twitter.
Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
"З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат", - додав він у відеокоментарі.
Будь ласка, зачекайте...
З вашого дозволу додам це до скарбнички )))))))))))
То не вітер віє із тьми-домовини,
То не сови будять помертвілий край.
Чути плач і стогін з милої Вкраїни...
Знов москаль мордує мій коханий край.
Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить
Стогне вітер в ставнях, криші розгорта.
І в сльозах кривавих мої думи й ночі,
І в сльозах кривавих воля золота...
Гей, ти, край зелений! Гей, багнет блискучий...
Вже в cвій край холодний утіка москаль.
Скоро встане сонце, і загинуть тучі,
Як загине в серці днів моїх печаль.
1918 р. Друкований орган армії УНР - газета "Український козак"
завжди таке було!
хотя эвакуация очень нужна, но по сути это трата времени договариваться с этим ублюдками.
а то поклали економіку країни, розгепали купу техніки (про людей з раші мовчу, там це ніколи не коштувало й щигля) а зиску НУЛЬ ЦІЛИХ ХРІН ДЕСЯТИХ ПРОЦЕНТА
і ще бабця путю принизила
сказала, що він гандон
ій заперечили, що він пуйло, а бабця повідомили, що він не достоїн бути пуйлом, його рейтинг в нас впав
Схоже Китай бере РФ на буксир. А це вже надовго.